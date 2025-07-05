Обзор RAPOO 1620. Доступная беспроводная мышка для работы

Беспроводная мышка RAPOO 1620 выполнена в эргономичном корпусе и поддерживает интеллектуальное управление экономией энергии, обеспечивая длительное время автономной работы. Из особенностей отмечаются сенсор с фиксированной частотой сенсора и компактный приемник.

Комплектация

Компактная коробка с минималистичным оформлением. Приведены данные по спецификациям. Комплект включает батарейку АА, передатчик и руководство пользователя.

Внешний вид

Компактный корпус симметричной формы. Спинка из пластика с матовым покрытием, боковины глянцевые. Выглядит аккуратно, но при активной эксплуатации боковые части будут собирать следы пальцев.

На спинке выгравирован логотип бренда. Подойдет под правую и под левую руку, повторяет форму ладони, боковые части заужены. Корпус легкий, вес от 60 до 80 граммов в зависимости от установленной батарейки.

Дополнительных клавиш в основной части нет. Колесико прокрутки с прорезиненным покрытием, есть зацепы, упрощающие прокрутку.

На основании вдоль корпуса крышка, скрывающая отсек для батарейки формата АА. Она размещается по центру, не смещая центр тяжести. В нем же можно хранить передатчик, удобно во время перевозки.

Тесты

Механический тумблер питания, окошко сенсора, нанесена техническая информация по манипулятора. По периметру четыре круглые ножки скольжения.

RAPOO 1620 подходит по разные типы хвата и разный размер ладони. Легкий вес позволяет удобно и контролируемо скользить во всех направлениях. Эксплуатировать мышку можно со специальным покрытием или без него. В мышке установлены тихие переключатели Kailh, имеется запас по ресурсу.

Определяется сразу после подключения адаптер. Дальность до 10 метров, но в реальности, чем меньше расстояние между мышкой и адаптером тем меньше возможные задержки в передаче сигнала. Хотя с учетом ориентирования на рабочие сценарии эксплуатации это не критично, а высокую дальность можно использовать при проведении презентаций или подключив мышку к умному телевизору.

Сенсор у нее с фиксированным разрешением в 1000 DPI. Достаточно для типовой работы. Работает точно, курсор не дрожит. Можно будет и поиграть в шутеры. Одной батарейки АА хватит на несколько месяцев автономной работы.

Итоги

RAPOO 1620 – недорогая беспроводная мышка с симметричным корпусом и длительным временем автономной работы. Хороший повседневный вариант в офис или домой.