Виниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE AUDIO MAGNA

Продолжаем изучать мир «живого» и «теплого» звука и сегодня рассмотрим элегантный ALIVE AUDIO MAGNA с двумя скоростями воспроизведения и тремя пластинками от 7 до 12 дюймов в диаметре, качественной иглой Audio-Technica AT91, автоматическим поднятием тонарма, функцией автостоп, встроенным Bluetooth 5.3 для подключения беспроводных колонок, а также опорным диском из алюминия.

Комплектация

Упакован в двойную коробку. Внешняя из экокартона, защищающая от повреждений, и внутренняя с полиграфией. Внутри для безопасности зафиксирован в подложке и дополнительно комплектующие размещены в пленках.

Комплект включает опорный диск, кабель AUX, руководство пользователя и блок питания с евровилкой.

Внешний вид

У этого винилового проигрывателя внешнее исполнение под премиальный сегмент. Это цельный и тонкий корпус из дерева (МДФ) с закругленными боковыми гранями.

Для предотвращения попадания пыли на опорный диск и в рабочую зону на петлях установлена прозрачная пластиковая крышка. Надежно удерживается в открытом положении.

Опирается на четыре ножки с регулировкой под уровень. Хорошая устойчивость, они эффективно гасят вибрацию при воспроизведении. Нанесен наклейка с серийным номером.

Поставляется в полуразобранном состоянии. Перед началом эксплуатации нужно будет установить опорный диск. Выполнен он из алюминия, на верхней части резиновый мат.

Установлен двигатель с двумя скоростями вращения – 33 и 45 оборотов в минуту. Используется ременной привод.

Тонарм у ALIVE AUDIO MAGNA из алюминия. Установлен звукосниматель Audio-Technica AT91. Прижимная сила 1.5-2.5 грамма. Сопротивление нагрузки 47 кОм.

После завершения воспроизведения тонарм автоматически поднимается, также поддерживает функцию автостоп. На блоке держателя тонарма есть переключатель между 7 и 12 дюймами.

Блок управление с переключателем между скоростями 33 и 45 оборотов в минуту. Кнопка синхронизация соединения Bluetooth. Кнопки остановки и старта воспроизведения, поднятия и опускания тонарма.

Виниловый проигрыватель для воспроизведения потребует подключение к внешней акустике через разъем RCA или беспроводным способом по Bluetooth. Для подключения необходимо перевести колонки в режим сопряжения и запустить его на проигрывателе. Беспроводное соединение позволит разместить колонки на удалении до 10 метров от проигрывателя.

Тесты

На панели доступен переключатель для предусилителя, заземляющим зажим. Гнездо питания. В комплекте идет блок питания подключаемый к розетке.После небольших приготовлений ALIVE AUDIO MAGNA готов к первому прослушиванию. Мы для теста используем имеющуюся коллекцию пластинок, как выпущенных до 90х, так и «новодел». Для начала предлагаем рассмотреть общие впечатления по организации управления. Органы управления у него реализованы интуитивно, ставится пластинка и нажатием на кнопку тонарм со звукоснимателем будет автоматически переведен на пластинку, также нажатием кнопку останавливается. Отметим плавную работу при вращении и отсутствие вибрации. Работу двигателя неслышно.

Итоги

Звук выдает чистым с естественной подачей винила. Классические композиции выдает слаженными, позволяя распознавать отдельные инструменты. Многослойная и тонкая стереопанорама. Общую звуковая сцена убедительная. Хорошо заметна работа фонокорректора на старых пластинках. Хорошая басовая поддержка, даже простая музыка звучит чудесно, а тем более мировые хиты. Закрыв глаза, веришь этому звуку и чувствуешь себя «там» в студии при записи этих композиций вместе с их исполнителями.ALIVE AUDIO MAGNA станет хорошим выбором для ценителей винила, при этом не требуя заметных трат на покупку проигрывателя. Корпус из дерева, проводное и беспроводное подключение к колонкам, автоматические поднятие тонарма, автостоп, три диаметра пластинок и две скорости воспроизведения. Все это с качественным техническим оснащением с звукоснимателем Audio-Technica AT9, опорным диском и тонармом из металла.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".