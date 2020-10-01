realme Buds Air Pro готовятся к релизу

Довольно часто пользователи жалуются на то, что у них возникают проблемы с подбором идеальных умных беспроводных наушников. Одна модель стоит слишком дорого, вторая не подходит по качеству и так далее. Однако стоит отметить, что на рынке есть достаточно классная модель realme Buds Air Pro, которая в ближайшем будущем поступит в продажу. Тогда можно будет говорить о том, стоит ли приобретать устройство, стоит ли оно своих денег, но уже сейчас пользователи могут быть спокойны, ведь стоимость продукции этой компании обычно крайне низкая. И продукт планируют показать 7 октября в Индии, а этот рынок обычно пытаются завоевать именно доступными гаджетами, а не дорогими флагманскими устройствами. Так что ждем релиза и тогда поговорим.

Комментарии и отзывы realme Buds Air Pro
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