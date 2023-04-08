Обзор A4TECH L65 Max Naraka. Оригинальная внешность, серьезная начинка и низкая стоимость

Поставляется в коробке с тематичным оформлением и откидной крышкой. Внутри нее зафиксирована пластиковой подложкой. Комплект включает руководство пользователя и карточкой по загрузке софта.
Основной каркас с вырезами в виде сот, закрытый накладкой из тонкого пластика. Корпус симметричной формы, вес которой не превышает 78 граммов. Внешние поверхности у нее матовые.
На спинке подсвечиваемый логотип бренда. Также подсвечивается полоска в центральной части колесика прокрутки.
Боковые стороны корпуса углублены под удобный хват пальцами. Здесь отсутствуют дополнительные резиновые накладки.
Пара дополнительных клавиш у A4TECH L65 Max Naraka расположены слева, окрашены в красный цвет. Еще две дополнительные клавиши позади колесика прокрутки.
Регулировка высотой отрыва и частотой опроса проходит с помощью кнопок на основании, эти настройки проводятся без установки драйвера и программного обеспечения.
Широкие тефлоновые ножки вдоль всей ширины корпуса и наклейка с техническими данными.
Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Место выхода из корпуса усилено. Софт
Мышка сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого с официального сайта. Утилита Bloody 7 с полным переводом на русский язык. Владелец сможет выбрать один из фирменных режимов работы: Core 1 с быстрым срабатыванием кликов, Core 2 с оптимизацией под шутеры и простым переключением между режимами стрельбы, Ultra Core 3 с продвинутыми настройками для шутеров и работой с макросами, Ultra Core 4 для MMO RPG. Два последних, которые для ряда манипуляторов являются платными, тут предлагаются из коробки.
Управление действиями основных и дополнительных кнопок. Набор готовых команд или выбор макросов.
Корректировка чувствительности по двумя осям, изменение частоты опроса сенсора, изменение высоты отрыва. Калибровка под покрытие.
Редактор макросов с выбором времени задержек и частоты повторения.
Изменение эффектов подсветки и выбор цветов для нее.
Использовали мышку за время тестов как выполняя обычные задачи, так и играя в Battlefield 2042, Dota 2 и Escape from Tarkov. Отлично себя показала при игре в 4К-разрешении, демонстрируя высокую точность и отсутствие акселерации на широком диапазоне чувствительности.
В шутерах режимы Core 2 и Ultra Core 3 упрощали работу со стрелковым вооружением, облегчая и повышая эффективность в сражении с противниками. Все детально настраивается, включая возможность включить макросы для повторяемых действий.