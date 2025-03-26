Виниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Упакован в двойную коробку. Внешняя из экокартона, защищающая от повреждений, и внутренняя с полиграфией. Внутри для безопасности зафиксирован в подложке и дополнительно комплектующие размещены в пленках.
Комплект включает опорный диск, кабель AUX, руководство пользователя и блок питания с евровилкой.
Для предотвращения попадания пыли на опорный диск и в рабочую зону на петлях установлена прозрачная пластиковая крышка. Надежно удерживается в открытом положении.
Опирается на четыре ножки с регулировкой под уровень. Хорошая устойчивость, они эффективно гасят вибрацию при воспроизведении. Нанесен наклейка с серийным номером.
Поставляется в полуразобранном состоянии. Перед началом эксплуатации нужно будет установить опорный диск. Выполнен он из алюминия, на верхней части резиновый мат.
Установлен двигатель с двумя скоростями вращения – 33 и 45 оборотов в минуту. Используется ременной привод.
Тонарм у ALIVE AUDIO MAGNA из алюминия. Установлен звукосниматель Audio-Technica AT91. Прижимная сила 1.5-2.5 грамма. Сопротивление нагрузки 47 кОм.
После завершения воспроизведения тонарм автоматически поднимается, также поддерживает функцию автостоп. На блоке держателя тонарма есть переключатель между 7 и 12 дюймами.
Блок управление с переключателем между скоростями 33 и 45 оборотов в минуту. Кнопка синхронизация соединения Bluetooth. Кнопки остановки и старта воспроизведения, поднятия и опускания тонарма.
Виниловый проигрыватель для воспроизведения потребует подключение к внешней акустике через разъем RCA или беспроводным способом по Bluetooth. Для подключения необходимо перевести колонки в режим сопряжения и запустить его на проигрывателе. Беспроводное соединение позволит разместить колонки на удалении до 10 метров от проигрывателя.
На панели доступен переключатель для предусилителя, заземляющим зажим. Гнездо питания. В комплекте идет блок питания подключаемый к розетке.
Звук выдает чистым с естественной подачей винила. Классические композиции выдает слаженными, позволяя распознавать отдельные инструменты. Многослойная и тонкая стереопанорама. Общую звуковая сцена убедительная. Хорошо заметна работа фонокорректора на старых пластинках. Хорошая басовая поддержка, даже простая музыка звучит чудесно, а тем более мировые хиты. Закрыв глаза, веришь этому звуку и чувствуешь себя «там» в студии при записи этих композиций вместе с их исполнителями.