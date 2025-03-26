Виниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Продолжаем изучать мир «живого» и «теплого» звука и сегодня рассмотрим элегантный ALIVE AUDIO MAGNA с двумя скоростями воспроизведения и тремя пластинками от 7 до 12 дюймов в диаметре, качественной иглой Audio-Technica AT91, автоматическим поднятием тонарма, функцией автостоп, встроенным Bluetooth 5.3 для подключения беспроводных колонок, а также опорным диском из алюминия.

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Комплектация

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Упакован в двойную коробку. Внешняя из экокартона, защищающая от повреждений, и внутренняя с полиграфией. Внутри для безопасности зафиксирован в подложке и дополнительно комплектующие размещены в пленках.

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Комплект включает опорный диск, кабель AUX, руководство пользователя и блок питания с евровилкой.

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Внешний вид

У этого винилового проигрывателя внешнее исполнение под премиальный сегмент. Это цельный и тонкий корпус из дерева (МДФ) с закругленными боковыми гранями.

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Для предотвращения попадания пыли на опорный диск и в рабочую зону на петлях установлена прозрачная пластиковая крышка. Надежно удерживается в открытом положении.

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Опирается на четыре ножки с регулировкой под уровень. Хорошая устойчивость, они эффективно гасят вибрацию при воспроизведении. Нанесен наклейка с серийным номером.

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Поставляется в полуразобранном состоянии. Перед началом эксплуатации нужно будет установить опорный диск. Выполнен он из алюминия, на верхней части резиновый мат.

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Установлен двигатель с двумя скоростями вращения – 33 и 45 оборотов в минуту. Используется ременной привод.

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Тонарм у ALIVE AUDIO MAGNA из алюминия. Установлен звукосниматель Audio-Technica AT91. Прижимная сила 1.5-2.5 грамма. Сопротивление нагрузки 47 кОм.

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

После завершения воспроизведения тонарм автоматически поднимается, также поддерживает функцию автостоп. На блоке держателя тонарма есть переключатель между 7 и 12 дюймами.

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Блок управление с переключателем между скоростями 33 и 45 оборотов в минуту. Кнопка синхронизация соединения Bluetooth. Кнопки остановки и старта воспроизведения, поднятия и опускания тонарма.

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Виниловый проигрыватель для воспроизведения потребует подключение к внешней акустике через разъем RCA или беспроводным способом по Bluetooth. Для подключения необходимо перевести колонки в режим сопряжения и запустить его на проигрывателе. Беспроводное соединение позволит разместить колонки на удалении до 10 метров от проигрывателя.

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

На панели доступен переключатель для предусилителя, заземляющим зажим. Гнездо питания. В комплекте идет блок питания подключаемый к розетке.

Тесты

После небольших приготовлений ALIVE AUDIO MAGNA готов к первому прослушиванию. Мы для теста используем имеющуюся коллекцию пластинок, как выпущенных до 90х, так и «новодел». Для начала предлагаем рассмотреть общие впечатления по организации управления. Органы управления у него реализованы интуитивно, ставится пластинка и нажатием на кнопку тонарм со звукоснимателем будет автоматически переведен на пластинку, также нажатием кнопку останавливается. Отметим плавную работу при вращении и отсутствие вибрации. Работу двигателя неслышно.

Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Звук выдает чистым с естественной подачей винила. Классические композиции выдает слаженными, позволяя распознавать отдельные инструменты. Многослойная и тонкая стереопанорама. Общую звуковая сцена убедительная. Хорошо заметна работа фонокорректора на старых пластинках. Хорошая басовая поддержка, даже простая музыка звучит чудесно, а тем более мировые хиты. Закрыв глаза, веришь этому звуку и чувствуешь себя «там» в студии при записи этих композиций вместе с их исполнителями.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorALIVE AUDIO MAGNA станет хорошим выбором для ценителей винила, при этом не требуя заметных трат на покупку проигрывателя. Корпус из дерева, проводное и беспроводное подключение к колонкам, автоматические поднятие тонарма, автостоп, три диаметра пластинок и две скорости воспроизведения. Все это с качественным техническим оснащением с звукоснимателем Audio-Technica AT9, опорным диском и тонармом из металла.
ALIVE AUDIO MAGNA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Беспроводную ретро-колонку Edifier S300 оценили в $225…
Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных колонок моделью S300, которая выделяется ретро-дизайн…
Виниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE …
Продолжаем изучать мир «живого» и «теплого» звука и сегодня рассмотрим элегантный ALIVE AUDIO MAGNA с дву…
Саундбар для телевизора с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2035…
Телевизоры с большими диагоналями стали заметно доступнее за последнее время. А сами панели стали использ…
Карманная портативная колонка. Обзор Honor Choice Speaker Mi…
Портативная колонка Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00 одна из самых компактных среди побывавших у нас на…
Bluetooth адаптер с aptX. Обзор Creative BT-W6…
Для передачи звука в высоком разрешении до 24 бит 96 кГц с кодеками aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD…
Виниловый проигрыватель в формате чемоданчика. Обзор Alive A…
Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio VIBE относится к доступному ценовому сегменту. При …
Представлен саундбар Panasonic SC-HTS600GWK…
Компания Panasonic представила саундбары SC-HTS600GWK, SC-HTS400GWK и SC-HTS160GWK, которые оценены на де…
Представлена акустическая система Huawei Yuezhang Home Theat…
Компания Huawei объявила о выпуске акустической системы для домашнего кинотеатра Yuezhang Home Theater 7.…
Саундбар для телевизора с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2035Саундбар для телевизора с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2035
Портативная колонка с защитой от воды. Обзор SVEN PS-315Портативная колонка с защитой от воды. Обзор SVEN PS-315
Недорогие 2.0 колонки с Bluetooth. Обзор Defender SpitfireНедорогие 2.0 колонки с Bluetooth. Обзор Defender Spitfire
Достойный и доступный саундбар для ПК. Обзор Creative Sound Blaster GS3Достойный и доступный саундбар для ПК. Обзор Creative Sound Blaster GS3
Портативная колонка на каждый день. Обзор Defender BEATBOX 40Портативная колонка на каждый день. Обзор Defender BEATBOX 40
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor