Обзор ASUS TUF Gaming M4 Air. Легкая игровая мышка с защитой от воды

Спинка и часть корпуса переключателей с перфорацией в виде сетки с ячейками треугольной формы.
Через эти отверстия видна печатная плата с распаянными элементами. Она здесь со специальным покрытием, обеспечивающим защиту от воды, соответствующую требованиям сертификата IPX6.
Но злоупотреблять этим не стоит. Сам производитель рекомендует после попадания воды внутрь отключить мышку и просушить в течение суток.
На левой грани две дополнительные клавиши. Они, как и остальная часть корпуса со специальным антибактериальным покрытием, предотвращающим размножение вирусов и бактерии.
Между основными клавишами зафиксировано колесико прокрутки с резиновой накладкой. За ним дополнительная кнопка, переключающая режимы работы.
На основании три тефлоновые ножки. В центре окошко сенсора. Можно заметить, что часть корпуса также с перфорацией.
Подключается при помощи кабеля с защитной оплеткой. Он достаточно мягкий.
Задать четыре уровня чувствительности сенсора. Частота опроса, скорость прокрутки и активировать сглаживание углов.
Отдельное окно для проведения калибровки сенсора и настройки высоты отрыва.
Обновление прошивки.
За работу мышки отвечает 32-битный ARM процессор STM32L412. Используется сенсор PixArt PAW3335DB с управляемым уровнем чувствительности до 16000 DPI. Она продемонстрировала высокую точность и отсутствие сглаживания на высоких уровнях чувствительности.
Установлены переключатели Kailh, рассчитанные на ресурс службы в 60 миллионов кликов. В ходе эксплуатации проблем выявлено не было.