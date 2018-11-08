Плюсы и минусы Oppo RX17 Pro и Oppo RX17 Neo. Презентация в России

Назло всем «диванным экспертам», заявляющим, что будущего у OPPO в России нет, компания с завидным постоянством продолжает радовать нас яркими и инновационными продуктами. На этой неделе ими стали камерофон RX17 Pro и молодежный RX17 Neo. Линейка RX радует глаз приятным дизайном, яркими градиентными цветами, а также новыми возможностями в мобильной фотографии с принципиально новым режимом Ночной съемки.

«В компании OPPO мы стремимся к созданию продуктов, гармонично сочетающих в себе дизайн и технологии, - заявляет вице-президент компании Винсент Лиу. – Следуя этому правилу, сегодня мы представляем на российском рынке две новые модели.

Презентация Oppo RX17 Pro и Oppo RX17 Neo

Благодаря глубокому пониманию рынка в сочетании с творческим подходом к разработке продуктов и технологической экспертизе мы заложили в них те функции, которые нужны пользователям больше всего».

Oppo RX17 Pro

Одно из достоинств телефона – его яркая внешность. Цветовой градиент делает дизайн смартфона динамичным и насыщенным. Такой эффект достигается благодаря применению матового 3D-стекла, внутри которого свет «играет» с тенью, а текстура, напоминающая атласную ткань, наконец, стала устойчива к отпечаткам пальцев и приятна на ощупь. При взгляде с разных ракурсов, телефон будет выглядеть по-разному.

Главная же «фишка» телефона, конечно, фотовозможности. Даже камеры топовых смартфонов не справляются со своими задачами, если съемка ведется при недостаточном освещении. В OPPO RX17 Pro для решения этой задачи объединились как аппаратный, так и программный подходы, превратив новинку в специализированное устройство для вечерних и ночных съемок.

Технология AI Ultra-clear – запатентованная разработка компании, позволяющая избавиться от аппаратных ограничений и создавать ночные фотографии достойного качества. Смартфон, используя ИИ, распознает до 23 отдельных сюжетов и комбинирует их в более чем 860 сценариев, после чего в работу включается восстановление цвета на уровне пикселей – изображения становятся более четкими, яркими и привлекательными. На последнем этапе детали фотографии обрабатываются по отдельности с применением интеллектуального подавления шумов и восстановления освещения.

На аппаратном же уровне используется умная изменяемая апертура F1.5/F2.4, которая автоматически адаптируется к окружающим условиям освещения. Кроме того, в RX17 Pro применена трехосная оптическая стабилизация изображения, которая помогает скомпенсировать тряску рук при съемке с долгой выдержкой.

Примечательно, что основная камера у RX17 Pro не гонится за мегапикселями: здесь используется 12 Мп сенсор Sony IMX362 с технологией Dual Pixe. Размер пикселя составляет 1,4 микрона, повышая светочувствительность матрицы и обеспечивая более яркие ночные снимки с пониженным уровнем шумов. В помощь к основной камере, тут установлен вспомогательный объектив на 20 Мп.

А вот у фронтальной камеры разрешение побольше: 25 Мп с апертурой F/2.0, сенсором Sony IMX576 и поддержкой аппаратного HDR. Технология SelfieTune 2.1 способна обеспечить до 8 миллионов различных вариантов улучшения фотографии пользователя. Камера различает до 4 человек на одном снимке и способна провести индивидуальную бьютификацию для каждого.

Смартфон обладает 6,4-дюймовым экраном с вырезом в форме капли воды, в котором расположился фронтальный модуль и все внешние датчики, а вот динамик находится между боковой рамкой и стеклом экрана. Большой экран позволил расположить под ним сканер отпечатков пальцев, сохранив при этом, функцию разблокировки по лицу. RX17 Pro - это первый серийный смартфон, использующий Corning Gorilla Glass 6, которое обеспечивает высокую сопротивляемость экрана смартфона к падениям.

«Начинка» смартфона тоже не подкачала: 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710 соседствует с 6 Гб оперативной памяти DDR4 и 128 Гб постоянной. Кроме того, наконец в смартфоны OPPO «завезли» NFC! От Find X, в новинку перекочевала быстрая зарядка SuperVOOC, благодаря которой, смартфон заряжается до 40% за 10 минут, а для 100% заряда потребуется 40 минут, при том, что без подзарядки гаджет «живет» более суток.

Смартфон работает на Android 8.1 с новой версией оболочки ColorOS 5.2. Из новых «фишек» стоит отметить умную панель, позволяющую быстро переключаться между приложениями и функциями. Технология Music on Display гарантирует, что больше не придется оставлять экран смартфона включенным для прослушивания музыки, аудио-контента из видео или других источников.

RX17 Neo

Продажи смартфона начнутся с 16 ноября по цене 49 990 рублей. Также открыт предзаказ, сделав который, каждый покупатель получит в подарок Bluetooth-колонку и возможность поучаствовать в розыгрыше других призов, среди который второго RX17 Pro.

RX17 Neo не сильно уступает своему старшему брату. Корпус радует глаз пользователей, демонстрируя динамичную цветовую палитру при попадании на поверхность смартфона источников света, причем с разных точек, он будет выглядеть по-новому, благодаря применению IMT-градиентной технологии.

Экран здесь такой же, как и в RX17 Pro: 6,4-дюймовый, занимает 91% фронтальной поверхности и имеет такой же вырез в форме капли. Под экраном – сканер отпечатков пальцев.

Материалы тут не столь премиальные, как в старшей версии, зато за счет использования пластика удалось добиться веса всего в 156 г.

Двойная основная камера (16 Мп +2 Мп) имеет апертуру f/1.75+f/2.4 и распознает до 16 различных типов сцен.

25 Мп фронтальная Камера способна мгновенно распознать 296 опорных точек на лице человека.

Благодаря применению алгоритмов Искусственного Интеллекта, изображение пользователя будет снято наилучшим образом, а все проблемные зоны будут отретушированы ИИ.

Неплохую производительность и плавность работы обеспечивает процессор Qualcomm 660 в тандеме с 4 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти.

Работает RX17 Neo на той же ColorOS 5.2. смартфон уже можно приобрести в российских магазинах за 29 990 рублей в двух расцветках: Красный мокко и Синяя комета.