Беспроводная мышка для MacBook и других систем. Обзор A4Tech Fstyler FB26CS Air

Сегодня у нас в центре внимания беспроводная мышка A4Tech Fstyler FB26CS Air, поддерживающая различные операционные системы, свободно переключая между тремя устройствами. Два вида соединения, четыре уровня чувствительности, заряжаемый аккумулятор, тихие переключатели.

A4Tech Fstyler FB26CS Air

Комплектация

A4Tech Fstyler FB26CS Air

Коробка с окошком, внутри которой она зафиксирована прозрачным пластиком, позволяющим оценить внешний вид манипулятора. Комплект включает кабель USB, адаптер подключения, переходник на USB-C.

A4Tech Fstyler FB26CS Air

A4Tech Fstyler FB26CS Air обзор

Внешний вид

Мышка доступна в трех вариантах цветового исполнения корпуса. У нас вариант – «кофе латте» с приятной цветовой гаммой.

A4Tech Fstyler FB26CS Air

Корпус симметричный. Небольшие габариты и легкий вес. Сборка плотная, здесь отсутствуют элементы потенциально подверженные излому, актуально с учетом того что мышка может перевозиться с ноутбуком.

A4Tech Fstyler FB26CS Air

Боковые грани немного расширяются к основанию, упрощая хват. В отличие от большинства симметричных мышек, дополнительная пара клавиш тут есть как справа, так и слева.

A4Tech Fstyler FB26CS Air

В них как и в основных установлены тихие переключатели с высоким ресурсом службы. A4Tech Fstyler FB26CS Air поддерживает интересную технологию, позволяющую изменить выполнение дополнительными клавиши действий. В обычном положении на столе – ВПЕРЕД и НАЗАД, приподняв переднюю сторону управлять мультимедиа. Все это без установки дополнительного программного обеспечения.

A4Tech Fstyler FB26CS Air

Колесико прокрутки прорезиненное. Вращается с легкими тактильными отсечками. Позади него кнопка переключения предустановленных уровней чувствительности.

A4Tech Fstyler FB26CS Air

Вдоль боковых сторон находится зона из прозрачного пластика, которая при работе подсвечивается белым цветом.

A4Tech Fstyler FB26CS Air

На основании три ножки скольжения. В центре окошко сенсора. Кнопка синхронизации и механический тумблер. Есть отсек для хранения адаптера подключения.

A4Tech Fstyler FB26CS Air

Зарядка встроенного аккумулятор проводится через разъем USB-C, расположенный по центру лицевой стороны.

A4Tech Fstyler FB26CS Air

Тесты

A4Tech Fstyler FB26CS Air

Мышка поддерживает подключение через USB-адаптер на радиочастоте 2.4 ГГц и до двух устройств по Bluetooth. Между тремя устройствами можно быстро переключаться. Использовать можно с Windows, macOS, ChromeOS, Linux. Отдельная настройка с установкой драйвера не требовалась.

A4Tech Fstyler FB26CS Air

Сенсор с четырьмя предустановленными уровнями чувствительности, переключаться можно между отметками 1000, 1200, 1600 и 2000 DPI. На всех показала себя хорошо, работала без срывов курсора и заметной акселерации. Хватало для работы с 4К-монитором.

A4Tech Fstyler FB26CS Air

Корпус компактный, удобно возить с собой. Поддерживает разные типы хвата. Времени на адаптацию не требовалось. За две недели эксплуатации разрядить ее не удалось.

A4Tech Fstyler FB26CS Air

Итоги

A4Tech Fstyler FB26CS Air – беспроводная мышка для ноутбуков и настольных систем. Аккуратное внешнее исполнение, два вида беспроводного соединения, симметричный корпус, точный сенсор и тихие переключатели.
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