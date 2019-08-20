Обзор AOC Q27P1. 27-дюймовый IPS-монитор с QHD

2019-08-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AOC Q27P1; [52]
В конце весны компания AOC представила линейку офисных мониторов P1, включающую модели с диагональю от 21.5 до 27 дюймов. Мы изучим старшую модель в этой серии AOC Q27P1 с IPS-дисплеем. Монитор может похвастать разрешением QHD (2560x1440 пикселей) и функциональной подставкой. Поддерживаются технологии Flicker-Free и Low Blue Light.

AOC Q27P1

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AOC Q27P1 обзор

Комплектация

AOC Q27P1

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с изображением монитора в нескольких ракурсах. Комплект включает HDMI-кабель, DisplayPort-кабель, USB-кабель, аудио кабель, силовой кабель, диск с программным обеспечением, разобранную подставку, руководство пользователя и гарантийный талон.

AOC Q27P1

Внешний вид

Внешний вид строгий и аскетичный. В оформлении AOC Q27P1 преобладают черные цвета.

AOC Q27P1

Перед началом эксплуатации пользователю нужно будет собрать комплектную подставку, состоящую из стойки и основания. Этот процесс не потребует отвертки. Сборка быстрая.

AOC Q27P1

Подставка функциональная. Есть возможность изменения высоты расположения панели, а также угла наклона.

AOC Q27P1

Помимо этого, поддерживается поворот в портретный режим. Стоит на ровной поверхности устойчиво, не раскачивается. Также поддерживается установка на VESA совместимый крепеж.

AOC Q27P1

Рамки вокруг дисплея широкие. По центру нижней расположен логотип производителя. Правее группа из пяти механических кнопок с нанесенной маркировкой.

AOC Q27P1

Установлена 27-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560x1440. Соотношение сторон 16:9.

AOC Q27P1

Есть пара встроенных динамиков мощностью по 2 Вт каждый. При обычной эксплуатации они вполне могут заменить отдельную акустику. Также можно будет подключить наушники напрямую к монитору.

AOC Q27P1

На правой грани набор из четырех USB 3.0 разъемов. Один из них окрашен в желтый цвет, его отличие заключается в поддержке функции ускоренной зарядки.

AOC Q27P1

Для подключения источника сигнала доступны HDMI, DVI-D, VGA и DisplayPort. Есть пара сквозных аудиоразъемов.

AOC Q27P1

AOC Q27P1

Блок питания встроенный. Гнездо с механическим выключателем.

AOC Q27P1

AOC Q27P1 удачно себя показал не только при выполнении рабочих задач, но и в играх. Широкие углы обзора, равномерная подсветка.

AOC Q27P1

Настройки

Опции настроек выводятся в виде горизонтального OSD-меню. По умолчанию установлен русский язык. В разделе «Яркость» меняются параметры контрастности и яркости.

AOC Q27P1

Активируется режим экономии. ГАММА, DCR, разгон матрицы и динамическое управление мощности.

AOC Q27P1

Выбирается цветовой режим. В выбранный вариант можно будет внести правки. Активируется технология LowBlue.

AOC Q27P1

Отдельная вкладка для улучшения изображения.

AOC Q27P1

Выбираются общие параметры системы. Язык интерфейса, положение меню.

AOC Q27P1

В «Дополнительные настройки» собраны функции автоматического выключения экрана, выбора источника звука. Здесь же отображаются параметры вывода картинки.

Тесты AOC Q27P1

Яркость максимальная

AOC Q27P1 - 261 cd/m2

Яркость минимальная

AOC Q27P1 - 0.30 cd/m2

Температура цвета

AOC Q27P1 – 6702K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

AOC Q27P1 – 202K

Задержка AOC Q27P1

Задержка, светлые тона – 7.2ms
Задержка, темные тона – 14.3ms

Итоги по AOC Q27P1

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC Q27P1 – добротный монитор с высококачественной матрицей. Его можно рекомендовать как в качестве рабочего варианта, так и для просмотра фильмов и игр. Строгий дизайн, высокая точность цветопередачи, детализированные ручные настройки, функциональная подставка, USB-хаб, широкие углы обзора. Придраться можно к ширине боковых рамок, ограничивающих удобство использования нескольких таких мониторов в одной связке.
AOC Q27P1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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