Обзор Lenovo Yoga C740-14IML. Ноутбук 2-в-1 с 10 поколением процессоров Intel

2019-11-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Lenovo Yoga C740-14IML; [149]
На выставке IFA 2019 в Берлине были впервые представлены новые ультрабуки семейства Yoga, включившее Yoga C940, Yoga S740, Yoga С740 и Yoga C640. В нашем распоряжении появился Lenovo Yoga C740-14IML с процессором Intel Core i5 gen.10. Эта серия выступает «золотой серединой», предлагая хорошее техническое исполнение, металлический корпус и качественный дисплей. Есть решения с диагональю экрана 14 и 15,6 дюймов, процессорами Core i5 или Core i7.

Lenovo Yoga C740-14IML

В российских магазинах он доступен за 79 000 рублей. Продажи уже стартовали.

Lenovo Yoga C740-14IML обзор

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство, адаптер крепления для стилуса и сам стилус, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

Lenovo Yoga C740-14IML

Внешний вид

Выполнен ультрабук в алюминиевом корпусе. Он тонкий и легкий (вес около 1.4 кг), отличный вариант для частых поездок.

Lenovo Yoga C740-14IML

Окрашен корпус в темно-серый цвет. Внешние поверхности матовые, они немаркие. Выглядит с заделом на премиальность.

Lenovo Yoga C740-14IML

Как и ранее, здесь установлены шарниры, позволяющие развернуть крышку практически в пределах 360 градусов, используя ноутбук в режиме планшета.

Lenovo Yoga C740-14IML

Эту же особенность можно использовать для установки Lenovo Yoga C740-14IML в качестве рамки. Удобно в режиме просмотра фильмов или фотографий. Сам механизм работает четко, выбранное положение не смещается.

Lenovo Yoga C740-14IML

Рамки вокруг экрана тонкие. Лицевая сторона защищена стеклом. В верхней зоне расположена веб-камера с режимом конфиденциальности и встроенный массив микрофонов.

Lenovo Yoga C740-14IML

По краям от блока клавиатуры расположены динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Громкость высокая.

Lenovo Yoga C740-14IML

Клавиши с коротким ходом. Стрелки вверх и вниз выполнены в один ряд. Есть белая подсветка. Кириллические и латинские символы подсвечиваются равномерно.

Lenovo Yoga C740-14IML

Сенсорная панель с матовым покрытием. Поддерживаются жесты. Этот ноутбук оснащен сканером отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.

Lenovo Yoga C740-14IML

В основании пара продольных ножек, приподнимающих корпус и обеспечивающих отток воздуха от вентиляционной решетки.

Lenovo Yoga C740-14IML

На левой грани у Lenovo Yoga C740-14IML пара USB Type-C разъемов. Один из них задействовать для зарядки. Здесь же аудиоразъем под наушники и внешний микрофон.

Lenovo Yoga C740-14IML

С обратной стороны полноразмерный USB 3.1 gen.1. Рядом кнопка включения с подсветкой по периметру.

Lenovo Yoga C740-14IML

Возможности апгрейда этого ноутбука ограничены. Чипы оперативной памяти впаяны в плату.

Lenovo Yoga C740-14IML

Экран

Установлен 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с соотношением сторон 16:9. Углы обзора широкие. Картинка сочная и яркая.

Lenovo Yoga C740-14IML

Подсветка равномерна по всей площади. Хорошо настроен цветовой баланс. Отлично подойдет для работы, дизайна и просмотра медиа контента. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно. Напомним, в комплекте есть стилус.

Lenovo Yoga C740-14IML

Начинка

Тестируемый нами Lenovo Yoga C740-14IML оснащается процессором Core i5-10210U. Десятое поколение с четырьмя ядрами и восемью потоками. Есть модификация Core i7-10710U с шестью ядрами и двенадцатью потоками. Графика только встроенная, это Intel UHD.

Lenovo Yoga C740-14IML

Пользователь помимо рабочих приложений сможет поиграть в игры, такие, как World of Tanks, CS:Go и Dota 2.

Lenovo Yoga C740-14IMLСредние настройки графики Full HD

Lenovo Yoga C740-14IMLУльтра настройки графики Full HD

Установленная система активного охлаждения справляется со своей задачей хорошо. Максимальный нагрев был зафиксирован на отметке 72 градуса.

3D Mark 11

Lenovo Yoga C740-14IML

PCMARK

Lenovo Yoga C740-14IML

Доступно 16 Гбайт оперативной памяти. DDR4 с тактовой частотой 2666 MHz.

Lenovo Yoga C740-14IML

Для хранения данных доступно 1000 Гбайт. Это быстрый M.2 накопитель.

Fire Strike

Lenovo Yoga C740-14IML

Cloud Gate

Lenovo Yoga C740-14IML

Sky Driver

Lenovo Yoga C740-14IML

Night Raid

Lenovo Yoga C740-14IML

Двухдиапазонный Wi-Fi. Bluetooth.

Аккумулятор

Встроенной батарейки хватает примерно на 13-14 часов интернет-серфинга. В максимальной нагрузке зарядка потребуется через 2.5 часа. Здесь установлен аккумулятор с емкостью 51 Втч.

Lenovo Yoga C740-14IML

Софт

Установлена операционная система Windows 10 Home. Предустановлено несколько приложений от Lenovo. Лишний партнерский софт можно будет удалить после запуска.

Lenovo Yoga C740-14IML

Итоги по Lenovo Yoga C740-14IML

Золото. Выбор редакции MegaObzorLenovo Yoga C740-14IML один из лучших ноутбуков формата 2-в-1 на российском рынке с процессорами Intel десятого поколения в сегменте до 100 000 рублей. Металлический корпус, сенсорный экран и комплектный стилус, хорошая настройка дисплея и высокая яркость, емкий M.2 накопитель, высокая автономность, сканер отпечатка пальца. Придраться можно к ограниченному количеству разъемов, отсутствию слота для карты памяти, скромным возможностям апгрейда и отсутствию Thunderbolt.
Lenovo Yoga C740-14IML получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Lenovo Yoga C740-14IML
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Обзор Lenovo Yoga C740-14IML. Ноутбук 2-в-1 с 10 поколением процессоров IntelОбзор Lenovo Yoga C740-14IML. Ноутбук 2-в-1 с 10 поколением процессоров Intel
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