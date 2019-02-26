Prestigio Muze G5 LTE обзор и тесты смартфона

2019-02-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Prestigio Muze G5 LTE; [416]
Недорогие смартфоны редко могут похвастать привлекательным внешним видом, но из любого правила есть исключения. Тестируемый сегодня Prestigio Muze G5 LTE получил крышку с градиентным рисунком, сканер отпечатка пальца, 2 Гб оперативной памяти, двойную основную камеру и поддержку 4G. Рекомендованная стоимость его составляет 6490 рублей.

Prestigio Muze G5 LTE

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.маркет.

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Комплектация

Комплект включает адаптер питания, кабель USB, руководство и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением.

Prestigio Muze G5 LTE

Внешний вид

Крышка смартфона с градиентным рисунком. Выглядит эффектно и явно дороже своей стоимости. Поверхность приятна тактильно.

Prestigio Muze G5 LTE

В верхней части активная зона сканера отпечатка пальца с хромированной окантовкой. Она хорошо определяется слепым методом.

Prestigio Muze G5 LTE

Сканер работает корректно, разблокировка точная и быстрая. В памяти Prestigio Muze G5 LTE может хранить несколько пальцев.

Prestigio Muze G5 LTE

Выше блок основной камеры с двумя объективами. Рядом с ним светодиодная вспышка.

Prestigio Muze G5 LTE

Крышка у смартфона съемная, под ней находятся обслуживаемый аккумулятор, два слота для SIM и карты памяти. Прилегает к корпусу она без зазоров.

Prestigio Muze G5 LTE

Кнопка включения и качелька регулировки громкости слева. Непривычное расположение, нужно будет привыкнуть.

Prestigio Muze G5 LTE

Разъемы microUSB и 3.5 мм аудиоджек находятся на верхнем торце. Боковые грани закруглены.

Prestigio Muze G5 LTE

Лицевая сторона защищена стеклом. Боковые рамки узкие. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс.

Prestigio Muze G5 LTE

Динамик смещен ближе к верхней грани. Собеседников слышно хорошо. Помимо него тут находится объектив фронтальной камеры.

Prestigio Muze G5 LTE

Экран

Prestigio Muze G5 LTE

Установлен 5.2-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1280 пикселей. S-IPS матрица с широкими углами обзора. Между матрицей и защитным стеклом отсутствует воздушная прослойка. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Prestigio Muze G5 LTE

Начинка

Доступны 2 Гбайт оперативной памяти, похвально, в этом ценовом сегменте распространены модели с 1 Гбайт. Под хранение данных выделен накопитель объемом 16 Гбайт, тоже отлично. Поддерживаются карты памяти объемом до 128 Гбайт. Сердцем смартфона Prestigio Muze G5 LTE стал 4-ядерный процессор MediaTek MT6739 с ядрами Cortex-A53, графика PowerVR GE8100.

Prestigio Muze G5 LTE

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE. SIM-карты российских операторов работали корректно. Проблем со связью и качеством приема замечено не было. Bluetooth 4.0, Wi-Fi 2.4 ГГц.

Аккумулятор

В смешанной нагрузке с постоянно включенным экраном работает 4 часа. Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 2500 мАч. На восстановление комплектным адаптером потребуется 2 часа. По опыту эксплуатации, активное использование в течение дня потребует дополнительный сеанс зарядки.

Prestigio Muze G5 LTE

Камера

Основная камера с разрешением 13 Мп и 0.3 Мп. В приложении для съемки доступны режимы и настройки. Снимки в дневное время с высокой четкостью и резкостью. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп.

Prestigio Muze G5 LTE

Prestigio Muze G5 LTE

Prestigio Muze G5 LTE

Prestigio Muze G5 LTE

Prestigio Muze G5 LTE

Видео пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1. Поддерживаются обновления по воздуху. В память добавлен пакет для работы с офисными документами, проводник, Юла. Работает интерфейс плавно.

Prestigio Muze G5 LTE

Итоги по Prestigio Muze G5 LTE

Prestigio Muze G5 LTE добротный и недорогой смартфон с хорошим оснащением. Тут достаточный объем памяти, сканер отпечатка пальца, S-IPS дисплей, основная камера с высоким разрешением, поддержка сетей четвертого поколения, привлекательный внешний вид.

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