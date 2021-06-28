Обзор ASUS ROG Keris Wireless. Легкая беспроводная мышка для игр

На прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной мышки ASUS ROG Gladius III Wireless с заменяемыми переключателями и сенсором с высокой разрешающей способностью. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет ASUS ROG Keris Wireless с беспроводным подключением, дополнительной парой переключателей, сенсором с чувствительностью 16 000 DPI.

ASUS ROG Keris Wireless обзор

Комплектация

Ее можно приобрести свободно в российских магазинах со средней стоимостью 5 690 рублей.Упакована в коробку, оформленную в традиционной для ASUS расцветке. Комплект включает кабель в нейлоновой оплетке, адаптер подключения, сменные боковые переключатели, переключатели OMRON, сменные ножки скольжения, руководство пользователя, наклейки с логотипом, инструкцию.

Внешний вид

В сравнении с ROG Gladius III она меньше по габаритам. Также выполнена в эргономичном корпусе весом 79 граммов.

Внешние поверхности приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев. Основным материалом выступает пластик.

Правая часть выпуклая, левая заужена. В этой части расположены две дополнительные клавиши. Для мышки предусмотрели две дополнительные пары этих кнопок, отличающихся цветом: серые и розовые. Крепятся они при помощи магнитов. Самопроизвольно не выпадают.

Помимо клавиш можно заменить два главных переключателя. Для доступа и установки нужно снять две заглушки на основании, под ними скрываются винты со шляпкой под крестовую отвертку.

По умолчанию стоят ROG Micro Switch с ресурсом в 70 миллионов кликов. ASUS ROG Keris Wireless получила в комплекте два переключателя OMRON. Ставятся и снимаются они в направляющие, без использования пайки.

На основании расположены клавиши переключения DPI, принудительной синхронизации. Переключатель режимов беспроводного подключения. Окошко сенсора с бортиком по периметру.

По краям четыре ножки скольжения. В комплекте есть сменный набор. Пенал для хранения адаптера подключения.

На передней грани разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора. Кабель с мягкой нейлоновой оплеткой. Длина 2 метра.

Главная пара клавиш отделена от спинки. Границы узкие, пылью не забиваются. На спинке подсвечиваемый логотип производителя.

Также подсвечивается боковая часть колесика прокрутки. Резиновая накладка c продольными выступами.

Управляемая и синхронизируемая подсветка ASUS AURA. Выглядит привлекательно и аккуратно.

Софт

ASUS ROG Keris Wireless управляется при помощи общего центра Armoury Crate. В окне управления можно выставить действия для дополнительных клавиш.

По ним есть набор готовых команд.

Редактор макросов.

Четыре уровня чувствительности. Частота опроса сенсора и отклика кнопок. Угол привязки.

Подсветка с выбором эффектов и настройкой.

Калибровка сенсора и расстояние отрыва.

Управление питанием. Время для перехода в режим сна.

Обновление прошивки.

Тесты

Мышка поддерживает два варианта беспроводного подключения: Bluetooth и 2.4 ГГц с адаптером. Второй вариант является основным, с ним скорость и точность работы не уступает заметно проводным игровым мышкам.

Встроенный необслуживаемый аккумулятор в среднем дает ASUS ROG Keris Wireless несколько недель активной работы и игр по 5-8 часов в день. Продлить время работы можно будет, отключив подсветку и сократив время до перехода в режим сна без активности.

Комплектный кабель подключения позволит совместить процесс зарядки ASUS ROG Keris Wireless с использованием в проводном режиме. Соединяется он с корпусом, не мешая полноценной эксплуатации.

Форма у мышки эргономичная. Компактные габариты и легкий вес. Оптимально для людей с малым и средним размерами ладони. Поддерживаются основные типы хвата. Движения контролируемы по всем осям.

Итоги

В качестве сенсора используется датчик на основе PixArt PAW3335 с чувствительностью до 16 000 DPI. Продемонстрировал точность на ковриках с мягким и твердым покрытиями. Уровень сглаживания минимальный.ASUS ROG Keris Wireless – беспроводная мышка, выполненная в компактном и легком корпусе. Две дополнительные клавиши под макросы и действия в играх. Длительное время автономной работы, эргономичная форма, детальные настройки, точный сенсор, кабель USB-C, два режима беспроводного подключения, совмещение зарядки с проводной работой. Сменные переключатели, боковые клавиши и ножки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".