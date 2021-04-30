Обзор A4Tech Bloody W90 Max. Игровая мышка с дополнительными режимами стрельбы

Тестируемая сегодня мышка A4Tech Bloody W90 Max ориентирована на любителей шутеров и киберспортивные игры. Построена на базе точного сенсора с регулируемой чувствительностью и высотой отрывы. Среди особенностей отмечаются увеличенная частота опроса до 2000 Гц. Профили подсветки, кнопки с двойным покрытием и текстурированные боковые вставки.

A4Tech Bloody W90 Max обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 2 999 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в игровую стилистику. Комплект включает руководство пользователя, наклейки с фирменной стилистикой, рекомендацию по загрузке софта.

Внешний вид

Выполнен манипулятор в корпусе эргономичной формы. Плавные линии и невысокий профиль.

Основные клавиши с двойным покрытием. Это должно положительно сказаться на сохранении внешнего вида при длительной эксплуатации.

По ощущениям это покрытие нечто среднее между резиной и керамикой. Сцепление хорошее, приятно тактильно.

Между клавишами колесико прокрутки в центре которого зона со светодиодной подсветкой. Мелкие засечки, упрощающие прокручивание.

Позади колесика три программируемые клавиши. С программным обеспечением они могут давать заметное преимущество в сетевых шутерах.

На спинке A4Tech Bloody W90 Max подсвечиваемый логотип. Дополнительно к ней подсветка на боковых зонах.

Слева пара программируемых клавиш. По умолчанию они выполняют функции «ВПЕРЕД» и «НАЗАД». Они хорошо определяют слепым методом и не требуют изменения хвата.

На боковых гранях прорезиненные поверхностями с рядами точечными углублениями. Форма оптимизирована под правшей.

Четыре металлические ножки скольжения на основании. В центре окошко сенсора. Кнопки переключения высоты отрыва и частоты опроса. Контролировать текущий можно с помощью индикатора рядом с клавишей.

Место выхода кабеля защищено от перегиба и излома. Кабель в нейлоновой оплетке. Фигурный USB-коннектор.

Софт

A4Tech Bloody W90 Max поддерживает утилиту управления Bloody 7. В ее главном окне предлагается настроить действия для клавиш. Выставить можно до 8 действий.

Уровни чувствительности. Пять уровней. Корректировка частоты опроса от 125 Гц до 2000 Гц. Высота отрыва. Есть опции калибровки и предустановки.

Эффекты подсветки. Различные варианты и пресеты.

Выставляются действия для трех клавиш возле колесика. Оптимизации для снайперской стрельбы. Одиночная стрельба и очереди из нескольких выстрелов.

Редактор макросов с детальным редактированием задержек и повторов

Теперь к тому что не предлагают конкуренты. Владелец сможет активировать дополнительный функционал, предварительно протестировав. Это различные варианты «читов».

Хедшоты для определенных типов оружия.

Тесты

A4Tech Bloody W90 Max использует оптический сенсор MAX BC3332-A с максимальным уровнем чувствительности до 10000 DPI. Частота опроса до 2000 Гц. Сенсор демонстрирует хорошую точность на мягких и твердых ковриках. Мы использовали эту мышку продолжительное время, не сталкиваясь со срывами и дрожанием.

Стоит понимать что дополнительные режимы стрельбы и даже макросы могут в ряде игр быть запрещены. Хотя в сети есть большое количество отзывов, когда мышки Bloody успешно используют в популярных играх. Да и если попадания в голову на основе данных программы можно отнести к сомнительным преимуществам, то стрельба очередями вполне приемлемы.

Форма у мышки удобная. Вес сбалансирован по всем осям. Кнопки расположены удобно. Поддерживаются все типы хвата.

Итоги

A4Tech Bloody W90 Max – игровая мышка под сетевые шутеры и киберспортивные игры, позволяющая с помощью программных инструментов улучшить результаты. Но хороша она и без софта, предлагая металлические ножки с высоким ресурсом службы, кабель в нейлоновой оплетке, дополнительные клавиши.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".