Обзор A4Tech Bloody P97. Игровая мышка с RGB и дополнительными кнопками

Мышки от A4Tech пользуются большой популярностью у геймеров, подкупая невысокой стоимостью, добротным качеством исполнения и хорошей функциональности. Им удается держать высокую планку уже в течение длительного времени. Тестируемая сегодня новинка A4Tech Bloody P97 может похвастать RGB-подсветкой, дополнительными кнопками, поддержкой программного обеспечения и оптическим сенсором с чувствительностью 5000 DPI.

A4Tech Bloody P97 обзор

В скором времени этот манипулятор появится в российских магазинах, на момент публикации у нас нет данных по её стоимости.

Комплектация

Поставляется A4Tech Bloody P97 в коробке с характерным оформлением. Есть откидная крышка, позволяющая рассмотреть особенности формы и дизайна еще до распаковки. Комплект включает руководство пользователя и карточку с рекомендацией загрузить программное обеспечение.

Внешний вид

Выполнена в ассиметричном корпусе, рассчитанном только под правшей. Форма эргономичная, в руке лежит как влитая.

С левой стороны есть углубление с выступом для удобного расположения большого пальца. На границе пара дополнительных кнопок с острой гранью, упрощающей поиск нужной кнопки. Справа выступ под мизинец и безымянный палец.

Основные кнопки у A4Tech Bloody P97 с высоким ресурсом службы, они переходят в спинку без визуальных границ. На левой кнопке части рядом с колесиком выведен переключатель из красного пластика с текстурным рисунком.

Эта кнопка может наверняка знакома тем, кто уже эксплуатировал мышки Bloody, в шутерах она дает тройной выстрел. Кстати, это еще одна из причин популярности среди геймеров.

Колесико прокрутки с мягким резиновым покрытием. Прокрутка легкая, без усилий с тактильными отсечками во время поворота.

Позади колесика три кнопки – 1/N/3. С помощи них меняются режимы стрельбы, в шутерах можно будет выбирать необходимый в данный момент темп стрельбы.

В A4Tech Bloody P97 подсвечивается логотип на спинке, верхняя граница и вырезы по периметру. Тут RGB-свечение с различными эффектами.

На нижней стороне четыре металлических ножки, устойчивые к истиранию. По центру окошко оптического сенсора и наклейка с технической информацией.

Софт

Подключается при помощи кабеля в тканевой оплетке, на конце фигурный коннектор.Поддерживается возможность настройки. Утилита Bloody 6 загружается с официального сайта производителей. Изначально будет доступна только часть опций, Core 1 и Core 2. Core 3 и Core 4 можно будет попробовать и купить код активации.

Настраиваются дополнительные кнопки, выставляются параметры. Изменяется чувствительность сенсора.

Предлагается настроить поведение подсветки с выбором цветов и сценариев.

Тесты

A4Tech Bloody P97 мы тестировали на разных ковриках. Скольжение без сопротивления, хорошо контролируется по вертикальной и горизонтальной оси. Ход у клавиш четкий и короткий, клики достаточно тихие.

Используется сенсор Pixart 3325 с максимальной чувствительностью 5000 DPI. Этот оптический сенсор активно используется в мышках и уже успел себя хорошо зарекомендовать. Точность высокая, срывы замечены не было.

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Итоги по A4Tech Bloody P97

Эргономика хорошая, мышка подойдет для разных типов хвата. Дискомфорта при длительной эксплуатации не наблюдается. Наличие выступа под большой палец и углублений, дает надежность фиксации в ладони. Дополнительные кнопки расположены удобно.A4Tech Bloody P97 – интересный вариант при поиске игровой мышки. К ее сильным сторонам отнесем металлические ножки, дополнительные кнопки с разными режимами стрельбы, RGB-подсветка, поддержка ПО, эргономичный корпус, кабель в тканевой оплетке.