Обзор ASUS TUF Gaming M4 Wireless. Беспроводная игровая мышка с легким весом

Ранее мы проводили детальный тест мышки ASUS TUF Gaming M4 Air, выполненной в корпусе с легким весом и наличием защиты от воды. Сегодня продолжая изучая модельную линейку, рассмотрим беспроводную модификацию. Это ASUS TUF Gaming M4 Wireless с дополнительными клавишами, возможностью изменения массы и несколькими вариантами беспроводного соединения.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением и нанесенной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает батарейки переходник с ААА на АА, батарейки АА и ААА, адаптер подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

ASUS TUF Gaming M4 Wireless обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Тут также сохранено преимущество в виде легкого веса.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Без установленных батареек он составляет 62 грамма. Но без них не будет работать в беспроводном режиме, поэтому в расчет нужно брать вес 77 граммов с ААА батарейкой или 86 граммов с АА форматом.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Для возможности использования разных типов батареек в комплекте есть переходник в типоразмере АА, в который можно установить батарейку ААА. Решение интересное, как в плане балансировки веса, так и упрощая поиск батарейки для замены.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Отсек для нее скрывается под выдвижной спинкой. Расположен по центру, так центр тяжести не будет смещаться с любым из аккумуляторов. В этой же части скрывается пенал для адаптера подключения.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Основные клавиши отделены визуально от спинки. Для установленных в них переключателей заявлен ресурс службы в 60 миллионов кликов на отказ.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Используется пластик с антибактериальным покрытием. Оно снижает уровень загрязнения бактериями и вирусами.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Между клавишами колесико прокрутки с прорезиненной накладкой. На нем есть насечки. Вращается с хорошо различимыми тактильными отсечками.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

За ним кнопка, отвечающая за переключение уровня чувствительности сенсора. Нажимается с небольшим усилием.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Еще две дополнительные клавиши находятся у ASUS TUF Gaming M4 Wireless на левой грани. Часть этой грани с отличным, от основной площади, типом покрытия.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Справа этой группы кнопок нет. Поэтому левши использовать эту мышку могут только условно.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

На внутренней стороне в центре окошко сенсора. По краям три ножки скольжения. Есть переключатель режимов подключения, совмещенный с отключением питания.

Софт

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Владелец сможет проводить тонкие настройки манипулятора. Используется для этого приложение Armoury Crate. В главном его окне выводится схематичное изображение мышки и доступные для выбора действий кнопки.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Выставляются до 4 уровней чувствительности сенсора. Скорость опроса сенсора и угла сглаживания.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Оставшийся заряд аккумулятора. Несколько параметров, позволяющий сократить расход энергии.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Обновление поддержки программного обеспечения.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Поддерживает макросы с редактируемыми по времени задержками между действиями, а также действий со стороны мышки.

Тесты

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Тестирование ASUS TUF Gaming M4 Wireless велось на мягком коврике. Установленный в ней сенсор PixArt PAW3311DB-T2MU идет с максимальным уровнем чувствительности до 12000 DPI. Отметим отсутствие паразитарного дрожания и на высоких уровнях. Хорошо себя показал в шутерах, RPG и рабочих задачах.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Форма удобная. Нет проблем с разными типами хвата. Легкий вес, не утомляет при длительной эксплуатации. Скольжение у нее контролируемо, со средним уровнем сопротивления.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Есть два варианта подключения к системе. Это Bluetooth, этот режим расходует меньше энергии и универсален, не занимая USB. Но у него больше задержки и плохо подходит для сетевых игр. Основным будет подключение через комплектный 2.4 Гц адаптер. С ним при обычном удалении от места размещения до ПК не будет видимых задержек в сравнение с проводным подключением.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Время автономной работы зависит от типа батарейки. Наибольшее время работы можно получить с АА-батарейкой в режиме соединения Bluetooth. Это более месяца на одной батарейке. При работает от адаптера это пара недель работы. Экономить заряд можно автоматическим переводом в режим сна при отсутствии активности.

ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS TUF Gaming M4 Wireless – добротная игровая мышка с двумя вариантами беспроводного соединения. Легкий вес с возможностью его изменения, софт для детальной настройки, хорошее качество исполнения, точный сенсор, высокий ресурс службы. Выбор в пользу АА/ААА батареек избавит от проблемы с уменьшением емкости аккумулятора в долгосрочной перспективе.
ASUS TUF Gaming M4 Wireless получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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