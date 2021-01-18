realme X7 Pro 5G выйдет 26 января

Компания realme начала глобальное релиз серии X7 с запуска Realme X7 Pro в Таиланде. Позже компания подтвердила, что в этом году привезет серию в Индию. И новый смартфон уже начал появляться на страницах технической поддержки компании в этой стране. Более того, теперь компания объявила дату запуска варианта «Pro» в Малайзии. В сообщении на Facebook realme Malaysia сообщает, что realme X7 Pro 5G дебютирует в Малайзии 26 января. Стоит отметить, что компания прямо упомянула «Pro», а не обычную версию смартфона. Возможно, в будущем, производитель выпустит смартфон и в обычном исполнении, без приставки «Pro» в названии. Но пока что информации по этому поводу нет. Ждем официальный анонс и цены на новое устройство, после чего можно будет говорить предметнее.

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