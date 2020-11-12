Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K

Текущий ажиотаж с GeForce RTX 3080 с недоступностью предложений с ценами близкими к рекомендованным, ставит сейчас пользователя, нацеленного на топ уровень с Ampere, перед завышенными ценами от уже перекупщиков или ожидания. С флагманской GeForce RTX 3090 таких проблем не наблюдается, они в магазинах чаще всего в доступе. Мы одну из таких карт уже изучали, проведя тесты в 8К-разрешении. Сегодня продолжая изучение в центре внимания будет ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 (TUF-RTX3090-O24G-GAMING) ее быстродействие мы проверили в Full HD, 2K и 4K.

Комплектация

Яндекс.Маркет предлагает сразу несколько предложений от российских магазинов, включая официальный магазин ASUS.Упакована в коробку с изображением карты, логотипом линейки TUF и общей информацией. Внутри зафиксирована во вспененный наполнитель и антистатический пакет. Комплект включает только набор полиграфии.

Внешний вид

Это трехслотовая видеокарта. Длина ее не превышает 30 сантиметров. Будет совместима с большинством ATX корпусов.

Установлена система охлаждения с тремя вентиляторами. Вентиляторы здесь с уникальной крыльчаткой и внешним кольцом. Диаметр 90 мм. Металлический кожух, окрашенный в темно серый цвет.

Выбрана строгая стилистика. Зона с подсветкой расположена в ограниченном участке. Это логотип и название серии.

На обратной стороне усиливающая пластине. Как и в FE есть вырез в тыльной части, через который один из вентиляторов продувает воздух сквозь радиатор. В очередной раз отметим рекомендацию использовать в паре с RTX 3080/RTX 3090 жидкостные системы охлаждения, например, ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Дополнительное питание подается через связку из двух 8-пиновых разъемов. Рядом с гнездами находится переключатель режимов Performance и Quiet. В последнем есть полная остановка вентиляторов при отсутствии нагрузки.

На панели разъемов ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC предлагается три DisplayPort и два HDMI. Вентиляционная решетка с широкими вырезами.

Двухсекционный массивный радиатор с шестью никелированными медными трубками и широким основанием. Под ним расположен дополнительный радиатор с ребрами и сплющенными трубками. Осуществляется контакт с элементами питания и чипами памяти.

В этой видеокарте используются керамические конденсаторы. Экономить на элементной базе не стали.

Применена 20-фазная подсистема питания. Установлены элементы с длительным ресурсом службы.

Графический процессор GA102-300-A1 был разогнан до 1740 МГц. Память работает на частоте 19500 МГц. Чипы памяти от Micron.

Тесты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Температура

Шум

FireStrike Extreme

TimeSpy

3DMark

Тесты в играх ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Battlefield V 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

World of Tanks 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Far Cry New Dawn 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Metro Exodus 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Batman: Arkham Knight 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Rise of Tomb Raider 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Итоги по ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC предлагает качественную элементную базу, эффективную систему охлаждения и низкий уровень шума при продолжительной нагрузке, заводской разгон, набор интерфейсных разъемов, два режима работы. При этом ее от решений конкурентов отличают общие компактные габариты, упрощающие монтаж в корпусе. Отдельно отметим потенциал для ручного разгона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".