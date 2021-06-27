Обзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний диск

Сам процесс расширения пространства прост и проходит в ходе серии шагов с подсказками. Диск в ходе добавления форматируется и после успешного завершения на него появляется возможность устанавливать игры с прошлого поколения консолей. Как могли убедится во время длительной эксплуатации разницы в скорости запуска и переключения между играми нет.
Изучаемый сегодня диск доступен в российских магазинах со средней стоимостью 7 000 рублей за версию с объемом 512 Гбайт и 10 300 за объем в 1 Тбайт. Они сопровождаются 3-летней гарантией производителя.
Габариты немногим больше традиционных флешек. Его можно будет носить с собой или брать в поездку.
При подключении к консоли остается незаметным. В комплекте предусмотрели два варианта кабелей с USB и USB-C разъемами.
На лицевую сторону ADATA SE800 нанесен логотип производителя и пометка по использованию твердотельного накопителя.
С одной из боковых граней под съемной крышкой скрывается USB-C и светодиодный индикатор активности.
Данный диск построен на базе контроллера Innogrit IG5208, работающего в паре с чипом ASmMedia ASM2362. Применена 64-слойная 3D TLC NAND память Micron.
Мы за время тестов использовали диск с консолью Sony PlayStation 5, смартфоном OnePlus 8T и ноутбуком. Во всех сценариях продемонстрировал стабильную работу и отстутсвие заметного нагрева при длительном обмене данными.