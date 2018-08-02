Обзор A4Tech Bloody P97. Игровая мышка с RGB и дополнительными кнопками

2018-08-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - A4Tech Bloody P97; [116]
Мышки от A4Tech пользуются большой популярностью у геймеров, подкупая невысокой стоимостью, добротным качеством исполнения и хорошей функциональности. Им удается держать высокую планку уже в течение длительного времени. Тестируемая сегодня новинка A4Tech Bloody P97 может похвастать RGB-подсветкой, дополнительными кнопками, поддержкой программного обеспечения и оптическим сенсором с чувствительностью 5000 DPI.

A4Tech Bloody P97

В скором времени этот манипулятор появится в российских магазинах, на момент публикации у нас нет данных по её стоимости.

A4Tech Bloody P97 обзор

Комплектация

Поставляется A4Tech Bloody P97 в коробке с характерным оформлением. Есть откидная крышка, позволяющая рассмотреть особенности формы и дизайна еще до распаковки. Комплект включает руководство пользователя и карточку с рекомендацией загрузить программное обеспечение.

A4Tech Bloody P97

Внешний вид

Выполнена в ассиметричном корпусе, рассчитанном только под правшей. Форма эргономичная, в руке лежит как влитая.

A4Tech Bloody P97

С левой стороны есть углубление с выступом для удобного расположения большого пальца. На границе пара дополнительных кнопок с острой гранью, упрощающей поиск нужной кнопки. Справа выступ под мизинец и безымянный палец.

A4Tech Bloody P97

Основные кнопки у A4Tech Bloody P97 с высоким ресурсом службы, они переходят в спинку без визуальных границ. На левой кнопке части рядом с колесиком выведен переключатель из красного пластика с текстурным рисунком.

A4Tech Bloody P97

Эта кнопка может наверняка знакома тем, кто уже эксплуатировал мышки Bloody, в шутерах она дает тройной выстрел. Кстати, это еще одна из причин популярности среди геймеров.

A4Tech Bloody P97

Колесико прокрутки с мягким резиновым покрытием. Прокрутка легкая, без усилий с тактильными отсечками во время поворота.

A4Tech Bloody P97

Позади колесика три кнопки – 1/N/3. С помощи них меняются режимы стрельбы, в шутерах можно будет выбирать необходимый в данный момент темп стрельбы.

A4Tech Bloody P97

В A4Tech Bloody P97 подсвечивается логотип на спинке, верхняя граница и вырезы по периметру. Тут RGB-свечение с различными эффектами.

A4Tech Bloody P97

На нижней стороне четыре металлических ножки, устойчивые к истиранию. По центру окошко оптического сенсора и наклейка с технической информацией.

A4Tech Bloody P97

Подключается при помощи кабеля в тканевой оплетке, на конце фигурный коннектор.

Софт

Поддерживается возможность настройки. Утилита Bloody 6 загружается с официального сайта производителей. Изначально будет доступна только часть опций, Core 1 и Core 2. Core 3 и Core 4 можно будет попробовать и купить код активации.

A4Tech Bloody P97

A4Tech Bloody P97

A4Tech Bloody P97

Настраиваются дополнительные кнопки, выставляются параметры. Изменяется чувствительность сенсора.

A4Tech Bloody P97

A4Tech Bloody P97

A4Tech Bloody P97

Предлагается настроить поведение подсветки с выбором цветов и сценариев.

A4Tech Bloody P97

A4Tech Bloody P97

Тесты

A4Tech Bloody P97 мы тестировали на разных ковриках. Скольжение без сопротивления, хорошо контролируется по вертикальной и горизонтальной оси. Ход у клавиш четкий и короткий, клики достаточно тихие.

A4Tech Bloody P97

Используется сенсор Pixart 3325 с максимальной чувствительностью 5000 DPI. Этот оптический сенсор активно используется в мышках и уже успел себя хорошо зарекомендовать. Точность высокая, срывы замечены не было.

alt="A4Tech Bloody P97"

Эргономика хорошая, мышка подойдет для разных типов хвата. Дискомфорта при длительной эксплуатации не наблюдается. Наличие выступа под большой палец и углублений, дает надежность фиксации в ладони. Дополнительные кнопки расположены удобно.

Итоги по A4Tech Bloody P97

A4Tech Bloody P97 – интересный вариант при поиске игровой мышки. К ее сильным сторонам отнесем металлические ножки, дополнительные кнопки с разными режимами стрельбы, RGB-подсветка, поддержка ПО, эргономичный корпус, кабель в тканевой оплетке.

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