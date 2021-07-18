Обзор ANKER PowerPort Atom III Slim. Сетевое зарядное устройство до 65W

Начиная с 2020 года Apple задала тренд с необходимостью самостоятельного продумывания вопроса зарядки смартфонов. Можно ожидать, что его поддержат и остальные производители, а также может затронуть ноутбуки и другие носимые устройства. Можно относиться по-разному, но учитывая унификацию зарядных устройств, вполне ожидаемо, да и есть возможность подобрать решения, которые в поездках позволят заряжать одним адаптером разные типы техники. Как пример, ANKER PowerPort Atom III Slim, поддерживает быструю зарядку смартфонов, планшетов, а также может зарядить ультрабук.

Комплектация

Рекомендованная его стоимость составляет 3 490 рублей.Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Помимо изображения адаптера приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает сетевой кабель, руководство пользователя, полоску с липкой лентой.

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе, основание которого из износоустойчивого пластика, а крышка с декоративной вставкой из ткани.

На крышке выведен светодиодный индикатор активности. Стильная кольцевая подсветка синего цвета.

Выведены три полноразмерных USB и один USB-C. Для последнего мощность до 45W с поддержкой PowerDelivery 3.0. Полноразмерные работают с током 5V и до 20W в сумме.

Разъемы расположены на удалении друг от друга, позволяя задействовать сразу все одновременно.

На боковой грани у ANKER PowerPort Atom III Slim разъем питания CEE 7/16. Комплектный кабель длиной 1.8 метра.

Тесты

Четыре резиновые ножки на основании, предотвращающие соскальзывание при размещении на рабочем столе. Также можно воспользоваться лентой-липучкой, нанеся ее на основание.Для проверки USB-C разъема мы использовали ультрабук Lenovo Yoga C740-14IML . Зарядка проходила корректно. Поддерживаются любые модели, использующие USB-C как порт для проведения зарядки, включая MacBook. Его же можно использовать для смартфонов и планшетов.

Согласно проведенным измерениям ток стабилен. Максимально по USB-C – 3000 mA и 4000 mA для USB-A. При продолжительной нагрузке корпус заметно не нагревается.

Применена запатентованная технология защиты Anker Multiportect, включающая защиту от перегрузки, перегрева, замыкания и перезаряда батареи.

Итоги

ANKER PowerPort Atom III Slim – компактный адаптер питания, позволяющий проводить зарядку до 4 устройств одновременно, включая ноутбуки, носимые аксессуары, планшеты и смартфоны. Отдельный разъем с мощностью зарядки до 45W. Аккуратный внешний вид и многоступенчатая защита.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".