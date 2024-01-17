Беспроводная мышка для MacBook и других систем. Обзор A4Tech Fstyler FB26CS Air

Коробка с окошком, внутри которой она зафиксирована прозрачным пластиком, позволяющим оценить внешний вид манипулятора. Комплект включает кабель USB, адаптер подключения, переходник на USB-C.
Корпус симметричный. Небольшие габариты и легкий вес. Сборка плотная, здесь отсутствуют элементы потенциально подверженные излому, актуально с учетом того что мышка может перевозиться с ноутбуком.
Боковые грани немного расширяются к основанию, упрощая хват. В отличие от большинства симметричных мышек, дополнительная пара клавиш тут есть как справа, так и слева.
В них как и в основных установлены тихие переключатели с высоким ресурсом службы. A4Tech Fstyler FB26CS Air поддерживает интересную технологию, позволяющую изменить выполнение дополнительными клавиши действий. В обычном положении на столе – ВПЕРЕД и НАЗАД, приподняв переднюю сторону управлять мультимедиа. Все это без установки дополнительного программного обеспечения.
Колесико прокрутки прорезиненное. Вращается с легкими тактильными отсечками. Позади него кнопка переключения предустановленных уровней чувствительности.
Вдоль боковых сторон находится зона из прозрачного пластика, которая при работе подсвечивается белым цветом.
На основании три ножки скольжения. В центре окошко сенсора. Кнопка синхронизации и механический тумблер. Есть отсек для хранения адаптера подключения.
Зарядка встроенного аккумулятор проводится через разъем USB-C, расположенный по центру лицевой стороны.
Мышка поддерживает подключение через USB-адаптер на радиочастоте 2.4 ГГц и до двух устройств по Bluetooth. Между тремя устройствами можно быстро переключаться. Использовать можно с Windows, macOS, ChromeOS, Linux. Отдельная настройка с установкой драйвера не требовалась.
Сенсор с четырьмя предустановленными уровнями чувствительности, переключаться можно между отметками 1000, 1200, 1600 и 2000 DPI. На всех показала себя хорошо, работала без срывов курсора и заметной акселерации. Хватало для работы с 4К-монитором.
Корпус компактный, удобно возить с собой. Поддерживает разные типы хвата. Времени на адаптацию не требовалось. За две недели эксплуатации разрядить ее не удалось.