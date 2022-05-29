realme запускает смартфон GT Neo 3 Naruto в стиле аниме

Китайский производитель realme начал принимать в Китае предварительные заказы на специальную версию смартфона GT Neo 3 под названием Naruto Edition. Новинка выполнена в дизайне популярного аниме и имеет цветовую гамму, напоминающую одежду главного героя.

В техническом плане смартфон ничем не отличается от обычной версии realme GT Neo 3, которая была представлена ​​в конце марта. Смартфон получил 6,7-дюймовый дисплей Full HD+ с поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Также заявлена ​​поддержка видеоформата HDR10+. Внутри находится платформа SoC MediaTek Dimensity 8100 с поддержкой 5G. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается технология быстрой зарядки UltraDart мощностью до 150 Вт.

Кроме того, к телефону прилагается фирменная сумка для свитков Наруто, которая выглядит как свитки из аниме. Версия realme GT Neo 3 Naruto будет выпущена в варианте с 12+256 ГБ по цене 2799 юаней (415 долларов). Старт продаж запланирован на 31 мая. Глобальный запуск смартфона realme GT Neo 3 Naruto не подтвержден.