Обзор ASUS ROG Keris Wireless. Легкая беспроводная мышка для игр

Ее можно приобрести свободно в российских магазинах со средней стоимостью 5 690 рублей.
Внешние поверхности приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев. Основным материалом выступает пластик.
Правая часть выпуклая, левая заужена. В этой части расположены две дополнительные клавиши. Для мышки предусмотрели две дополнительные пары этих кнопок, отличающихся цветом: серые и розовые. Крепятся они при помощи магнитов. Самопроизвольно не выпадают.
Помимо клавиш можно заменить два главных переключателя. Для доступа и установки нужно снять две заглушки на основании, под ними скрываются винты со шляпкой под крестовую отвертку.
По умолчанию стоят ROG Micro Switch с ресурсом в 70 миллионов кликов. ASUS ROG Keris Wireless получила в комплекте два переключателя OMRON. Ставятся и снимаются они в направляющие, без использования пайки.
На основании расположены клавиши переключения DPI, принудительной синхронизации. Переключатель режимов беспроводного подключения. Окошко сенсора с бортиком по периметру.
По краям четыре ножки скольжения. В комплекте есть сменный набор. Пенал для хранения адаптера подключения.
На передней грани разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора. Кабель с мягкой нейлоновой оплеткой. Длина 2 метра.
Главная пара клавиш отделена от спинки. Границы узкие, пылью не забиваются. На спинке подсвечиваемый логотип производителя.
Также подсвечивается боковая часть колесика прокрутки. Резиновая накладка c продольными выступами.
Управляемая и синхронизируемая подсветка ASUS AURA. Выглядит привлекательно и аккуратно.
По ним есть набор готовых команд.
Редактор макросов.
Четыре уровня чувствительности. Частота опроса сенсора и отклика кнопок. Угол привязки.
Подсветка с выбором эффектов и настройкой.
Калибровка сенсора и расстояние отрыва.
Управление питанием. Время для перехода в режим сна.
Обновление прошивки.
Мышка поддерживает два варианта беспроводного подключения: Bluetooth и 2.4 ГГц с адаптером. Второй вариант является основным, с ним скорость и точность работы не уступает заметно проводным игровым мышкам.
Встроенный необслуживаемый аккумулятор в среднем дает ASUS ROG Keris Wireless несколько недель активной работы и игр по 5-8 часов в день. Продлить время работы можно будет, отключив подсветку и сократив время до перехода в режим сна без активности.
Комплектный кабель подключения позволит совместить процесс зарядки ASUS ROG Keris Wireless с использованием в проводном режиме. Соединяется он с корпусом, не мешая полноценной эксплуатации.
Форма у мышки эргономичная. Компактные габариты и легкий вес. Оптимально для людей с малым и средним размерами ладони. Поддерживаются основные типы хвата. Движения контролируемы по всем осям.
В качестве сенсора используется датчик на основе PixArt PAW3335 с чувствительностью до 16 000 DPI. Продемонстрировал точность на ковриках с мягким и твердым покрытиями. Уровень сглаживания минимальный.