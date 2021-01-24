Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор 20000 мАч, PD 3.0 и QC 3.0

На прошлой неделе мы проводили тестирование внешнего аккумулятора ADATA AR10KPD с поддержкой технологий быстрой зарядки. Сегодня в рамках тестирования будет модификация с большей емкостью батареи. Это ADATA AR20KPD, также поддерживающая быструю зарядку и оснащенная несколькими актуальными разъемами.

Основным каналом продаж выступает ДНС. Рекомендованная стоимость 1 750 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с традиционным оформлением. Стартовый набор включает USB-кабель и документацию.

Внешний вид

По внешнему виду повторяет младшую версию с меньшей емкостью аккумулятора. Доступен в белом и черном вариантах исполнения.

Основным материалом выступает пластик. Боковые грани закруглены. Помещается во внутреннем кармане куртки или дамской сумке.

Кнопка включения у ADATA AR20KPD совмещена с индикатором питания.

На боковой грани два полноразмерных USB. Они дополнены USB Type-C и microUSB. Разъем USB-C двусторонний может использоваться как для зарядки самого аккумулятора, так и устройства.

Как итог проводить зарядку можно сразу три устройства. Разъемы расположены на удалении друг от друга. При подключении габаритных штекеров соседние не перекрываются.

Тесты

Емкость этого внешнего аккумулятора составляет 20 000 мАч. С учетом высокого КПД и соответствия емкости заявленной ее хватает на серию циклов полной зарядки современных смартфонов. Также ее можно использовать для зарядки планшетов и ноутбуков.

При продолжительной нагрузке корпус не нагревается. Напряжение без скачков. Поддерживаются технологии быстрой зарядки PD 3.0 и QC 3.0. Активируются автоматически при подключении совместимых устройств. Отдельно отметим, что внешний аккумулятор поддерживает сам быструю зарядку. С учетом высокой емкости сокращение времени.

Итоги по ADATA AR20KPD

ADATA AR20KPD – внешний аккумулятор с высокой емкостью и поддержкой технологий быстрой зарядки. Аккуратный внешний вид, два вида разъемов для зарядки батареи и два полноразмерных USB.
Комментарии и отзывы ADATA AR20KPD
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