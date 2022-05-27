Обзор ASUS TUF Gaming M4 Wireless. Беспроводная игровая мышка с легким весом

Ранее мы проводили детальный тест мышки ASUS TUF Gaming M4 Air , выполненной в корпусе с легким весом и наличием защиты от воды. Сегодня продолжая изучая модельную линейку, рассмотрим беспроводную модификацию. Это ASUS TUF Gaming M4 Wireless с дополнительными клавишами, возможностью изменения массы и несколькими вариантами беспроводного соединения.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением и нанесенной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает батарейки переходник с ААА на АА, батарейки АА и ААА, адаптер подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Тут также сохранено преимущество в виде легкого веса.

Без установленных батареек он составляет 62 грамма. Но без них не будет работать в беспроводном режиме, поэтому в расчет нужно брать вес 77 граммов с ААА батарейкой или 86 граммов с АА форматом.

Для возможности использования разных типов батареек в комплекте есть переходник в типоразмере АА, в который можно установить батарейку ААА. Решение интересное, как в плане балансировки веса, так и упрощая поиск батарейки для замены.

Отсек для нее скрывается под выдвижной спинкой. Расположен по центру, так центр тяжести не будет смещаться с любым из аккумуляторов. В этой же части скрывается пенал для адаптера подключения.

Основные клавиши отделены визуально от спинки. Для установленных в них переключателей заявлен ресурс службы в 60 миллионов кликов на отказ.

Используется пластик с антибактериальным покрытием. Оно снижает уровень загрязнения бактериями и вирусами.

Между клавишами колесико прокрутки с прорезиненной накладкой. На нем есть насечки. Вращается с хорошо различимыми тактильными отсечками.

За ним кнопка, отвечающая за переключение уровня чувствительности сенсора. Нажимается с небольшим усилием.

Еще две дополнительные клавиши находятся у ASUS TUF Gaming M4 Wireless на левой грани. Часть этой грани с отличным, от основной площади, типом покрытия.

Справа этой группы кнопок нет. Поэтому левши использовать эту мышку могут только условно.

Софт

На внутренней стороне в центре окошко сенсора. По краям три ножки скольжения. Есть переключатель режимов подключения, совмещенный с отключением питания.

Владелец сможет проводить тонкие настройки манипулятора. Используется для этого приложение Armoury Crate. В главном его окне выводится схематичное изображение мышки и доступные для выбора действий кнопки.

Выставляются до 4 уровней чувствительности сенсора. Скорость опроса сенсора и угла сглаживания.

Оставшийся заряд аккумулятора. Несколько параметров, позволяющий сократить расход энергии.

Обновление поддержки программного обеспечения.

Тесты

Поддерживает макросы с редактируемыми по времени задержками между действиями, а также действий со стороны мышки.

Тестирование ASUS TUF Gaming M4 Wireless велось на мягком коврике. Установленный в ней сенсор PixArt PAW3311DB-T2MU идет с максимальным уровнем чувствительности до 12000 DPI. Отметим отсутствие паразитарного дрожания и на высоких уровнях. Хорошо себя показал в шутерах, RPG и рабочих задачах.

Форма удобная. Нет проблем с разными типами хвата. Легкий вес, не утомляет при длительной эксплуатации. Скольжение у нее контролируемо, со средним уровнем сопротивления.

Есть два варианта подключения к системе. Это Bluetooth, этот режим расходует меньше энергии и универсален, не занимая USB. Но у него больше задержки и плохо подходит для сетевых игр. Основным будет подключение через комплектный 2.4 Гц адаптер. С ним при обычном удалении от места размещения до ПК не будет видимых задержек в сравнение с проводным подключением.

Время автономной работы зависит от типа батарейки. Наибольшее время работы можно получить с АА-батарейкой в режиме соединения Bluetooth. Это более месяца на одной батарейке. При работает от адаптера это пара недель работы. Экономить заряд можно автоматическим переводом в режим сна при отсутствии активности.

Итоги

ASUS TUF Gaming M4 Wireless – добротная игровая мышка с двумя вариантами беспроводного соединения. Легкий вес с возможностью его изменения, софт для детальной настройки, хорошее качество исполнения, точный сенсор, высокий ресурс службы. Выбор в пользу АА/ААА батареек избавит от проблемы с уменьшением емкости аккумулятора в долгосрочной перспективе.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".