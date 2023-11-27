Игровая портативная колонка на каждый день. Обзор A4Tech Bloody S3 Carry

Бренд Bloody хорошо известен геймерам своей периферией, но в рамках него не так давно была представлена портативная акустика. Одну из новинок - A4Tech Bloody S3 Carry, сегодня мы детально изучим. Новинка оснащена 40 мм динамиками, выдающими четкие и насыщенные басы, поддерживает подключение по Bluetooth 5.3 и обеспечивает 6 часов времени автономной работы.

A4Tech Bloody S3 Carry

Комплектация

Упакована в коробку из прозрачного пластика, ознакомившись с информацией на обратной стороне которой можно будет составить полное представление по особенностям исполнения и характеристикам. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.

A4Tech Bloody S3 Carry

A4Tech Bloody S3 Carry обзор

Внешний вид

Колонка компактна, это вариант на каждый день с возможностью ношения в кармане. Весит 550 граммов. На боковой грани зафиксирован ремешок, который можно перехватывать пальцем или использовать для крепления на карабин.

A4Tech Bloody S3 Carry

Лицевая и обратная сторона обтянуты тканью с мелкой сеткой. на обратной стороне две продолговатые прорезиненные ножки.

A4Tech Bloody S3 Carry

На лицевой три механические кнопки управления, выполненные в виде силуэтов. Стильно и аккуратно, как и компактный логотип на металлической пластине ниже.

A4Tech Bloody S3 Carry

Боковая грань прорезинена. На ней механическая кнопка управления, светодиодный индикатор. Снизу USB-C используемый для зарядки встроенного аккумулятора.

A4Tech Bloody S3 Carry

Собран добротно. Корпус A4Tech Bloody S3 Carry защищен от пыли и воды. Можно будет не прерывать прослушивание при прогулке под дождем.

A4Tech Bloody S3 Carry

Тесты

Колонка не перегружена интерфейсами, передача звука возможна только беспроводным способом. Поддерживает подключение к различным типам устройств. Есть возможность объединения двух таких колонок в стереопару, по аналогии с TWS-наушниками.

A4Tech Bloody S3 Carry

При своих компактных габаритах она выдает звук с высоким уровнем громкости, которого вполне будет достаточно для прослушивания в помещении. Посторонних шумов при выходе на высокие уровни громкости не было. В звуковой сцене у нее преобладают низкие частоты, хорошо передает спецэффекты в играх. Средние частоты смазаны.

A4Tech Bloody S3 Carry

Как показала практика эксплуатации, полностью заряженного аккумулятора хватает на 6 часов беспрерывного воспроизведения. Восстановление займет 1.5 часа.

Итоги

A4Tech Bloody S3 Carry – портативная колонка на каждый день, которую можно закинуть с собой в рюкзак или дамскую сумку. Подойдет как для музыки, так и просмотра фильмов, а также мобильных игр.
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