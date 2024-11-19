Квест со взломом хранилищ на PlayStation. Обзор Access Denied: Escape

Так уж сложилось, что многие проекты от небольших студий сначала выходят в Steam, а уже позже издатели подхватывают их и портируют на консоли. Не исключением стала головоломка Access Denied: Escape в которой игроку предстоит спастись, взламывая хранилища данных и взаимодействия с различными типами устройств.

Обзор Access Denied: Escape

Мне нравятся подобные проекты, незатянутые и при этом продуманные по исполнению основной механики. Игра не тратит время на прелюдию, игрок сразу оказывается в закрытом помещении и получает письмо с предложением решить возникшие вопросы.

Обзор Access Denied: Escape

Основная часть игры — это взлом информационных ящиков. Тут их тридцать, сложность с каждой коробкой возрастает. Для подбора правильной комбинаций нужно как изучать окружающую обстановку, так и последовательно осматривать сами ящики.

После прохождения этапа идет получение дополнительных сообщений от профессора и поиск предметов уже в запертой комнате с открытием следующего сейфа.

Обзор Access Denied: Escape

Вместе с этим игрок получает дополнительные предметы, которые будут применяться для взаимодействия со следующими ящиками. Это электрический гайковерт, батарейки, панель с кодами. Повторений тут с механиками подбора мало, каждая даст новый опыт разгадывания. При возникновении проблем доступны простые подсказки, активируемые вручную.

Обзор Access Denied: Escape

Если с квестовой частью в Access Denied: Escape все в порядке, то повествование сделано по остаточному принципу. Понять что происходит здесь сложно, даже к концу игру.

Обзор Access Denied: Escape

Но если оценивать только квесты то игра подарила приятные эмоции и азарт в разгадывании загадок. Есть среди как простые, так и те которые потребуют большего внимания. Сама она не затянута и вполне можно пройти за вечер, получив по итогу платину в свою коллекцию.
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