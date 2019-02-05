Обзор AOPEN 27HC1R Pbidpx. Игровой монитор с FreeSync и 144 Гц

2019-02-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AOPEN 27HC1R; [382]
Сегодня в рамках «Лаборатории» будет рассмотрен игровой монитор AOPEN 27HC1R Pbidpx. Вероятнее всего, этот бренд может быть не знаком большинству наших читателей. Принадлежит он Acer Group, представлен был в конце прошлого года. Особенностью новинки стали изогнутая форма, частота обновления 144 Гц и время отклика матрицы в 4 мс. Поддерживается технология AMD Radeon FreeSync.

AOPEN 27HC1R

Рекомендованная стоимость составляет 21990 рублей.

AOPEN 27HC1R обзор

Комплектация

AOPEN 27HC1R

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с общей информацией по техническим характеристикам. Комплект включает сетевой кабель, DisplayPort кабель и набор документации.

AOPEN 27HC1R

Внешний вид

AOPEN 27HC1R получил изогнутую панель. Дизайн строгий и аскетичный. Его вполне можно будет рассматривать и в качестве рабочего решения.

AOPEN 27HC1R

Рамки вокруг экрана с равной шириной. На нижней по центру нанесен логотип производителя. Внешние поверхности матовые.

AOPEN 27HC1R

Перед началом эксплуатации нужно будет установить комплектную ножку. Фиксируется при помощи фиксатора.

AOPEN 27HC1R

Возможности её ограничены только наклоном панели вперед и назад. Регулировка высоты и портретный режим не поддерживаются.

AOPEN 27HC1R

Стоит на ровной поверхности устойчиво, не качается. Есть возможность установки на VESA совместимый кронштейн

AOPEN 27HC1R

На панели разъемов доступны DVI-D, HDMI и DisplayPort. Также доступен разъем для подключения наушников.

AOPEN 27HC1R

Здесь используется VA-матрица с W-LED подсветкой. Степень изогнутости 1800R. Соотношение сторон 16:9. Поддерживается AMD FreeSync. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

AOPEN 27HC1R

Настройка

За вывод меню в AOPEN 27HC1R отвечает четырехпозиционный джойстик. Меню локализовано под русскоязычных пользователей. В разделе «ИЗОБРАЖЕНИЯ» регулируются яркость, контрастность, усиление черного, синий цвет и высокая резкость.

AOPEN 27HC1R

В разделе «ЦВЕТ» можно выставить гамму и цветовую температуру. Есть готовые пресеты и ручная корректировка.

AOPEN 27HC1R

Отдельно настраивается громкость.

AOPEN 27HC1R

В разделе «ИГРА» меняются время отклика, активируется технология FreeSync. Опционально выводится прицел по центру экрана.

AOPEN 27HC1R

Выбирается язык интерфейса, прозрачность меню.

AOPEN 27HC1R

Есть настройка общих параметров с выбором источников сигнала, соотношения сторон, усиления черного.

AOPEN 27HC1R

В последней вкладке отображается общие параметры монитора.

AOPEN 27HC1R

Тесты AOPEN 27HC1R

AOPEN 27HC1R

Яркость максимальная

AOPEN 27HC1R - 255 cd/m2

Яркость минимальная

AOPEN 27HC1R - 0.06 cd/m2

Температура цвета

AOPEN 27HC1R – 6759K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

AOPEN 27HC1R – 259K

Задержка AOPEN 27HC1R

Задержка, светлые тона – 4.3ms
Задержка, темные тона – 12.6ms

Итоги по AOPEN 27HC1R

AOPEN 27HC1R хорошо сбалансированный игровой монитор с поддержкой частоты 144 Гц. Обеспечиваются четкая картинка без смазывания и быстрый отклик. Изогнутая форма панели, технология AMD FreeSync, подробные настройки, поддержка VESA. Не устроить могут ограниченные возможности комплектной подставки.

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