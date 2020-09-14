Moto g9 Play привезли в Россию

У нас для вас весьма интересные новости — компании Lenovo и Motorola привезли в Россию смартфон Moto g9 Play, который будет продаваться всего за 12 990 рублей. Это весьма низкая стоимость для устройства, которое обладает привлекательным дизайном корпуса, достаточно большим дисплеем и прочими особенностями, которые делают жизнь пользователя проще. Стоит отметить, что в сети Ситилинк смартфон вовсе можно будет до 20 сентября приобрести за 10 990 рублей. Этого предостаточно, чтобы пользователи, которые хотели себе доступное устройство за разумные деньги, получили качественный продукт. Также стоит отметить, что в России смартфон стоит дешевле, чем в Европе — там он продается за 169 евро, то есть примерно за 15 тысяч рублей.