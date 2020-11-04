Обзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900X

Семейство TUF у ASUS за время своего существования успело зарекомендовать себя решениями с повышенным ресурсом службы и надежности. Включает оно не только материнские платы, но и периферийные устройства. Как пример, жидкостная система охлаждения ASUS TUF Gaming LC 240 RGB, поддерживающего актуальные сокеты AMD и Intel.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB обзор

На момент выхода обзора нам не удалось ее найти в официальной российской рознице. Если брать в сравнение сопоставимую ASUS ROG STRIX LC 240 RGB, можно предположить, что ее стоимость будет в районе 11 000 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением ее в сборе и общими данными по характеристикам. Комплект включает пару вентиляторов, крепежный набор для Intel и AMD, кабель синхронизации подсветки, разветвитель для вентиляторов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В основе используется решение от Asetek. Это традиционная неразборная конструкция, состоящая из водоблока с помпой и радиатора, соединенных между собой резиновыми шлангами.

Длина шлангов составляет 38 сантиметров. Они идут в защитной нейлоновой оплетке. Места выхода опрессованы, возможности обслуживания в конструкции не предусмотрены.

Состоит радиатор из 13 каналов. Пространство между ними заполнено гофролентой. Общая эффективная площадь рассеивания составляет 5800 квадратных сантиметров.

На радиатор ставятся два комплектных вентилятора TUF FAN Model 12 RGB. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 800 до 2000 оборотов в минуту.

Черная рамка со стилизованным рисунком. Лопасти из полупрозрачного пластика. Места крепления без резиновых уплотнителей.

От каждого вентилятора идет два кабеля. Один отвечает за питание и скорость вращения, второй за цвет и эффект подсветки.

В комплекте с ASUS TUF Gaming LC 240 RGB идут разветвители для ARGB и PWM, упрощающие монтаж внутри корпуса.

Водоблок совмещен с помпой. Здесь цилиндрическая основа стилизована в шестиугольник. За счет этого увеличились общие ее габариты.

Зеркальная крышка с нанесенным в центре логотипом TUF. Это зона с управляемой подсветкой.

Помпа со скоростью вращения до 1450 оборотов в минуту. Круглое основание из меди, в центре нанесен слой термопасты.

От помпы отходит также два кабеля. Один из них отвечает за поведение подсветки. В этой системе жидкостного охлаждения подсвечиваются логотип и боковые зоны на помпе, а также вся площадь вентиляторов.

Управлять предлагается с помощью программного обеспечения платы. Например, ASUS Aura.

Сборка

Мы проводили установку на материнскую плату с сокетом AM4. Здесь процесс сборки максимально прост. Используются штатные рамки на плате. Для фиксации нужно будет прижать помпу к теплораспределительной крышке процессора при помощи одного винта. После установки она не перекрывает ближайшие слоты PCI и оперативной памяти DDR4.

Для Intel потребуется предварительно установить усиливающую пластину. В последующем равномерно прижимается при помощи четырех гаек.

Из особенностей отметим большое количество проводов. Потребуется время и место для аккуратной укладки.

Тесты ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Шум

AMD Ryzen 5-3600

Intel Core i7-9700K

Итоги по ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB будет интересна в первую очередь тем, кто собирает систему в общей стилистике TUF. В целом же это надежная система жидкостного охлаждения, выполненная в сотрудничестве с Asetek, совместимая с актуальными сокетами Intel и AMD. Рекомендовать можно для Intel Core i5-10600K/Core i7-9700K и младше, а также AMD Ryzen 3900X и младше. Низкий уровень шума, пятилетняя гарантия, простая установка. Не устроить может общее большое количество кабелей при сборке системы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".