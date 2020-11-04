Обзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900X

Семейство TUF у ASUS за время своего существования успело зарекомендовать себя решениями с повышенным ресурсом службы и надежности. Включает оно не только материнские платы, но и периферийные устройства. Как пример, жидкостная система охлаждения ASUS TUF Gaming LC 240 RGB, поддерживающего актуальные сокеты AMD и Intel.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

На момент выхода обзора нам не удалось ее найти в официальной российской рознице. Если брать в сравнение сопоставимую ASUS ROG STRIX LC 240 RGB, можно предположить, что ее стоимость будет в районе 11 000 рублей.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB обзор

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением ее в сборе и общими данными по характеристикам. Комплект включает пару вентиляторов, крепежный набор для Intel и AMD, кабель синхронизации подсветки, разветвитель для вентиляторов, руководство пользователя и гарантийный талон.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Внешний вид

В основе используется решение от Asetek. Это традиционная неразборная конструкция, состоящая из водоблока с помпой и радиатора, соединенных между собой резиновыми шлангами.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Длина шлангов составляет 38 сантиметров. Они идут в защитной нейлоновой оплетке. Места выхода опрессованы, возможности обслуживания в конструкции не предусмотрены.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Состоит радиатор из 13 каналов. Пространство между ними заполнено гофролентой. Общая эффективная площадь рассеивания составляет 5800 квадратных сантиметров.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

На радиатор ставятся два комплектных вентилятора TUF FAN Model 12 RGB. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 800 до 2000 оборотов в минуту.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Черная рамка со стилизованным рисунком. Лопасти из полупрозрачного пластика. Места крепления без резиновых уплотнителей.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

От каждого вентилятора идет два кабеля. Один отвечает за питание и скорость вращения, второй за цвет и эффект подсветки.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

В комплекте с ASUS TUF Gaming LC 240 RGB идут разветвители для ARGB и PWM, упрощающие монтаж внутри корпуса.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Водоблок совмещен с помпой. Здесь цилиндрическая основа стилизована в шестиугольник. За счет этого увеличились общие ее габариты.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Зеркальная крышка с нанесенным в центре логотипом TUF. Это зона с управляемой подсветкой.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Помпа со скоростью вращения до 1450 оборотов в минуту. Круглое основание из меди, в центре нанесен слой термопасты.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

От помпы отходит также два кабеля. Один из них отвечает за поведение подсветки. В этой системе жидкостного охлаждения подсвечиваются логотип и боковые зоны на помпе, а также вся площадь вентиляторов.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Управлять предлагается с помощью программного обеспечения платы. Например, ASUS Aura.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Сборка

Мы проводили установку на материнскую плату с сокетом AM4. Здесь процесс сборки максимально прост. Используются штатные рамки на плате. Для фиксации нужно будет прижать помпу к теплораспределительной крышке процессора при помощи одного винта. После установки она не перекрывает ближайшие слоты PCI и оперативной памяти DDR4.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Для Intel потребуется предварительно установить усиливающую пластину. В последующем равномерно прижимается при помощи четырех гаек.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Из особенностей отметим большое количество проводов. Потребуется время и место для аккуратной укладки.

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Тесты ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Шум

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

AMD Ryzen 5-3600

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Intel Core i7-9700K

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Итоги по ASUS TUF Gaming LC 240 RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS TUF Gaming LC 240 RGB будет интересна в первую очередь тем, кто собирает систему в общей стилистике TUF. В целом же это надежная система жидкостного охлаждения, выполненная в сотрудничестве с Asetek, совместимая с актуальными сокетами Intel и AMD. Рекомендовать можно для Intel Core i5-10600K/Core i7-9700K и младше, а также AMD Ryzen 3900X и младше. Низкий уровень шума, пятилетняя гарантия, простая установка. Не устроить может общее большое количество кабелей при сборке системы.
ASUS TUF Gaming LC 240 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
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