Беспроводная мышка для MacBook и других систем. Обзор A4Tech Fstyler FB26CS Air

Сегодня у нас в центре внимания беспроводная мышка A4Tech Fstyler FB26CS Air, поддерживающая различные операционные системы, свободно переключая между тремя устройствами. Два вида соединения, четыре уровня чувствительности, заряжаемый аккумулятор, тихие переключатели.

Комплектация

Коробка с окошком, внутри которой она зафиксирована прозрачным пластиком, позволяющим оценить внешний вид манипулятора. Комплект включает кабель USB, адаптер подключения, переходник на USB-C.

A4Tech Fstyler FB26CS Air обзор

Внешний вид

Мышка доступна в трех вариантах цветового исполнения корпуса. У нас вариант – «кофе латте» с приятной цветовой гаммой.

Корпус симметричный. Небольшие габариты и легкий вес. Сборка плотная, здесь отсутствуют элементы потенциально подверженные излому, актуально с учетом того что мышка может перевозиться с ноутбуком.

Боковые грани немного расширяются к основанию, упрощая хват. В отличие от большинства симметричных мышек, дополнительная пара клавиш тут есть как справа, так и слева.

В них как и в основных установлены тихие переключатели с высоким ресурсом службы. A4Tech Fstyler FB26CS Air поддерживает интересную технологию, позволяющую изменить выполнение дополнительными клавиши действий. В обычном положении на столе – ВПЕРЕД и НАЗАД, приподняв переднюю сторону управлять мультимедиа. Все это без установки дополнительного программного обеспечения.

Колесико прокрутки прорезиненное. Вращается с легкими тактильными отсечками. Позади него кнопка переключения предустановленных уровней чувствительности.

Вдоль боковых сторон находится зона из прозрачного пластика, которая при работе подсвечивается белым цветом.

На основании три ножки скольжения. В центре окошко сенсора. Кнопка синхронизации и механический тумблер. Есть отсек для хранения адаптера подключения.

Зарядка встроенного аккумулятор проводится через разъем USB-C, расположенный по центру лицевой стороны.

Тесты

Мышка поддерживает подключение через USB-адаптер на радиочастоте 2.4 ГГц и до двух устройств по Bluetooth. Между тремя устройствами можно быстро переключаться. Использовать можно с Windows, macOS, ChromeOS, Linux. Отдельная настройка с установкой драйвера не требовалась.

Сенсор с четырьмя предустановленными уровнями чувствительности, переключаться можно между отметками 1000, 1200, 1600 и 2000 DPI. На всех показала себя хорошо, работала без срывов курсора и заметной акселерации. Хватало для работы с 4К-монитором.

Корпус компактный, удобно возить с собой. Поддерживает разные типы хвата. Времени на адаптацию не требовалось. За две недели эксплуатации разрядить ее не удалось.

Итоги

A4Tech Fstyler FB26CS Air – беспроводная мышка для ноутбуков и настольных систем. Аккуратное внешнее исполнение, два вида беспроводного соединения, симметричный корпус, точный сенсор и тихие переключатели.