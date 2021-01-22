realme C20 выпустили во Вьетнаме на процессоре Helio G35

Китайский бренд смартфонов Realme известен тем, что выпустил несколько весьма классных смартфонов за короткий период времени. После этого производитель решил взять перерыв, чтобы, видимо, продать всё то, что он представил на рынок. Но теперь бренд снова продолжит покорение рынка смартфонов, поскольку он анонсировал новое устройство под названием realme C20 во Вьетнаме всего через две недели после запуска realme V15 5G в Китае. На передней панели телефона красуется 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей (HD +), соотношением сторон 20: 9, 270 ppi, соотношением экрана к корпусу 89%, и контрастностью 1500: 1. Этот экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3, имеет вырез под фронтальную камеру, да и начинка тоже достаточно мощная.