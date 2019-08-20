Обзор AOC Q27P1. 27-дюймовый IPS-монитор с QHD

В конце весны компания AOC представила линейку офисных мониторов P1, включающую модели с диагональю от 21.5 до 27 дюймов. Мы изучим старшую модель в этой серии AOC Q27P1 с IPS-дисплеем. Монитор может похвастать разрешением QHD (2560x1440 пикселей) и функциональной подставкой. Поддерживаются технологии Flicker-Free и Low Blue Light.

AOC Q27P1 обзор

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Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с изображением монитора в нескольких ракурсах. Комплект включает HDMI-кабель, DisplayPort-кабель, USB-кабель, аудио кабель, силовой кабель, диск с программным обеспечением, разобранную подставку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид строгий и аскетичный. В оформлении AOC Q27P1 преобладают черные цвета.

Перед началом эксплуатации пользователю нужно будет собрать комплектную подставку, состоящую из стойки и основания. Этот процесс не потребует отвертки. Сборка быстрая.

Подставка функциональная. Есть возможность изменения высоты расположения панели, а также угла наклона.

Помимо этого, поддерживается поворот в портретный режим. Стоит на ровной поверхности устойчиво, не раскачивается. Также поддерживается установка на VESA совместимый крепеж.

Рамки вокруг дисплея широкие. По центру нижней расположен логотип производителя. Правее группа из пяти механических кнопок с нанесенной маркировкой.

Установлена 27-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560x1440. Соотношение сторон 16:9.

Есть пара встроенных динамиков мощностью по 2 Вт каждый. При обычной эксплуатации они вполне могут заменить отдельную акустику. Также можно будет подключить наушники напрямую к монитору.

На правой грани набор из четырех USB 3.0 разъемов. Один из них окрашен в желтый цвет, его отличие заключается в поддержке функции ускоренной зарядки.

Для подключения источника сигнала доступны HDMI, DVI-D, VGA и DisplayPort. Есть пара сквозных аудиоразъемов.

Блок питания встроенный. Гнездо с механическим выключателем.

AOC Q27P1 удачно себя показал не только при выполнении рабочих задач, но и в играх. Широкие углы обзора, равномерная подсветка.

Настройки

Опции настроек выводятся в виде горизонтального OSD-меню. По умолчанию установлен русский язык. В разделе «Яркость» меняются параметры контрастности и яркости.

Активируется режим экономии. ГАММА, DCR, разгон матрицы и динамическое управление мощности.

Выбирается цветовой режим. В выбранный вариант можно будет внести правки. Активируется технология LowBlue.

Отдельная вкладка для улучшения изображения.

Выбираются общие параметры системы. Язык интерфейса, положение меню.

Тесты AOC Q27P1

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка AOC Q27P1

Итоги по AOC Q27P1

В «Дополнительные настройки» собраны функции автоматического выключения экрана, выбора источника звука. Здесь же отображаются параметры вывода картинки.AOC Q27P1 - 261 cd/m2AOC Q27P1 - 0.30 cd/m2AOC Q27P1 – 6702KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AOC Q27P1 – 202KЗадержка, светлые тона – 7.2msЗадержка, темные тона – 14.3msAOC Q27P1 – добротный монитор с высококачественной матрицей. Его можно рекомендовать как в качестве рабочего варианта, так и для просмотра фильмов и игр. Строгий дизайн, высокая точность цветопередачи, детализированные ручные настройки, функциональная подставка, USB-хаб, широкие углы обзора. Придраться можно к ширине боковых рамок, ограничивающих удобство использования нескольких таких мониторов в одной связке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".