Обзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний диск

На прошлой неделе мы детально рассмотрели возможность расширения места под установку игр на некстген консолях с использованием внешнего диска ADATA SC685P . Тестируемая сегодня серия ADATA SE800, старшая в модельной линейке. Она также оптимизирована под широкий круг устройств, включая смартфоны и игровые консоли Sony PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Сам процесс расширения пространства прост и проходит в ходе серии шагов с подсказками. Диск в ходе добавления форматируется и после успешного завершения на него появляется возможность устанавливать игры с прошлого поколения консолей. Как могли убедится во время длительной эксплуатации разницы в скорости запуска и переключения между играми нет.

Комплектация

Изучаемый сегодня диск доступен в российских магазинах со средней стоимостью 7 000 рублей за версию с объемом 512 Гбайт и 10 300 за объем в 1 Тбайт. Они сопровождаются 3-летней гарантией производителя.Упакован в коробку, оформление которой подчеркивает поддержку консолей последнего поколения. Данные по объему и технические характеристики. В комплекте покупатель получает два вида кабелей USB-C и документацию.

Внешний вид

Вышел накопитель в черном и синем вариантах покраски копруса. Оба варианта выполнены из шлифованного алюминия.

Габариты немногим больше традиционных флешек. Его можно будет носить с собой или брать в поездку.

При подключении к консоли остается незаметным. В комплекте предусмотрели два варианта кабелей с USB и USB-C разъемами.

На лицевую сторону ADATA SE800 нанесен логотип производителя и пометка по использованию твердотельного накопителя.

С одной из боковых граней под съемной крышкой скрывается USB-C и светодиодный индикатор активности.

Данный диск построен на базе контроллера Innogrit IG5208, работающего в паре с чипом ASmMedia ASM2362. Применена 64-слойная 3D TLC NAND память Micron.

Тесты ADATA SE800

AS SSD Benchmark:

Мы за время тестов использовали диск с консолью Sony PlayStation 5, смартфоном OnePlus 8T и ноутбуком. Во всех сценариях продемонстрировал стабильную работу и отстутсвие заметного нагрева при длительном обмене данными.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

ADATA SE800 предлагает высокие скорости обмена данными, достигающими 1000 МБ/с. При этом он выполнен в компактном корпусе из алюминия, не требует установки драйверов и софта, сопровождается двумя видами кабелей. Из особенностей отметим защиту от воды и пыли, низкие рабочие температуры. Весомым плюсом станет 3-летняя гарантия и стоимость относительно предложений конкурентов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".