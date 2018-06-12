Покупаем батарею для ноутбука

К большому сожалению, современные ноутбуки выходят из строя, сколько бы вы за них не платили. При том, чаще всего сдаётся раньше всех именно батарея. Если у вас тоже проблемы с аккумулятором, то здесь можно удобно и быстро найти замену. Мы еще вернемся к этому моменту, а пока что давайте поговорим о причинах того, что батарея вашего девайса выходит из строя. Начнем с того, что у любого такого элемента есть свой срок службы, который исчисляется количеством полных зарядок и разрядок батареи. Если говорить проще, то ваш ноутбук можно от 0% до 100% зарядить и разрядить определенное количество раз, оно зависит от модели батареи и прочих технических особенностей.Если вы в течении дня берете ноутбук на работу, там активно занимаетесь своими делами, после чего приезжаете домой уже на паре процентов заряда, то через два-три года такой работы ваше устройство прийдет в негодность. Точнее, сам ноутбук будет работать как и работал, просто вам нужно будет заменить батарею. Иногда срок службы меньше, тогда нужно будет покупать новый элемент питания чаще, это сильно зависит от вашей модели девайса. И, конечно, никогда не покупайте бывшие в употреблении аккумуляторы, не берите китайские подделки, которые стоят заметно дешевле оригинала. Не стоит думать, что китайцы научились делать хорошо и надежно, скорее всего просто там установлены дешевые элементы питания.

Благо, на современных ноутбуках очень просто заменить батарею. Для этого вам нужно выключить свое устройство, перевернуть дном вверх, после чего ищите в верхней части что-то вроде защелки. Обычно производители делают ее оранжевого или синего цвета, но есть и в тон корпуса, но нащупать эту защелку очень просто. Нажимаете на язычок и тянете, пока батарея не отсоединится от контактов. Вынимаете ее, ставите на место новую, немного придавливаете и слышите щелчок. Это наш новый элемент питания встал на место. При наличии опыта эту процедуру можно произвести за минуту, а то и быстрее. Осталось только выбрать модель и заказать ее с проверенного сайта.По ссылке выше есть удобное меню, через которое вы просто выбираете производителя своего ноутбука, потом выбираете модель и вам предлагают нужную батарею. Вам остается только заказать ее, получить по почте и поставить в свое устройство. Это быстро, легко и идеально подходит тем пользователям, которые не так хорошо разбираются в технике. Все же, самостоятельно выбрать батарею для ноутбука сможет не каждый, тем более найти оригинальную.