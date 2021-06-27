Обзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний диск

На прошлой неделе мы детально рассмотрели возможность расширения места под установку игр на некстген консолях с использованием внешнего диска ADATA SC685P. Тестируемая сегодня серия ADATA SE800, старшая в модельной линейке. Она также оптимизирована под широкий круг устройств, включая смартфоны и игровые консоли Sony PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

ADATA SE800

Сам процесс расширения пространства прост и проходит в ходе серии шагов с подсказками. Диск в ходе добавления форматируется и после успешного завершения на него появляется возможность устанавливать игры с прошлого поколения консолей. Как могли убедится во время длительной эксплуатации разницы в скорости запуска и переключения между играми нет.

ADATA SE800

Изучаемый сегодня диск доступен в российских магазинах со средней стоимостью 7 000 рублей за версию с объемом 512 Гбайт и 10 300 за объем в 1 Тбайт. Они сопровождаются 3-летней гарантией производителя.

Комплектация

Упакован в коробку, оформление которой подчеркивает поддержку консолей последнего поколения. Данные по объему и технические характеристики. В комплекте покупатель получает два вида кабелей USB-C и документацию.

ADATA SE800

Внешний вид

Вышел накопитель в черном и синем вариантах покраски копруса. Оба варианта выполнены из шлифованного алюминия.

ADATA SE800

Габариты немногим больше традиционных флешек. Его можно будет носить с собой или брать в поездку.

ADATA SE800

При подключении к консоли остается незаметным. В комплекте предусмотрели два варианта кабелей с USB и USB-C разъемами.

ADATA SE800

На лицевую сторону ADATA SE800 нанесен логотип производителя и пометка по использованию твердотельного накопителя.

ADATA SE800

С одной из боковых граней под съемной крышкой скрывается USB-C и светодиодный индикатор активности.

ADATA SE800

Данный диск построен на базе контроллера Innogrit IG5208, работающего в паре с чипом ASmMedia ASM2362. Применена 64-слойная 3D TLC NAND память Micron.

ADATA SE800

Мы за время тестов использовали диск с консолью Sony PlayStation 5, смартфоном OnePlus 8T и ноутбуком. Во всех сценариях продемонстрировал стабильную работу и отстутсвие заметного нагрева при длительном обмене данными.

Тесты ADATA SE800

AS SSD Benchmark:

ADATA SE800

HD Tune Pro:

ADATA SE800

ADATA SE800

ADATA SE800

ADATA SE800

CrystalDiskMark:

ADATA SE800

Anvil

ADATA SE800

AJA

ADATA SE800

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA SE800 предлагает высокие скорости обмена данными, достигающими 1000 МБ/с. При этом он выполнен в компактном корпусе из алюминия, не требует установки драйверов и софта, сопровождается двумя видами кабелей. Из особенностей отметим защиту от воды и пыли, низкие рабочие температуры. Весомым плюсом станет 3-летняя гарантия и стоимость относительно предложений конкурентов.
ADATA SE800 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ADATA SE800
Chieftec представила блоки питания Polar...
Chieftec рада представить три новых блока питания серии Polaris Gold. В нее вошли три модели отличающихся...
Poco F3 - настоящий зверь по доступной ц...
Xiaomi хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. На сегодняшний день у компании представлен обширн...
Компания Montech представила два новых к...
Montech добавила в свой ассортимент два новых корпуса серии X3. ...
Смартфон Lenovo Legion 2 Pro получит про...
Компания Lenovo поделилась очередной подробностью о топовом геймерском смартфоне Lenovo Legion 2 Pro, офи...
realme совместно с TÜV Rheinland создали...
realme провел мероприятие realme x TÜV Quality Standards Launch, в рамках которого представил новый станд...
Лучшие микроволновые печи. BBK 25MWC-991...
Микроволновая печь уже давно стала стандартным кухонным помощником. Микроволновая печь – оборудование, ко...
Обзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-0317...
Долгое время периферия с беспроводным подключением выбиралась только под выполнение типовых задач и работ...
Redmi K30S Extreme Edition подешевел до ...
Китайский магазин JD.com снизил цену на смартфон Redmi K30S Extreme Edition, который изначально стоил 400...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor