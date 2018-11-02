Обзор A4Tech Bloody Q80. Недорогая игровая мышка с подсветкой

Продолжаем изучать обновленную серию игровых мышку Bloody, вслед за A4Tech Bloody Q81 и A4Tech Bloody Q82, мы детально рассмотрим младшую A4Tech Bloody Q80. Она также относится к недорогому сегменту, но при этом также может похвастаться дополнительными кнопками, металлическими ножками и многоцветной подсветкой.
К моменту публикации её продажи уже стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
A4Tech Bloody Q80 обзор
КомплектацияПоставляется мышка в коробке с открытым окошком, внутри которого она зафиксирована прозрачным пластиком. Комплект включает несколько наклеек с логотипом и техническую документацию.
Внешний видВыполнена мышка в симметричном корпусе. Общие габариты составляют 126х73х40 мм. В этой «тройке» она сама сдержанная в плане дизайна.
Основным материалом выступает пластик с софт тач покрытием. Боковые грани без резиновых вставок, это ожидаемо с учетом стоимости, но тут уже идет мелкоточечный текстурный рисунок.
Края мышки с двумя продольными углублениями, пространство которых подсвечивается многоцветной подсветкой.
Корпус у A4Tech Bloody Q80 симметричный, но из исключением двух боковых кнопок, которые находятся только слева в зоне большого пальца правой руки.
Основные кнопки с заострением в верхней части, выступающим за пределы основного корпуса. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.
Между кнопок колесико прокрутки с прозрачным корпусом, оно подсвечивается. В зависимости от выбранного цвета будет меняться цвет.
Позади колесика три кнопки с помощью которых можно менять уровень чувствительности и переключать режимы работы подсветки.
На спинке подсвечиваемый логотип производителя. В мышке реализована многоцветная подсветка.
Подключается при помощи кабеля в тканевой защитной оплетке. На конце фигурный позолоченный коннектор.
Снизу четыре металлические ножки, устойчивые к истиранию. По центру наклейка с технической информацией и окошко сенсора.
ТестыВ A4Tech Bloody Q80 используется оптический сенсор Avago 3050. Максимальный уровень чувствительности 3200CPI. В память забито несколько уровней чувствительности между которыми можно будет переключаться с помощью дополнительных кнопок. Сенсор достаточно хорош, на низком CPI отсутствует акселерация и дрожание курсора. Мышка позволит выдавать хедшоты в шутерах и выступать удобным рабочим инструментом.
Металлические ножки дают скольжение без сопротивления в разных направлениях. Стереть такие ножки практически нереально. По эргономике нареканий нет. Поддерживается несколько типов хвата. Ладонь полностью обхватывает корпус мышки.