Обзор 360 Botslab S8 Plus. Робот-пылесос с самоочисткой, лидаром и влажной уборкой

Робот-пылесос становится привычным помощником, берущим на себя рутинную задачу по поддержанию чистоты пола. Базовые модели проводят сухую уборку, более технологичные умеют влажную. У них есть отличия в реализации работы отдельных модулей, но в классическом исполнении всех их объединяет необходимость ручной очистки контейнера с собранными загрязнениями. Изучаемый же сегодня 360 Botslab S8 Plus автоматизирует и эту задачу, используя технологию автоматической выгрузки мусора. Помимо этого, навигация LiDAR SLAM, аккумулятор с 3 часовой уборкой, двигатель с мощностью 2700 Па и многоступенчатая система фильтрации.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением робот-пылесоса и колонны для сбора сухих загрязнений после завершения уборки. Внутри все комплектующие дополнительно зафиксированы и защищены.

360 Botslab S8 Plus обзор

Внешний вид

Комплект его включает блок для проведения влажной уборки, сменные мешки для сбора пыли, руководство пользователя и гарантийный талон.В отличие от привычного исполнения, здесь зарядная база совмещена со станцией самоочистки, внутри которой находится канал и мешок для сбора сухих загрязнений объемом 4 литра.

Основание включает не только пару контактов, через которые проходит заряд аккумулятора во время парковки, но и отверстие в виде канала, направляющего при очистке в мешок собранные сухие загрязнения.

Для этого внутри станции самоочистки находится двигатель. В среднем очистка занимала около 20 секунд. Мешки съемные, объем каждого из них рассчитан на примерно 2 месяца ежедневно проводимых уборок. В комплекте производитель изначально предусмотрел набор сменных мешков. Такое исполнение не только упрощает эксплуатацию, но и полностью исключает контакт с собираемыми загрязнениями.

Корпус у 360 Botslab S8 Plus традиционной круглой формы. Выполнен из черного пластика с преимущественно матовым покрытием.

На крышке расположен выступающий блок лидара. Общая высота у него с учетом его наличия составляет 95 мм, проходимость у него хорошая. Свободно проезжает вдоль шкафов и мебели.

Навигационная система также использует данные с ИК-датчиков, размещенных в подпружиненном бампере и датчики определения перепадов высоты на основании.

На верхней крышке группа из двух механических кнопок, с помощью которых можно запустить уборку, поставить на паузу и вернуть пылесос на зарядку.

В тыльной части съемный двухсоставной контейнер, состоящий из отсека для сбора сухих загрязнений объемом 300 мл и для воды объемом также 300 мл. Можно обратить внимание на многоступенчатый фильтр, в состав которого входит HEPA.

За перемещение по полу отвечают два колеса, зафиксированные на пружинном амортизаторе с грунтозацепами, впереди поворотный ролик. Сбоку установлена кисточка, направляющая пыль в сторону сопла с вращающимся валиком с рядами из искусственного ворса.

Софт

Для дистанционного управления 360 Botslab S8 Plus доступно приложение, загружаемое на iOS и Android. После первоначальной настройки, не занимающей много времени, в главном окне будет выводиться виртуальная карта помещения с отображением маршрута по которому перемещался пылесос и все объекты интерьера, расположенные на полу. В статистике выводится площадь помещения, время на уборку и объем выполненной работы.

Карту помещения также можно просмотреть в 3D с планировкой.

Отредактировать, выставить зоны в которых не будет проводиться уборка без необходимости использовать магнитные ленты. Добавляется второй этаж отдельной картой.

Выбор между несколькими мощностями всасывания и интенсивностью подачи воды. Планирование уборки, просмотр данных по ресурсу до замены расходников.

Большой набор вариантов озвучки. Есть несколько русская и недовольная.

В детальных настройках включается усиление тяги при заездах на ковры, предупреждение столкновений, выставляется громкость голоса. Предоставляется совместный доступ с нескольких аккаунтов.

Умный дом Яндекс

360 Botslab S8 Plus поддерживает интеграцию с «Умным домом Яндекс» и виртуальным помощником Алиса. Для устройства выбирается имя и комната в которой он располагается, данные которые будут использоваться для голосовых команд.

В окне управления робот-пылесосом выбирается скорость работы, выводятся данные по заряду аккумулятора. Включается и останавливается уборка.

Есть вкладка с примерами голосовых команда. Работала интеграция стабильно.

Тесты

Оснащен 360 Botslab S8 Plus двигателем мощностью 2700 Па. Доступен набор режимов, включающий тихий (600 Па), авто (1000 Па), усиленный (1500 Па) и максимальный (2700 Па). Все время пылесос эксплуатировался на автоматическом режиме, для эффективного сбора загрязнений на полу не требовалось его повышать. При наличии ковров на полу можно включить функцию автоматического повышения мощности.

Три режима работы: сухая уборка, влажная и совмещенная (сухая+влажная). Для влажной уборки нужно будет залить чистую воду в резервуар и установить блок с салфеткой из микрофибры. Установленная помпа равномерно подает жидкость на салфетку при движении, владелец сможет выбрать между уровнями подачи воды.

Продвинутая система навигации у него сводит к минимуму возможность ударов по стенам и предметам интерьера на полу. Создаваемая виртуальная карта используется для построение оптимального маршрута по помещению, как итог не оставляет пропущенных участков.

Касаемо очистки контейнера работа организована следующим образом. Как и традиционные модели пыль и сухие загрязнения щетка направляет в сопло, собирая в контейнере. При переходе на зарядку включается автоматический перенос собранных загрязнений в мешок, расположенный в станции самоочистки. За две недели наполнить с проведением ежедневных уборок в 3-комнатной квартире заполнить его не удалось. Комплектного набора из сменных мешков при такой интенсивности должно хватить на год. Заявленные данные по автономности соответствует действительности, на автоматическом режиме проходил площадь в 80 квадратных метров два раза и за это время не разряжался.

Итоги

360 Botslab S8 Plus – продвинутый робот пылесос со станцией самоочистки, поддержкой сухой и влажной уборки, системой навигации с LiDAR. Высокая маневренность, несколько уровней мощности всасывания, электронная регулировка объема подаваемой воды, сменные расходники в комплекте, длительное время автономной работы, приложение и озвучка на русском, алгоритмы подавления шума, автоматическое повышение мощности при заезде на ковры, поддержка Алисы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".