Обзор 360 S10 MAX. Лучший робот-пылесос с лидаром, влажной уборкой и Алисой

Поддержание пола в чистоте, особенно когда в доме есть домашние питомцы, отнимает значительное время и много сил. На помощь в решении этого вопроса приходят технологии, как пример, изучаемый сегодня робот-пылесос 360 S10 MAX автоматизирует сухую и влажную уборку полового покрытия. Это высокотехнологичная модель со скрытым лидаром, 3D-сканированием, голосовым управлением и усовершенствованной навигацией.

Комплектация

Приобрести его можно на маркетплейсе ОЗОН за 29 990 рублей. Устройства этого бренда сопровождаются официальным гарантийным обслуживанием на территории России.Упакован в коробку из экокартона со схематичным изображением и логотипом бренда. Есть пластиковая ручка для удобной переноски.

Комплект его включает три салфетки с микрофиброй, блок для проведения влажной уборки, зарядную станцию, адаптер питания с несколькими типами вилок, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в корпусе с традиционной для такого класса техники формой. Внешний вид у него с заделом на премиальность.

В оформлении преобладает черный цвет. Проблем с загрязнением следами пальцев и пылью замечено не было.

Высота корпуса не превышает 8.5 сантиметров. Несмотря на то, что тут есть лидар, у него отсутствует выступающий элемент в виде башенки, как итог, такое исполнение позволяет эффективно проходить вдоль кухонных гарнитуров и мягкой мебели.

Верхняя панель разделена на две зоны. Это панель управления с двумя механическими кнопками, отвечающими за начало уборки и отправку на зарядную станцию. Тут же расположен блок с ToF-сенсорами и логотипом бренда, подсвечиваемый во время работы.

Этот блок отвечает за определение формы и очертания предметов. Строится 3D-карта помещения, учитываются выступы на мебели и расположенные на полу предметы.

Вторая часть — это крышка, скрывающая отсек с нишей, в которой находится щетка для очистки и контейнер для сбора сухих загрязнений объемом 500 мл.

Для удобного извлечения контейнера есть складываемая ручка. В него же интегрирован съемный HEPA-фильтр.

В тыльной части корпуса 360 S10 MAX съемный резервуар для жидкости объемом 520 мл, используемой для проведения влажной уборки. Заливать воду удобно. Жидкость из него подается только при включении соответствующего режима уборки, самопроизвольно не протекает. В него интегрирована помпа с регулируемым объемом подаваемой жидкости.

Салфетка из микрофибры ставится вместе со съемным блоком. В комплекте с ним есть три салфетки, можно будет менять по ходу уборки.

На основании пара металлических контактов, датчик, определяющий ковровое покрытие, боковая щетка с тремя кисточками. В центре сопло с вращающимся валиком, рамка с металлическими проволоками, предотвращающими наматывание волос и ниток. По периметру датчики определения перепадов высоты.

За перемещение по полу отвечают два колеса с грунтозацепами, зафиксированные на амортизаторах. Дополнены они поворотным валиком.

Софт

На передней части подпружиненный бампер с лазерным дальномером и лидаром. В помещении робот-пылесос одинакового хорошо ориентируется независимо от уровня освещения.Несмотря на то, что запустить уборку можно будет сразу после распаковки, весь заложенный в него потенциал раскроется только используя бесплатное приложение для смартфона. Он интегрируется в домашнюю сеть, подключаясь по Wi-Fi в частотном диапазоне 2.4 ГГц. Интерфейс приложения на русском языке, доступно для Android и iOS.

После добавления выводится изображение пылесоса с отображением ресурса сенсоров, боковых щеток, фильтра и основной щетки. Данные по заряду аккумулятора и текущему статусу.

В полном экране отображается карта помещения, составленная самим 360 S10 MAX во время перемещения. Смотреть его можно в 2D и 3D. На этой карте отмечается схема движения, задаются зоны. Например, выставить расположение ковров или участков, которые не требуется убирать.

Отображается площадь помещения, время уборки и частота проведенных циклов уборки. С этого же экрана выбирается один из режимов работы, запускается или останавливается уборка. Выбранным участкам и предметам можно задать тип: стол, мебель, детская зона или ковер. Доступен точечный или сфокусированный режим.

Запускается только сухая или влажная, а также доступен третий режим – комбинированное сочетание влажной и сухой.

В разделе настроек есть отчеты по уборке, сброс карты, запланированный запуск по дням недели и времени, пульт ДУ, обновление прошивки, поиск робота, ресурс аксессуаров.

Есть пульт для ручного выбора направления движения по комнате.

Примеры русской озвучки 360 S10 MAX

Тесты

Для голосовых уведомлений есть два вида с русской озвучкой, помимо строгой, есть с шутками (недовольный помощник). Это говорит о полной адаптации под российский рынок.360 S10 MAX оснащен бесщеточным двигателем с мощностью до 3300 Па. Эта модель поддерживает несколько уровней всасывания: в тихом режиме 600 Па, в стандартном 1000 Па и в мощном режиме 1500 Па. Максимальное всасывание включает при уборке ковров. Несмотря на высокую мощность, он работает тихо.

Отметим эффективность работы навигационной системы. При движении по комнате пылесос не ударяется о стены, мебель и препятствия. Не остается участков, не пройденных во время уборки. Эффективно собирает сухие загрязнения, пыль, волосы животных с разного типа половых покрытий. Понравилось качество уборки ковров.

При уборке можно выбрать между автоматическим режимом, в котором робот-пылесос проходит всю площадь помещения, локальный и уборку только выбранной зоны. Помимо мощности всасывания регулируется объем подаваемой жидкости. Само наличие помпы заметно повышает эффективность влажной уборки. Отдельно отметим, что при ее проведении подача воды автоматически отключается при заезде на ковровое покрытие.

Емкости контейнера хватает для влажной уборки помещения площадью до 180 квадратных метров.

За автономную работу в нем отвечает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Его с запасом хватало для уборки трехкомнатной квартиры с двухразовым прохождением всей площади помещения. После завершения автоматически возвращается на зарядку.

Продумали и вопрос аккуратного монтажа. С тыльной стороны зарядной станции скрывается отсек для укладки питающего кабеля, закрываемый крышкой.

Голосовое управление

360 S10 MAX поддерживает интеграцию в систему умного дома с голосовым управлением. Это Google, Alexa и актуальная для нас Алиса, его и рассмотрим. После успешного сопряжения аккаунта, предлагается присвоить ему имя и выбрать комнату размещения. Выводится в виде плитки с отображением текущего заряда аккумулятора.

В полном управлении выбирается один из режимов работы. Запускается или останавливается уборка.

Для начального освоения и понимания возможных голосовых команд есть отдельная вкладка с примерами.

Итоги

Оценивая стоимость 360 S10 MAX, его техническое исполнение и поддерживаемые технологии, можно смело отнести эту модель к одному из лучших решений среди актуальных моделей сезона 2022. Программируемое расписание, голосовое управление, построение 2D и 3D карты помещения, небольшая высота и скрытое размещение лидара, регулируемый объем подаваемой воды, сменные салфетки из микрофибры в комплекте, низкий уровень шума и высокая мощность всасывания, два варианта голосовой русской озвучки, простое обслуживание.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".