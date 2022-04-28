Обзор ASUS TUF Gaming M4 Air. Легкая игровая мышка с защитой от воды

Особенностью тестируемой сегодня мышки ASUS TUF Gaming M4 Air стал перфорированный корпус с защитой от влаги и легким весом. Также заявлены кабель в защитной оплетке, управление с помощью программный центр Armoury Crate и антибактериальное покрытие у кнопок.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением мышки и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

ASUS TUF Gaming M4 Air обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Вес без кабеля составляет 47 граммов.

Спинка и часть корпуса переключателей с перфорацией в виде сетки с ячейками треугольной формы.

Через эти отверстия видна печатная плата с распаянными элементами. Она здесь со специальным покрытием, обеспечивающим защиту от воды, соответствующую требованиям сертификата IPX6.

Но злоупотреблять этим не стоит. Сам производитель рекомендует после попадания воды внутрь отключить мышку и просушить в течение суток.

На левой грани две дополнительные клавиши. Они, как и остальная часть корпуса со специальным антибактериальным покрытием, предотвращающим размножение вирусов и бактерии.

Между основными клавишами зафиксировано колесико прокрутки с резиновой накладкой. За ним дополнительная кнопка, переключающая режимы работы.

На основании три тефлоновые ножки. В центре окошко сенсора. Можно заметить, что часть корпуса также с перфорацией.

Софт

Подключается при помощи кабеля с защитной оплеткой. Он достаточно мягкий.ASUS TUF Gaming M4 Air поддерживает центр управления Armoury Crate. В окне управления можно выбрать действия для пяти кнопок.

Задать четыре уровня чувствительности сенсора. Частота опроса, скорость прокрутки и активировать сглаживание углов.

Отдельное окно для проведения калибровки сенсора и настройки высоты отрыва.

Тесты

Обновление прошивки.

За работу мышки отвечает 32-битный ARM процессор STM32L412. Используется сенсор PixArt PAW3335DB с управляемым уровнем чувствительности до 16000 DPI. Она продемонстрировала высокую точность и отсутствие сглаживания на высоких уровнях чувствительности.

Установлены переключатели Kailh, рассчитанные на ресурс службы в 60 миллионов кликов. В ходе эксплуатации проблем выявлено не было.

Итоги

ASUS TUF Gaming M4 Air – игровая мышка преимуществом которой являются легкий вес, точный сенсор и симметричным корпус. Программное обеспечение с макросами, мягкий кабель с защитной оплеткой, защита от воды, антибактериальное покрытие. К условным минусам можно отнести подверженность загрязнению внутренней камеры.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".