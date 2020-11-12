Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K

Текущий ажиотаж с GeForce RTX 3080 с недоступностью предложений с ценами близкими к рекомендованным, ставит сейчас пользователя, нацеленного на топ уровень с Ampere, перед завышенными ценами от уже перекупщиков или ожидания. С флагманской GeForce RTX 3090 таких проблем не наблюдается, они в магазинах чаще всего в доступе. Мы одну из таких карт уже изучали, проведя тесты в 8К-разрешении. Сегодня продолжая изучение в центре внимания будет ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 (TUF-RTX3090-O24G-GAMING) ее быстродействие мы проверили в Full HD, 2K и 4K.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Яндекс.Маркет предлагает сразу несколько предложений от российских магазинов, включая официальный магазин ASUS.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением карты, логотипом линейки TUF и общей информацией. Внутри зафиксирована во вспененный наполнитель и антистатический пакет. Комплект включает только набор полиграфии.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Внешний вид

Это трехслотовая видеокарта. Длина ее не превышает 30 сантиметров. Будет совместима с большинством ATX корпусов.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Установлена система охлаждения с тремя вентиляторами. Вентиляторы здесь с уникальной крыльчаткой и внешним кольцом. Диаметр 90 мм. Металлический кожух, окрашенный в темно серый цвет.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Выбрана строгая стилистика. Зона с подсветкой расположена в ограниченном участке. Это логотип и название серии.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

На обратной стороне усиливающая пластине. Как и в FE есть вырез в тыльной части, через который один из вентиляторов продувает воздух сквозь радиатор. В очередной раз отметим рекомендацию использовать в паре с RTX 3080/RTX 3090 жидкостные системы охлаждения, например, ASUS TUF Gaming LC 240 RGB.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Дополнительное питание подается через связку из двух 8-пиновых разъемов. Рядом с гнездами находится переключатель режимов Performance и Quiet. В последнем есть полная остановка вентиляторов при отсутствии нагрузки.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

На панели разъемов ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC предлагается три DisplayPort и два HDMI. Вентиляционная решетка с широкими вырезами.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Двухсекционный массивный радиатор с шестью никелированными медными трубками и широким основанием. Под ним расположен дополнительный радиатор с ребрами и сплющенными трубками. Осуществляется контакт с элементами питания и чипами памяти.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

В этой видеокарте используются керамические конденсаторы. Экономить на элементной базе не стали.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Применена 20-фазная подсистема питания. Установлены элементы с длительным ресурсом службы.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Графический процессор GA102-300-A1 был разогнан до 1740 МГц. Память работает на частоте 19500 МГц. Чипы памяти от Micron.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Тесты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Температура

Шум

FireStrike Extreme

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

TimeSpy

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

3DMark

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Тесты в играх ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Battlefield V 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

World of Tanks 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Far Cry New Dawn 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Metro Exodus 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Batman: Arkham Knight 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Rise of Tomb Raider 2K: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Итоги по ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC предлагает качественную элементную базу, эффективную систему охлаждения и низкий уровень шума при продолжительной нагрузке, заводской разгон, набор интерфейсных разъемов, два режима работы. При этом ее от решений конкурентов отличают общие компактные габариты, упрощающие монтаж в корпусе. Отдельно отметим потенциал для ручного разгона.
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC
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