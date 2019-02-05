Обзор AOPEN 27HC1R Pbidpx. Игровой монитор с FreeSync и 144 Гц

Сегодня в рамках «Лаборатории» будет рассмотрен игровой монитор AOPEN 27HC1R Pbidpx. Вероятнее всего, этот бренд может быть не знаком большинству наших читателей. Принадлежит он Acer Group, представлен был в конце прошлого года. Особенностью новинки стали изогнутая форма, частота обновления 144 Гц и время отклика матрицы в 4 мс. Поддерживается технология AMD Radeon FreeSync.

AOPEN 27HC1R обзор

Рекомендованная стоимость составляет 21990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с общей информацией по техническим характеристикам. Комплект включает сетевой кабель, DisplayPort кабель и набор документации.

Внешний вид

AOPEN 27HC1R получил изогнутую панель. Дизайн строгий и аскетичный. Его вполне можно будет рассматривать и в качестве рабочего решения.

Рамки вокруг экрана с равной шириной. На нижней по центру нанесен логотип производителя. Внешние поверхности матовые.

Перед началом эксплуатации нужно будет установить комплектную ножку. Фиксируется при помощи фиксатора.

Возможности её ограничены только наклоном панели вперед и назад. Регулировка высоты и портретный режим не поддерживаются.

Стоит на ровной поверхности устойчиво, не качается. Есть возможность установки на VESA совместимый кронштейн

На панели разъемов доступны DVI-D, HDMI и DisplayPort. Также доступен разъем для подключения наушников.

Здесь используется VA-матрица с W-LED подсветкой. Степень изогнутости 1800R. Соотношение сторон 16:9. Поддерживается AMD FreeSync. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Настройка

За вывод меню в AOPEN 27HC1R отвечает четырехпозиционный джойстик. Меню локализовано под русскоязычных пользователей. В разделе «ИЗОБРАЖЕНИЯ» регулируются яркость, контрастность, усиление черного, синий цвет и высокая резкость.

В разделе «ЦВЕТ» можно выставить гамму и цветовую температуру. Есть готовые пресеты и ручная корректировка.

Отдельно настраивается громкость.

В разделе «ИГРА» меняются время отклика, активируется технология FreeSync. Опционально выводится прицел по центру экрана.

Выбирается язык интерфейса, прозрачность меню.

Есть настройка общих параметров с выбором источников сигнала, соотношения сторон, усиления черного.

В последней вкладке отображается общие параметры монитора.

Тесты AOPEN 27HC1R

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка AOPEN 27HC1R

Итоги по AOPEN 27HC1R

AOPEN 27HC1R - 255 cd/m2AOPEN 27HC1R - 0.06 cd/m2AOPEN 27HC1R – 6759KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AOPEN 27HC1R – 259KЗадержка, светлые тона – 4.3msЗадержка, темные тона – 12.6msAOPEN 27HC1R хорошо сбалансированный игровой монитор с поддержкой частоты 144 Гц. Обеспечиваются четкая картинка без смазывания и быстрый отклик. Изогнутая форма панели, технология AMD FreeSync, подробные настройки, поддержка VESA. Не устроить могут ограниченные возможности комплектной подставки.