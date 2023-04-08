Обзор A4TECH L65 Max Naraka. Оригинальная внешность, серьезная начинка и низкая стоимость

Сегодня мы рассмотрим игровую мышку A4TECH L65 Max Naraka, выпущенную в рамках специальной коллекции, посвященной игре Naraka: Bladepoint в жанре королевской битвы. Выполнена она в эффектной красно-черной расцветке в тематике самураев. При этом сохранены все преимущества в виде легкого веса, высокопроизводительного сенсора с регулируемой высотой отрыва, дополнительные кнопки с программированием режимов оружия и привязкой макросов.

Комплектация

Поставляется в коробке с тематичным оформлением и откидной крышкой. Внутри нее зафиксирована пластиковой подложкой. Комплект включает руководство пользователя и карточкой по загрузке софта.

A4TECH L65 Max Naraka обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Ключевым изменением манипулятора от L65 Max стало оформление. Спинка и основные клавиши окрашены в белый цвет, нанесен рисунок в виде кобры красного цвета.

Основной каркас с вырезами в виде сот, закрытый накладкой из тонкого пластика. Корпус симметричной формы, вес которой не превышает 78 граммов. Внешние поверхности у нее матовые.

На спинке подсвечиваемый логотип бренда. Также подсвечивается полоска в центральной части колесика прокрутки.

Боковые стороны корпуса углублены под удобный хват пальцами. Здесь отсутствуют дополнительные резиновые накладки.

Пара дополнительных клавиш у A4TECH L65 Max Naraka расположены слева, окрашены в красный цвет. Еще две дополнительные клавиши позади колесика прокрутки.

Регулировка высотой отрыва и частотой опроса проходит с помощью кнопок на основании, эти настройки проводятся без установки драйвера и программного обеспечения.

Широкие тефлоновые ножки вдоль всей ширины корпуса и наклейка с техническими данными.

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Место выхода из корпуса усилено. Софт

Мышка сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого с официального сайта. Утилита Bloody 7 с полным переводом на русский язык. Владелец сможет выбрать один из фирменных режимов работы: Core 1 с быстрым срабатыванием кликов, Core 2 с оптимизацией под шутеры и простым переключением между режимами стрельбы, Ultra Core 3 с продвинутыми настройками для шутеров и работой с макросами, Ultra Core 4 для MMO RPG. Два последних, которые для ряда манипуляторов являются платными, тут предлагаются из коробки.

Управление действиями основных и дополнительных кнопок. Набор готовых команд или выбор макросов.

Корректировка чувствительности по двумя осям, изменение частоты опроса сенсора, изменение высоты отрыва. Калибровка под покрытие.

Редактор макросов с выбором времени задержек и частоты повторения.

Изменение эффектов подсветки и выбор цветов для нее.

Тесты

Оснащается A4TECH L65 Max Naraka сенсором BC3332-A с максимальным уровнем чувствительностью 12000 CPI и частотой опроса до 2000 Гц. Поддерживается отслеживание в диапазоне с высотой до 3 мм, задать которую можно как через утилиту, так и скрытую на основании кнопку, последнее может быть актуально если мышка берется в клубы или на турниры.

Использовали мышку за время тестов как выполняя обычные задачи, так и играя в Battlefield 2042, Dota 2 и Escape from Tarkov. Отлично себя показала при игре в 4К-разрешении, демонстрируя высокую точность и отсутствие акселерации на широком диапазоне чувствительности.

Итоги

В шутерах режимы Core 2 и Ultra Core 3 упрощали работу со стрелковым вооружением, облегчая и повышая эффективность в сражении с противниками. Все детально настраивается, включая возможность включить макросы для повторяемых действий.A4TECH L65 Max Naraka – игровая мышка с оригинальным внешним исполнением, оснащенная начинкой и предлагающая возможности уровня топовых манипуляторов. Подсветка, софт, макросы, кнопки с разными режимами стрельбы, точный сенсор с регулируемой высотой отрыва, легкий вес и эргономичный корпус. И все это с ценником в районе 2200 рублей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".