Обзор realme C11. Ультрабюджетник за 100$

Обычно бюджетный смартфон представляет собой одну большую совокупность из компромиссов, но некоторые производители даже в крайне низком ценовом сегменте умудряются представить устройство со всем необходимыми функциями. Одним из ярких таких примеров стала новинка realme C11. В этом обзоре мы пройдёмся по всем параметрам модели и выясним, не обошлось без критических недостатков.

Комплектация

realme C11 поставляется в фирменной желтой коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, кабель micro-USB, блок питания и небольшая документация. На смартфон с завода уже наклеена защитная пленка.

Внешний вид

В данном смартфоне компания realme сделала тот же ход в дизайне, что и в C3. Она изготовила корпус из практичного матового пластика с волнообразной текстурой. Благодаря этому устройство выглядит достаточно свежо и совсем не скользит в руках.

realme C11 можно приобрести в двух цветовых решениях: серый и зеленый.

На задней крышке два модуля камеры выведены в квадратную нишу, что визуально увеличивает их количество.

На правой грани смартфона расположилась качелька громкости и кнопка блокировки.

На левую же грань выведен слот под две SIM-карты и MicroSD.

На нижнем торце из разъемов имеются вход для наушников, микрофон, micro-USB и основной динамик. Пора бы уже всем производителям раз и навсегда перейти на USB Type-C.

Экран

По дисплею у realme C11 полный порядок. В него установили экран на 6,5-дюймов с HD+ разрешением (1600х720 пикселей). IPS-матрица дает неплохое качество картинки с естественной цветопередачей. Какие-либо засветы и искажения по углам замечены не были. Запас яркости на удовлетворительном уровне. Его хватает, чтобы с комфортом использовать смартфон на улице при открытом солнце. Сверху экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3.

При пристальном рассмотрении корпуса C11 станет ясно, что в нем нет сканера отпечатков пальцев. Все дело в том, что разблокировка смартфона осуществляется при помощи фронтальной камеры. С этой задачей она справляется достаточно шустро даже в кромешной темноте.

Начинка

C11 работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G35 с 2 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт внутренней. Понятно, что железо далеко не топовое, но его хватает, чтобы поиграть в PUBG Mobile на низких настройках при 25 fps или в WoT Blitz на средних при 30 fps. При пиковых нагрузках смартфон не греется и не вылетает.

Вся система работает на последней ОС Android 10 с установленной сверху оболочкой realme UI, в которой нет излишних деталей утяжеляющих систему. Смартфон поддерживает работу Wi-Fi только на частотах 2.4 ГГц, а NFC в нем вовсе нет.

Камера

Основной модуль камеры обладает разрешением на 13 мегапикселей со светосилой f/2.2 способен делать неплохие снимки в дневное время. Второй модуль на 2 мегапикселя со светосилой f/2.4 служит для измерения глубины изображения. Присутствует поддержка HDR.

Камера смартфона оснащена двухкратным и четырехкратным цифровым зумом.

Фронтальная камера имеет разрешение на 5 мегапикселей и поддерживает режим бьютификации.

Касательно видео, то C11 может записывать при Full HD в 30 кадров/сек. Встроенной стабилизации, конечно же, нет.


Время работы

В C11 встроили емкий аккумулятор на 5000 мАч. Нам его автономности хватало, чтобы на протяжении суток без остановки пользоваться смартфоном, и это при выставленной 70-процентной яркости и частом запуске игр, а также просмотре видео.

Для полного цикла зарядки от комплектной 10-ваттной зарядки смартфону потребуется около 2,5 часов.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorrealme выжали максимум из данного ценного сегмента сделав добротный смартфон, которым можно пользоваться, не испытывая откровенные напряжения из-за постоянных лагов. У него приятный внешний вид, качественный дисплей, неплохой процессор, быстрое распознавание по лицу, недурное качество фото и впечатляющий запас автономности. Из минусов же мы выделили отсутствие разъема USB Typе-C и модуля NFC.

realme C11 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы realme C11
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