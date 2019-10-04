realme начала продавать флагман XT за 19 990 рублей

2019-10-04, Автор - Марсель Гарипов; [13]
2 октября в Москве прошла российская презентация смартфона realme XT. На данный момент это самая продвинутая модель компании и фактически является их флагманом. Если вкратце, то новинка получила дисплей на 6,4 дюйма, процессор Snapdragon 712 AIE, квадрокамеру на 64 Мпикс, аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки на 4000 мАч, NFC модуль и многое другое. Обо всем по порядку в этой статье.

Дисплей

Realme XT оснастили AMOLED дисплеем на 6,4 дюйма с разрешением Full HD+, занимающий 92.1% от всей площади передней поверхности. Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в экран и компания заявляет, что он является одним из самых быстрых на рынке. Над дисплеем расположился разговорный динамик и каплевидный вырез под фронтальную камеру на 16 Мпикс (Sony IMX 471).

Сам смартфон c двух сторон будет защищен ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. В России модель будет доступна в двух расцветках: белый жемчуг и синий жемчуг.

Железо

XT работает на процессоре Snapdragon 712 AIE с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Вся система функционирует на фирменной оболочке ColorOS 6.0. Кстати российская версия смартфона будет оснащена NFC модулем, который позволит осуществлять бесконтактную оплату.

Касательно аккумулятора, то здесь имеется батарея на 4000 мАч с функцией быстрой зарядки VOOC 3.0 Flash Charge, позволяющая зарядить смартфон с нуля до ста процентов за 80 минут. Модель будет поставляться с блоком питания на 20 Вт.

Камера

Говоря о модулях камеры, то в первую очередь стоит рассказать об основной квадрокамере, которая в принципе впервые в мире была применена именно в этом смартфоне. Она имеет разрешение на 64 Мпикс, позволяющая делать снимки размерами до 9280х6944 пикселей. Второй модуль сверхширокоугольный на 8 Мпикс f/2.25 способен фотографировать с максимальным углом в 119 градусов. Третьим модулем стал портретный с разрешением на 2 Мпикс, и он в состоянии размывать задний фон на фотографиях с эффектом «Боке». Четвертной же модуль на 2 Мпикс может снимать макро снимки при минимальном расстоянии до объекта в 2,5 см.

Цены

В России Realme XT будет продаваться в одной конфигурации с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Его стоимость составит 22 990 рублей, но на данный момент можно оформить предзаказ в магазинах DNS, беру, онлайн-трейд и TMALL по цене в 19 990 рублей.


Комментарии и отзывы
Honor Band 5 получил новое обновление ПО...
Honor Band 5 получил новое обновление ПОРазработчики Huawei выпустили новое обновление для смарт браслета Honor Band 5. Прошивка вышла под номеро...
Call of Duty: Mobile за сутки принесла A...
Call of Duty: Mobile за сутки принесла ACall of Duty: Mobile вышла на Android и iOS первого октября и уже принесла разработчикам более двух милли...
Xiaomi представила термос кружку с функц...
Xiaomi представила термос кружку с функцКомпания Xiaomi выпустила новую линейку термосов Viomi Travel Electric Cup с возможностью подогрева. ...
Gigabyte анонсирует новые материнские пл...
Gigabyte анонсирует новые материнские плGigabyte выпустила на рынок три материнские платы X299X для новых процессоров Intel Cascade Lake-X HEDT. ...
Складной телефон Surface от Microsoft...
Складной телефон Surface от MicrosoftMicrosoft вернулась на рынок смартфонов, представив модель с двумя экранами. Вместо ОС Windows, Microsoft...
Обзор WARSAW. Слишком эмоциональная игра...
Обзор WARSAW. Слишком эмоциональная играСегодня мы поговорим о достаточно необычной игре, которая существенно выбивается на фоне конкурентов. Это...
Colorful анонсировала видеокарту iGame ...
Colorful анонсировала видеокарту iGame Colorful представил iGame GeForce RTX 2060 Super Neptune Lite OC, видеокарту с жидкостным охлаждением и п...
Microsoft представила Surface Duo...
Microsoft представила Surface DuoДовольно неожиданно для всех компания Microsoft анонсировала свой новый смартфон, который получил названи...


Обзор DELL Alienware Aurora R8. Настольный компьютер для 4K игрОбзор DELL Alienware Aurora R8. Настольный компьютер для 4K игр
Обзор Street Storm STR-9930SE. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Street Storm STR-9930SE. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Tenda MW6-3. Бесшовная Wi-Fi сеть на площади до 500 кв.мОбзор Tenda MW6-3. Бесшовная Wi-Fi сеть на площади до 500 кв.м
Обзор iBOX PRO 800 Signature SE. Автомобильный радар-детекторОбзор iBOX PRO 800 Signature SE. Автомобильный радар-детектор
Обзор GoodRAM IRDM X DDR4-3200 (IR-X3200D464L16S/16GDC). Оперативная памятьОбзор GoodRAM IRDM X DDR4-3200 (IR-X3200D464L16S/16GDC). Оперативная память
Обзор WARSAW. Слишком эмоциональная игра...
Обзор WARSAW. Слишком эмоциональная играСегодня мы поговорим о достаточно необычной игре, которая существенно выбивается на фоне конкурентов. Это...
Предварительный обзор Microsoft Surface ...
Предварительный обзор Microsoft Surface Компания Microsoft вновь попробовала выйти на рынок ноутбуков и в этот раз получилось гораздо лучше — про...
Обзор Steambirds Alliance. Детские постр...
Обзор Steambirds Alliance. Детские пострОчень приятно, что разработчики из небольших студий продолжают реализовывать свои безумные идеи и дарить ...
Предварительный обзор GoPro Hero8 Black....
Предварительный обзор GoPro Hero8 Black.Если вы обожаете экстремальные виды спорта и хотите при этом получать удовольствие от происходящего на ви...
Обзор FIFA 20. Погружаемся в мир футбола...
Обзор FIFA 20. Погружаемся в мир футболаЯ поиграл некоторое время в FIFA 20 и могу с уверенностью сказать, что EA держит марку и остается издател...
Предварительный обзор HP Spectre x360 13...
Предварительный обзор HP Spectre x360 13Сегодня мы поговорим о довольно необычном решении, которое выглядит очень привлекательно и может порадова...
Топ 5 эксклюзивов для PlayStation 4, кот...
Топ 5 эксклюзивов для PlayStation 4, котУ каждого геймера наступает тяжёлый период в жизни, когда он вынужден искать ответ на один из вечных вопр...
Обзор Professional Fishing (2018). В луч...
Обзор Professional Fishing (2018). В лучИногда симуляторы от небольших студий действительно могут понравиться аудитории и сделать ее максимально ...
Интернет вещей – главная цель для соврем...
Интернет вещей – главная цель для соврем «В ближайшем будущем главной целью для атак хакеров станет Интернет вещей», – уверены в Avast, компан...
Предварительный обзор Corsair Virtuoso R...
Предварительный обзор Corsair Virtuoso RСегодня мы поговорим о достаточно привлекательной гарнитуре, которая стоит очень дорого и подойдет далеко...
Предварительный обзор Razer Seiren Emote...
Предварительный обзор Razer Seiren EmoteОфициально представлен новый микрофон, который создавали для определенной аудитории стримеров. Он очень с...
Предварительный обзор HP Chromebook x360...
Предварительный обзор HP Chromebook x360Если вы давно мечтали о доступном ноутбуке, но не могли найти себе подходящий вариант, то самое время пос...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor