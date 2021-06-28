Обзор ASUS ROG Keris Wireless. Легкая беспроводная мышка для игр

На прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной мышки ASUS ROG Gladius III Wireless с заменяемыми переключателями и сенсором с высокой разрешающей способностью. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет ASUS ROG Keris Wireless с беспроводным подключением, дополнительной парой переключателей, сенсором с чувствительностью 16 000 DPI.

ASUS ROG Keris Wireless

Ее можно приобрести свободно в российских магазинах со средней стоимостью 5 690 рублей.

ASUS ROG Keris Wireless обзор

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в традиционной для ASUS расцветке. Комплект включает кабель в нейлоновой оплетке, адаптер подключения, сменные боковые переключатели, переключатели OMRON, сменные ножки скольжения, руководство пользователя, наклейки с логотипом, инструкцию.

ASUS ROG Keris Wireless

Внешний вид

В сравнении с ROG Gladius III она меньше по габаритам. Также выполнена в эргономичном корпусе весом 79 граммов.

ASUS ROG Keris Wireless

Внешние поверхности приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев. Основным материалом выступает пластик.

ASUS ROG Keris Wireless

Правая часть выпуклая, левая заужена. В этой части расположены две дополнительные клавиши. Для мышки предусмотрели две дополнительные пары этих кнопок, отличающихся цветом: серые и розовые. Крепятся они при помощи магнитов. Самопроизвольно не выпадают.

ASUS ROG Keris Wireless

Помимо клавиш можно заменить два главных переключателя. Для доступа и установки нужно снять две заглушки на основании, под ними скрываются винты со шляпкой под крестовую отвертку.

ASUS ROG Keris Wireless

По умолчанию стоят ROG Micro Switch с ресурсом в 70 миллионов кликов. ASUS ROG Keris Wireless получила в комплекте два переключателя OMRON. Ставятся и снимаются они в направляющие, без использования пайки.

ASUS ROG Keris Wireless

На основании расположены клавиши переключения DPI, принудительной синхронизации. Переключатель режимов беспроводного подключения. Окошко сенсора с бортиком по периметру.

ASUS ROG Keris Wireless

По краям четыре ножки скольжения. В комплекте есть сменный набор. Пенал для хранения адаптера подключения.

ASUS ROG Keris Wireless

На передней грани разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора. Кабель с мягкой нейлоновой оплеткой. Длина 2 метра.

ASUS ROG Keris Wireless

Главная пара клавиш отделена от спинки. Границы узкие, пылью не забиваются. На спинке подсвечиваемый логотип производителя.

ASUS ROG Keris Wireless

Также подсвечивается боковая часть колесика прокрутки. Резиновая накладка c продольными выступами.

ASUS ROG Keris Wireless

Управляемая и синхронизируемая подсветка ASUS AURA. Выглядит привлекательно и аккуратно.

ASUS ROG Keris Wireless

Софт

ASUS ROG Keris Wireless управляется при помощи общего центра Armoury Crate. В окне управления можно выставить действия для дополнительных клавиш.

ASUS ROG Keris Wireless

По ним есть набор готовых команд.

ASUS ROG Keris Wireless

Редактор макросов.

ASUS ROG Keris Wireless

Четыре уровня чувствительности. Частота опроса сенсора и отклика кнопок. Угол привязки.

ASUS ROG Keris Wireless

Подсветка с выбором эффектов и настройкой.

ASUS ROG Keris Wireless

Калибровка сенсора и расстояние отрыва.

ASUS ROG Keris Wireless

Управление питанием. Время для перехода в режим сна.

ASUS ROG Keris Wireless

Обновление прошивки.

ASUS ROG Keris Wireless

Тесты

ASUS ROG Keris Wireless

Мышка поддерживает два варианта беспроводного подключения: Bluetooth и 2.4 ГГц с адаптером. Второй вариант является основным, с ним скорость и точность работы не уступает заметно проводным игровым мышкам.

ASUS ROG Keris Wireless

Встроенный необслуживаемый аккумулятор в среднем дает ASUS ROG Keris Wireless несколько недель активной работы и игр по 5-8 часов в день. Продлить время работы можно будет, отключив подсветку и сократив время до перехода в режим сна без активности.

ASUS ROG Keris Wireless

Комплектный кабель подключения позволит совместить процесс зарядки ASUS ROG Keris Wireless с использованием в проводном режиме. Соединяется он с корпусом, не мешая полноценной эксплуатации.

ASUS ROG Keris Wireless

Форма у мышки эргономичная. Компактные габариты и легкий вес. Оптимально для людей с малым и средним размерами ладони. Поддерживаются основные типы хвата. Движения контролируемы по всем осям.

ASUS ROG Keris Wireless

В качестве сенсора используется датчик на основе PixArt PAW3335 с чувствительностью до 16 000 DPI. Продемонстрировал точность на ковриках с мягким и твердым покрытиями. Уровень сглаживания минимальный.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Keris Wireless – беспроводная мышка, выполненная в компактном и легком корпусе. Две дополнительные клавиши под макросы и действия в играх. Длительное время автономной работы, эргономичная форма, детальные настройки, точный сенсор, кабель USB-C, два режима беспроводного подключения, совмещение зарядки с проводной работой. Сменные переключатели, боковые клавиши и ножки.
ASUS ROG Keris Wireless получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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