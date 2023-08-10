Обзор ASTRO FLAME: STARFIGHTER. Космический инди-шутер с 15 уровнями и боссами

Мы продолжаем изучение интересных инди-игр и в центре внимания сегодня будет ASTRO FLAME: STARFIGHTER, релиз которой пройдет 15 августа на консолях текущего и прошлых поколений. Это традиционный скроллинг-шутер с 3D-графикой. Изучили его на PlayStation 4, получив платиновый трофей.

ASTRO FLAME: STARFIGHTER

Игроку предстоит принять участие в космических сражениях, разбитых на 15 уровней. Каждый из них включает основной участок с различным набором врагов и финального сражения с боссом. По итогу прохождения присуждается оценка, основанная на количестве пораженных юнитов, которая при полной зачистке даст дополнительный бонус к собранным деталям.

ASTRO FLAME: STARFIGHTER

Хорошо проработана визуальная составляющая уровней. Они отличаются фоновыми деталями, также по мере прохождения добавляются новые типы юнитов. Растет общая насыщенность и давление, которое оказывается на игрока, требующее в итоге больше внимания и осторожности.

ASTRO FLAME: STARFIGHTER

Плотно в геймплей вплетен ангар с тюнингом боевой системы корабля. Собираемые с разрушенных кораблей и пушек детали можно тратить на увеличение брони, добавления до 2 воскрешений и повышения урона. В нашем случае на нормальном уровне ощутили нехватку брони и урона уже на 3 уровне.

ASTRO FLAME: STARFIGHTER

Постепенно же вкладывая средства в корабль начинаешь чувствовать себя заметно комфортнее. Сюда же можно добавить автоматическое зажатие гашетки пулемета, позволяющей не отвлекаться на ручные выстрелы сосредоточившись на уворотах от огня противников.

ASTRO FLAME: STARFIGHTER

В любое время доступен возврат к любому из уровней, например, для того чтобы собрать детали для апгрейда. Несмотря на то, что играли на PlayStation 4 Slim, загружались уровни быстро. Технически игра себя чувствует отлично.

ASTRO FLAME: STARFIGHTER

ASTRO FLAME: STARFIGHTER обзор

Итоги по ASTRO FLAME: STARFIGHTER

ASTRO FLAME: STARFIGHTER – инди-шутер с 15 уровнями, сражениями с боссами и системой апгрейда. Комфортное управление, звуковые эффекты, быстрая загрузка уровней, умеренная система гринда. По итогам 1.5-2 часов игры можно будет получить платиновый трофей в коллекцию.
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