Сравнительный обзор OKLICK 925G STORM, OKLICK 935G STARFALL, OKLICK 955G FROST

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Согласитесь, компьютерным геймерам достаточно тяжело подобрать для себя игровую периферию. Одно дело когда ты выбираешь из флагманских решений, там куда проще, однако если возможностей на приобретение дорогостоящих решений нет, то начинаешь засматриваться на бюджетные модели. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию сразу три игровые компьютерные мышки, которые не оставят покупателей без внимания. Нас привлекли сразу три новинки от компании OKLICK. Встречайте, перед вами следующие модели: 925G STORM/935G STARFALL/955G FROST. Устройства доступны в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с игровыми мышками.

Комплект поставки

Игровая мышка

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Все три устройства поставляются в компактных, стильных упаковках с открывающейся передней крышкой, что позволяет ознакомиться с дизайном девайса еще до покупки. На коробке можно найти всю необходимую информацию о мышке. Комплект поставки идентичен:

Особенности OKLICK 925G STORM

Тип подключения: проводной

Количество кнопок: 6

DPI: 800/1000/1600/2400

Ресурс нажатий: до 5 000 000

RGB-подсветка: постоянная/пульсирующая (6-цветная)

Soft-touch покрытие

Кабель в прочной оплетке

Длина кабеля: 1.5 м

Особенности OKLICK 935G STARFALL

Тип подключения: проводной

Количество кнопок: 8

DPI: 1200/1600/2400/3200

Ресурс нажатий: до 5 000 000

7-цветная RGB-подсветка в режиме пульсации

Soft-touch покрытие

Кабель в прочной оплетке

Длина кабеля: 1.5 м

Особенности OKLICK 955G FROST

Тип подключения: проводной

Количество кнопок: 6

DPI: 800/1600/2400/3200

Ресурс нажатий: до 5 000 000

RGB-подсветка

Режим подсветки: пульсация

Soft-touch покрытие

Длина кабеля: 1.5 м

Внешний вид

Дизайн устройств, как нам кажется, найдет своего покупателя. Все три мышки получили Soft-touch покрытие, которое не боится следов от пальцев. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены аккуратно и надежно, ничего не скрипит и не шатается.

По своей форме, нам больше приглянулась младшая модель из серии OKLICK 925G STORM, которая отлично ложится на руку и ей действительно удобно пользоваться.

На верхней грани, чуть выше колесика, расположилась кнопка переключения DPI, а на одной из боковых граней находятся две дополнительные кнопки управления вперед/назад.

Благодаря небольшим вырезам на боковых гранях, хват мышки усиливается, что не позволяет устройству выскользнуть из руки.

На нижней гране девайса находятся тефлоновые ножки для лучшего скольжения мышки практически по любой поверхности. Между ними обосновался оптический сенсор с максимальным значением DPI 2400. Следует отметить, что кабель устройства в прочной тканевой оплетке, что существенно увеличивает срок службы.

Модель 935G STARFALL может похвастаться подставкой под большой палец, чуть выше которой можно увидеть дополнительную кнопку двойного клика, которая отлично поможет геймерам в различных шутерах.

Колесико широкое и полностью прорезинено. В данной модели сразу две кнопки переключения DPI, что позволяет быстро подобрать для себя необходимое значение.

На боковых гранях мышки также есть точечные прорези, которые позволяют крепко держать устройство в руке.

Правый клик мышки чуть длиннее левого, а между ними расположился кабель, получивший тканевую оплетку. Дизайн данной модели чем-то напоминает космический корабль. Порадовало удобное расположение кнопок управления.

Модель 955G, по своим габаритам, меньше двух других. В дизайне устройства нет ничего необычного, если не считать RGB-подсветку. Пользователям с широким хватом будет не совсем удобно держать мышку в руке.

Кроме того, в отличи от двух других моделей, в данном устройстве кабель не получил тканевую оплетку.

Если говорить в целом о дизайне, следует отметить, что в лидеры вырываются модели 925G STORM и 935G STARFALL, однако нам кажется, что все три модели сумеют найти своих покупателей.

Следует отметить, что для данных игровых мышек не предусмотрено отдельное программное обеспечение, которое позволило бы изменить настройки устройств, подсветку и произвести другие манипуляции.

Все три устройства получили под свое управление стильную RGB-подсветку.

Модель 935G, в отличии от двух других мышек, подсвечивается по всему периметру, что придает устройству особый вид.

Если говорить честно, RGB-подсветка в данных устройствах является главной изюминкой. Именно за счет подсветки дизайн игровых мышек сумеет привлечь внимание покупателей.

Каждое устройство получило сразу четыре режима DPi. Модель 925G уступает по максимальному значению DPI, которая составляет всего-лишь 2400, когда в двух других моделям оно достигает 3200. В любом случае этого вполне достаточно для того, чтобы найти комфортное значение в своей любимой игре.

Что касается веса, то здесь проигрывает модель 955G, которая легче двух других моделей. В любом случае, все три устройство полностью оправдывают свою стоимость.

Итоги

Подведем итоги по игровым мышкам от компании OKLICK. Устройства, как нам кажется, привлекут внимание своей невероятно низкой ценой, которая еле доходит до отметки в 800 рублей. Второй приятной особенностью является стильная RGB-подсветка, которой также обзавелись все три гаджета. Что касается дизайна, здесь придется выбирать покупателям, в любом случае выбрать есть из чего. Лично для нас приглянулась модель OKLICK 925G STORM, которая отличается удобной формой для хвата, достаточным количеством подсветки и средними размерами. Из минусов можно отметить лишь отсутствие тканевой оплетки в модели 955G и программного обеспечения. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.