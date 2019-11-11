Обзор Lenovo Yoga C740-14IML. Ноутбук 2-в-1 с 10 поколением процессоров Intel

На выставке IFA 2019 в Берлине были впервые представлены новые ультрабуки семейства Yoga, включившее Yoga C940, Yoga S740, Yoga С740 и Yoga C640. В нашем распоряжении появился Lenovo Yoga C740-14IML с процессором Intel Core i5 gen.10. Эта серия выступает «золотой серединой», предлагая хорошее техническое исполнение, металлический корпус и качественный дисплей. Есть решения с диагональю экрана 14 и 15,6 дюймов, процессорами Core i5 или Core i7.

Lenovo Yoga C740-14IML обзор

В российских магазинах он доступен за 79 000 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство, адаптер крепления для стилуса и сам стилус, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Выполнен ультрабук в алюминиевом корпусе. Он тонкий и легкий (вес около 1.4 кг), отличный вариант для частых поездок.

Окрашен корпус в темно-серый цвет. Внешние поверхности матовые, они немаркие. Выглядит с заделом на премиальность.

Как и ранее, здесь установлены шарниры, позволяющие развернуть крышку практически в пределах 360 градусов, используя ноутбук в режиме планшета.

Эту же особенность можно использовать для установки Lenovo Yoga C740-14IML в качестве рамки. Удобно в режиме просмотра фильмов или фотографий. Сам механизм работает четко, выбранное положение не смещается.

Рамки вокруг экрана тонкие. Лицевая сторона защищена стеклом. В верхней зоне расположена веб-камера с режимом конфиденциальности и встроенный массив микрофонов.

По краям от блока клавиатуры расположены динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Громкость высокая.

Клавиши с коротким ходом. Стрелки вверх и вниз выполнены в один ряд. Есть белая подсветка. Кириллические и латинские символы подсвечиваются равномерно.

Сенсорная панель с матовым покрытием. Поддерживаются жесты. Этот ноутбук оснащен сканером отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.

В основании пара продольных ножек, приподнимающих корпус и обеспечивающих отток воздуха от вентиляционной решетки.

На левой грани у Lenovo Yoga C740-14IML пара USB Type-C разъемов. Один из них задействовать для зарядки. Здесь же аудиоразъем под наушники и внешний микрофон.

С обратной стороны полноразмерный USB 3.1 gen.1. Рядом кнопка включения с подсветкой по периметру.

Возможности апгрейда этого ноутбука ограничены. Чипы оперативной памяти впаяны в плату.

Экран

Установлен 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с соотношением сторон 16:9. Углы обзора широкие. Картинка сочная и яркая.

Подсветка равномерна по всей площади. Хорошо настроен цветовой баланс. Отлично подойдет для работы, дизайна и просмотра медиа контента. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно. Напомним, в комплекте есть стилус.

Начинка

Тестируемый нами Lenovo Yoga C740-14IML оснащается процессором Core i5-10210U. Десятое поколение с четырьмя ядрами и восемью потоками. Есть модификация Core i7-10710U с шестью ядрами и двенадцатью потоками. Графика только встроенная, это Intel UHD.

Пользователь помимо рабочих приложений сможет поиграть в игры, такие, как World of Tanks, CS:Go и Dota 2.

Средние настройки графики Full HD

Ультра настройки графики Full HD

3D Mark 11

Установленная система активного охлаждения справляется со своей задачей хорошо. Максимальный нагрев был зафиксирован на отметке 72 градуса.

PCMARK

Доступно 16 Гбайт оперативной памяти. DDR4 с тактовой частотой 2666 MHz.

Fire Strike

Для хранения данных доступно 1000 Гбайт. Это быстрый M.2 накопитель.

Cloud Gate

Sky Driver

Night Raid

Аккумулятор

Двухдиапазонный Wi-Fi. Bluetooth.Встроенной батарейки хватает примерно на 13-14 часов интернет-серфинга. В максимальной нагрузке зарядка потребуется через 2.5 часа. Здесь установлен аккумулятор с емкостью 51 Втч.

Софт

Установлена операционная система Windows 10 Home. Предустановлено несколько приложений от Lenovo. Лишний партнерский софт можно будет удалить после запуска.

Итоги по Lenovo Yoga C740-14IML

Lenovo Yoga C740-14IML один из лучших ноутбуков формата 2-в-1 на российском рынке с процессорами Intel десятого поколения в сегменте до 100 000 рублей. Металлический корпус, сенсорный экран и комплектный стилус, хорошая настройка дисплея и высокая яркость, емкий M.2 накопитель, высокая автономность, сканер отпечатка пальца. Придраться можно к ограниченному количеству разъемов, отсутствию слота для карты памяти, скромным возможностям апгрейда и отсутствию Thunderbolt.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".