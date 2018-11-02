Обзор A4Tech Bloody Q80. Недорогая игровая мышка с подсветкой

2018-11-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - A4Tech Bloody Q80; [256]
Продолжаем изучать обновленную серию игровых мышку Bloody, вслед за A4Tech Bloody Q81 и A4Tech Bloody Q82, мы детально рассмотрим младшую A4Tech Bloody Q80. Она также относится к недорогому сегменту, но при этом также может похвастаться дополнительными кнопками, металлическими ножками и многоцветной подсветкой.

A4Tech Bloody Q80

К моменту публикации её продажи уже стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

A4Tech Bloody Q80 обзор

Комплектация

Поставляется мышка в коробке с открытым окошком, внутри которого она зафиксирована прозрачным пластиком. Комплект включает несколько наклеек с логотипом и техническую документацию.

A4Tech Bloody Q80

Внешний вид

Выполнена мышка в симметричном корпусе. Общие габариты составляют 126х73х40 мм. В этой «тройке» она сама сдержанная в плане дизайна.

A4Tech Bloody Q80

Основным материалом выступает пластик с софт тач покрытием. Боковые грани без резиновых вставок, это ожидаемо с учетом стоимости, но тут уже идет мелкоточечный текстурный рисунок.

A4Tech Bloody Q80

Края мышки с двумя продольными углублениями, пространство которых подсвечивается многоцветной подсветкой.

A4Tech Bloody Q80

Корпус у A4Tech Bloody Q80 симметричный, но из исключением двух боковых кнопок, которые находятся только слева в зоне большого пальца правой руки.

A4Tech Bloody Q80

Основные кнопки с заострением в верхней части, выступающим за пределы основного корпуса. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.

A4Tech Bloody Q80

Между кнопок колесико прокрутки с прозрачным корпусом, оно подсвечивается. В зависимости от выбранного цвета будет меняться цвет.

A4Tech Bloody Q80

Позади колесика три кнопки с помощью которых можно менять уровень чувствительности и переключать режимы работы подсветки.

A4Tech Bloody Q80

На спинке подсвечиваемый логотип производителя. В мышке реализована многоцветная подсветка.

A4Tech Bloody Q80

Подключается при помощи кабеля в тканевой защитной оплетке. На конце фигурный позолоченный коннектор.

A4Tech Bloody Q80

Снизу четыре металлические ножки, устойчивые к истиранию. По центру наклейка с технической информацией и окошко сенсора.

Тесты

В A4Tech Bloody Q80 используется оптический сенсор Avago 3050. Максимальный уровень чувствительности 3200CPI. В память забито несколько уровней чувствительности между которыми можно будет переключаться с помощью дополнительных кнопок. Сенсор достаточно хорош, на низком CPI отсутствует акселерация и дрожание курсора. Мышка позволит выдавать хедшоты в шутерах и выступать удобным рабочим инструментом.

A4Tech Bloody Q80

Металлические ножки дают скольжение без сопротивления в разных направлениях. Стереть такие ножки практически нереально. По эргономике нареканий нет. Поддерживается несколько типов хвата. Ладонь полностью обхватывает корпус мышки.

Итоги по A4Tech Bloody Q80

A4Tech Bloody Q80 при своей невысокой стоимости предлагает весь необходимый функционал и достойное качество исполнения. При этом она может похвастать многоцветной подсветкой, металлическими ножками, дополнительными кнопками и кабелем в защитной оплетке.

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