realme начала продавать флагман XT за 19 990 рублей

2 октября в Москве прошла российская презентация смартфона realme XT. На данный момент это самая продвинутая модель компании и фактически является их флагманом. Если вкратце, то новинка получила дисплей на 6,4 дюйма, процессор Snapdragon 712 AIE, квадрокамеру на 64 Мпикс, аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки на 4000 мАч, NFC модуль и многое другое. Обо всем по порядку в этой статье.

Дисплей

Realme XT оснастили AMOLED дисплеем на 6,4 дюйма с разрешением Full HD+, занимающий 92.1% от всей площади передней поверхности. Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в экран и компания заявляет, что он является одним из самых быстрых на рынке. Над дисплеем расположился разговорный динамик и каплевидный вырез под фронтальную камеру на 16 Мпикс (Sony IMX 471).

Сам смартфон c двух сторон будет защищен ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. В России модель будет доступна в двух расцветках: белый жемчуг и синий жемчуг.

Железо

XT работает на процессоре Snapdragon 712 AIE с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Вся система функционирует на фирменной оболочке ColorOS 6.0. Кстати российская версия смартфона будет оснащена NFC модулем, который позволит осуществлять бесконтактную оплату.

Касательно аккумулятора, то здесь имеется батарея на 4000 мАч с функцией быстрой зарядки VOOC 3.0 Flash Charge, позволяющая зарядить смартфон с нуля до ста процентов за 80 минут. Модель будет поставляться с блоком питания на 20 Вт.

Камера

Говоря о модулях камеры, то в первую очередь стоит рассказать об основной квадрокамере, которая в принципе впервые в мире была применена именно в этом смартфоне. Она имеет разрешение на 64 Мпикс, позволяющая делать снимки размерами до 9280х6944 пикселей. Второй модуль сверхширокоугольный на 8 Мпикс f/2.25 способен фотографировать с максимальным углом в 119 градусов. Третьим модулем стал портретный с разрешением на 2 Мпикс, и он в состоянии размывать задний фон на фотографиях с эффектом «Боке». Четвертной же модуль на 2 Мпикс может снимать макро снимки при минимальном расстоянии до объекта в 2,5 см.

Цены

В России Realme XT будет продаваться в одной конфигурации с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Его стоимость составит 22 990 рублей, но на данный момент можно оформить предзаказ в магазинах DNS, беру, онлайн-трейд и TMALL по цене в 19 990 рублей.