Обзор A4TECH L65 Max Naraka. Оригинальная внешность, серьезная начинка и низкая стоимость

Сегодня мы рассмотрим игровую мышку A4TECH L65 Max Naraka, выпущенную в рамках специальной коллекции, посвященной игре Naraka: Bladepoint в жанре королевской битвы. Выполнена она в эффектной красно-черной расцветке в тематике самураев. При этом сохранены все преимущества в виде легкого веса, высокопроизводительного сенсора с регулируемой высотой отрыва, дополнительные кнопки с программированием режимов оружия и привязкой макросов.

A4TECH L65 Max Naraka

Комплектация

A4TECH L65 Max Naraka

Поставляется в коробке с тематичным оформлением и откидной крышкой. Внутри нее зафиксирована пластиковой подложкой. Комплект включает руководство пользователя и карточкой по загрузке софта.

A4TECH L65 Max Naraka

A4TECH L65 Max Naraka обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Ключевым изменением манипулятора от L65 Max стало оформление. Спинка и основные клавиши окрашены в белый цвет, нанесен рисунок в виде кобры красного цвета.

A4TECH L65 Max Naraka

Основной каркас с вырезами в виде сот, закрытый накладкой из тонкого пластика. Корпус симметричной формы, вес которой не превышает 78 граммов. Внешние поверхности у нее матовые.

A4TECH L65 Max Naraka

На спинке подсвечиваемый логотип бренда. Также подсвечивается полоска в центральной части колесика прокрутки.

A4TECH L65 Max Naraka

Боковые стороны корпуса углублены под удобный хват пальцами. Здесь отсутствуют дополнительные резиновые накладки.

A4TECH L65 Max Naraka

Пара дополнительных клавиш у A4TECH L65 Max Naraka расположены слева, окрашены в красный цвет. Еще две дополнительные клавиши позади колесика прокрутки.

A4TECH L65 Max Naraka

Регулировка высотой отрыва и частотой опроса проходит с помощью кнопок на основании, эти настройки проводятся без установки драйвера и программного обеспечения.

A4TECH L65 Max Naraka

Широкие тефлоновые ножки вдоль всей ширины корпуса и наклейка с техническими данными.

A4TECH L65 Max Naraka

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Место выхода из корпуса усилено. Софт

A4TECH L65 Max Naraka

Мышка сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого с официального сайта. Утилита Bloody 7 с полным переводом на русский язык. Владелец сможет выбрать один из фирменных режимов работы: Core 1 с быстрым срабатыванием кликов, Core 2 с оптимизацией под шутеры и простым переключением между режимами стрельбы, Ultra Core 3 с продвинутыми настройками для шутеров и работой с макросами, Ultra Core 4 для MMO RPG. Два последних, которые для ряда манипуляторов являются платными, тут предлагаются из коробки.

A4TECH L65 Max Naraka

Управление действиями основных и дополнительных кнопок. Набор готовых команд или выбор макросов.

A4TECH L65 Max Naraka

Корректировка чувствительности по двумя осям, изменение частоты опроса сенсора, изменение высоты отрыва. Калибровка под покрытие.

A4TECH L65 Max Naraka

Редактор макросов с выбором времени задержек и частоты повторения.

A4TECH L65 Max Naraka

Изменение эффектов подсветки и выбор цветов для нее.

A4TECH L65 Max Naraka

Тесты

Оснащается A4TECH L65 Max Naraka сенсором BC3332-A с максимальным уровнем чувствительностью 12000 CPI и частотой опроса до 2000 Гц. Поддерживается отслеживание в диапазоне с высотой до 3 мм, задать которую можно как через утилиту, так и скрытую на основании кнопку, последнее может быть актуально если мышка берется в клубы или на турниры.

A4TECH L65 Max Naraka

Использовали мышку за время тестов как выполняя обычные задачи, так и играя в Battlefield 2042, Dota 2 и Escape from Tarkov. Отлично себя показала при игре в 4К-разрешении, демонстрируя высокую точность и отсутствие акселерации на широком диапазоне чувствительности.

A4TECH L65 Max Naraka

В шутерах режимы Core 2 и Ultra Core 3 упрощали работу со стрелковым вооружением, облегчая и повышая эффективность в сражении с противниками. Все детально настраивается, включая возможность включить макросы для повторяемых действий.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4TECH L65 Max Naraka – игровая мышка с оригинальным внешним исполнением, оснащенная начинкой и предлагающая возможности уровня топовых манипуляторов. Подсветка, софт, макросы, кнопки с разными режимами стрельбы, точный сенсор с регулируемой высотой отрыва, легкий вес и эргономичный корпус. И все это с ценником в районе 2200 рублей.
A4TECH L65 Max Naraka получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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