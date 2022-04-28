Обзор ASUS TUF Gaming M4 Air. Легкая игровая мышка с защитой от воды

Особенностью тестируемой сегодня мышки ASUS TUF Gaming M4 Air стал перфорированный корпус с защитой от влаги и легким весом. Также заявлены кабель в защитной оплетке, управление с помощью программный центр Armoury Crate и антибактериальное покрытие у кнопок.

ASUS TUF Gaming M4 Air

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением мышки и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

ASUS TUF Gaming M4 Air

ASUS TUF Gaming M4 Air обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Вес без кабеля составляет 47 граммов.

ASUS TUF Gaming M4 Air

Спинка и часть корпуса переключателей с перфорацией в виде сетки с ячейками треугольной формы.

ASUS TUF Gaming M4 Air

Через эти отверстия видна печатная плата с распаянными элементами. Она здесь со специальным покрытием, обеспечивающим защиту от воды, соответствующую требованиям сертификата IPX6.

ASUS TUF Gaming M4 Air

Но злоупотреблять этим не стоит. Сам производитель рекомендует после попадания воды внутрь отключить мышку и просушить в течение суток.

ASUS TUF Gaming M4 Air

На левой грани две дополнительные клавиши. Они, как и остальная часть корпуса со специальным антибактериальным покрытием, предотвращающим размножение вирусов и бактерии.

ASUS TUF Gaming M4 Air

Между основными клавишами зафиксировано колесико прокрутки с резиновой накладкой. За ним дополнительная кнопка, переключающая режимы работы.

ASUS TUF Gaming M4 Air

На основании три тефлоновые ножки. В центре окошко сенсора. Можно заметить, что часть корпуса также с перфорацией.

ASUS TUF Gaming M4 Air

Подключается при помощи кабеля с защитной оплеткой. Он достаточно мягкий.

Софт

ASUS TUF Gaming M4 Air поддерживает центр управления Armoury Crate. В окне управления можно выбрать действия для пяти кнопок.

ASUS TUF Gaming M4 Air

Задать четыре уровня чувствительности сенсора. Частота опроса, скорость прокрутки и активировать сглаживание углов.

ASUS TUF Gaming M4 Air

Отдельное окно для проведения калибровки сенсора и настройки высоты отрыва.

ASUS TUF Gaming M4 Air

Обновление прошивки.

Тесты

ASUS TUF Gaming M4 Air

За работу мышки отвечает 32-битный ARM процессор STM32L412. Используется сенсор PixArt PAW3335DB с управляемым уровнем чувствительности до 16000 DPI. Она продемонстрировала высокую точность и отсутствие сглаживания на высоких уровнях чувствительности.

ASUS TUF Gaming M4 Air

Установлены переключатели Kailh, рассчитанные на ресурс службы в 60 миллионов кликов. В ходе эксплуатации проблем выявлено не было.

ASUS TUF Gaming M4 Air

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS TUF Gaming M4 Air – игровая мышка преимуществом которой являются легкий вес, точный сенсор и симметричным корпус. Программное обеспечение с макросами, мягкий кабель с защитной оплеткой, защита от воды, антибактериальное покрытие. К условным минусам можно отнести подверженность загрязнению внутренней камеры.
ASUS TUF Gaming M4 Air получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
SteelSeries представила линейку легких игровых мышей Aerox…
SteelSeries представила линейку легких игровых мышей AeroxSteelSeries, мировой лидер в области игровых и киберспортивных периферийных устройств, сегодня представил…
Glorious выпускает мышь Model I со сменными магнитными кнопк…
Glorious выпускает мышь Model I со сменными магнитными кнопкК уже популярным мышам Model O и Model D присоединилась новая Glorious Model I со сменными магнитными бок…
Logitech G Pro X Superlight Wireless представлена в розовом …
Logitech G Pro X Superlight Wireless представлена в розовом Компания Logitech расширяет цветовую гамму своей мыши Pro X Superlight Wireless, выпустив модель в розово…
ADATA получила шесть наград Red Dot Design Awards…
ADATA получила шесть наград Red Dot Design AwardsADATA Technology сегодня получила шесть наград Red Dot Design Awards за превосходный дизайн продукта. Сре…
Обзор ASUS TUF Gaming M4 Air. Легкая игровая мышка с защитой…
Обзор ASUS TUF Gaming M4 Air. Легкая игровая мышка с защитойОсобенностью тестируемой сегодня мышки ASUS TUF Gaming M4 Air стал перфорированный корпус с защитой от вл…
Roccat представил игровую мышь Kone XP…
Roccat представил игровую мышь Kone XPROCCAT, сегодня представил совершенно новую игровую мышь Kone XP для ПК. Первый продукт ROCCAT, оригиналь…
Trust Gaming выпустила беспроводную игровую мышь Redex с мал…
Trust Gaming выпустила беспроводную игровую мышь Redex с малTrust Electronics Ltd, ведущий бренд цифровых аксессуаров с хорошим соотношением цены и качества, предста…
Игровая мышь Endgame Gear XM2w выйдет в продажу во втором кв…
Игровая мышь Endgame Gear XM2w выйдет в продажу во втором квEndgame Gear разработала беспроводную легкую игровую мышь XM2w, которая пришла на замену модели Endgame G…
Обзор мышки Thermaltake ARGENT M5 RGB (GMO-TMF-WDOOBK-01) и держателя провода ARGENT MB1 RGBОбзор мышки Thermaltake ARGENT M5 RGB (GMO-TMF-WDOOBK-01) и держателя провода ARGENT MB1 RGB
Обзор SVEN RX-G815. Недорогая игровая мышка с регулировкой веса и макросамиОбзор SVEN RX-G815. Недорогая игровая мышка с регулировкой веса и макросами
Обзор HIPER QM-3 SOLATRIS. Игровая мышка с грузиками и макросамиОбзор HIPER QM-3 SOLATRIS. Игровая мышка с грузиками и макросами
Обзор OKLICK 999G TOMAHAWK. Недорогая игровая мышка с подсветкойОбзор OKLICK 999G TOMAHAWK. Недорогая игровая мышка с подсветкой
Обзор SVEN RX-G820. Недорогая игровая мышка с макросамиОбзор SVEN RX-G820. Недорогая игровая мышка с макросами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor