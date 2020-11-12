Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K

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КомплектацияУпакована в коробку с изображением карты, логотипом линейки TUF и общей информацией. Внутри зафиксирована во вспененный наполнитель и антистатический пакет. Комплект включает только набор полиграфии.
Внешний видЭто трехслотовая видеокарта. Длина ее не превышает 30 сантиметров. Будет совместима с большинством ATX корпусов.
Установлена система охлаждения с тремя вентиляторами. Вентиляторы здесь с уникальной крыльчаткой и внешним кольцом. Диаметр 90 мм. Металлический кожух, окрашенный в темно серый цвет.
Выбрана строгая стилистика. Зона с подсветкой расположена в ограниченном участке. Это логотип и название серии.
На обратной стороне усиливающая пластине. Как и в FE есть вырез в тыльной части, через который один из вентиляторов продувает воздух сквозь радиатор. В очередной раз отметим рекомендацию использовать в паре с RTX 3080/RTX 3090 жидкостные системы охлаждения, например, ASUS TUF Gaming LC 240 RGB.
Дополнительное питание подается через связку из двух 8-пиновых разъемов. Рядом с гнездами находится переключатель режимов Performance и Quiet. В последнем есть полная остановка вентиляторов при отсутствии нагрузки.
На панели разъемов ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC предлагается три DisplayPort и два HDMI. Вентиляционная решетка с широкими вырезами.
Двухсекционный массивный радиатор с шестью никелированными медными трубками и широким основанием. Под ним расположен дополнительный радиатор с ребрами и сплющенными трубками. Осуществляется контакт с элементами питания и чипами памяти.
В этой видеокарте используются керамические конденсаторы. Экономить на элементной базе не стали.
Применена 20-фазная подсистема питания. Установлены элементы с длительным ресурсом службы.
Графический процессор GA102-300-A1 был разогнан до 1740 МГц. Память работает на частоте 19500 МГц. Чипы памяти от Micron.
Тесты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC
Температура
Шум
FireStrike Extreme
TimeSpy
3DMark
Тесты в играх ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC
Battlefield V 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC
World of Tanks 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC
Far Cry New Dawn 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC
Metro Exodus 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC
Batman: Arkham Knight 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC
Rise of Tomb Raider 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC
Итоги по ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OCASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC предлагает качественную элементную базу, эффективную систему охлаждения и низкий уровень шума при продолжительной нагрузке, заводской разгон, набор интерфейсных разъемов, два режима работы. При этом ее от решений конкурентов отличают общие компактные габариты, упрощающие монтаж в корпусе. Отдельно отметим потенциал для ручного разгона.
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".