Обзор AOPEN 27HC1R Pbidpx. Игровой монитор с FreeSync и 144 Гц

Сегодня в рамках «Лаборатории» будет рассмотрен игровой монитор AOPEN 27HC1R Pbidpx. Вероятнее всего, этот бренд может быть не знаком большинству наших читателей. Принадлежит он Acer Group, представлен был в конце прошлого года. Особенностью новинки стали изогнутая форма, частота обновления 144 Гц и время отклика матрицы в 4 мс. Поддерживается технология AMD Radeon FreeSync.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 12.6ms
Рекомендованная стоимость составляет 21990 рублей.
AOPEN 27HC1R обзор
Комплектация
Поставляется в коробке из неокрашенного картона с общей информацией по техническим характеристикам. Комплект включает сетевой кабель, DisplayPort кабель и набор документации.
Внешний видAOPEN 27HC1R получил изогнутую панель. Дизайн строгий и аскетичный. Его вполне можно будет рассматривать и в качестве рабочего решения.
Рамки вокруг экрана с равной шириной. На нижней по центру нанесен логотип производителя. Внешние поверхности матовые.
Перед началом эксплуатации нужно будет установить комплектную ножку. Фиксируется при помощи фиксатора.
Возможности её ограничены только наклоном панели вперед и назад. Регулировка высоты и портретный режим не поддерживаются.
Стоит на ровной поверхности устойчиво, не качается. Есть возможность установки на VESA совместимый кронштейн
На панели разъемов доступны DVI-D, HDMI и DisplayPort. Также доступен разъем для подключения наушников.
Здесь используется VA-матрица с W-LED подсветкой. Степень изогнутости 1800R. Соотношение сторон 16:9. Поддерживается AMD FreeSync. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.
НастройкаЗа вывод меню в AOPEN 27HC1R отвечает четырехпозиционный джойстик. Меню локализовано под русскоязычных пользователей. В разделе «ИЗОБРАЖЕНИЯ» регулируются яркость, контрастность, усиление черного, синий цвет и высокая резкость.
В разделе «ЦВЕТ» можно выставить гамму и цветовую температуру. Есть готовые пресеты и ручная корректировка.
Отдельно настраивается громкость.
В разделе «ИГРА» меняются время отклика, активируется технология FreeSync. Опционально выводится прицел по центру экрана.
Выбирается язык интерфейса, прозрачность меню.
Есть настройка общих параметров с выбором источников сигнала, соотношения сторон, усиления черного.
В последней вкладке отображается общие параметры монитора.
Тесты AOPEN 27HC1R
Яркость максимальнаяAOPEN 27HC1R - 255 cd/m2
Яркость минимальнаяAOPEN 27HC1R - 0.06 cd/m2
Температура цветаAOPEN 27HC1R – 6759K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаAOPEN 27HC1R – 259K
Задержка AOPEN 27HC1RЗадержка, светлые тона – 4.3ms
Задержка, темные тона – 12.6ms