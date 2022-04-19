Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука

Коробка, в которой упакован ноутбук, выполнена из переработанной бумаги. Комплект включает набор наклеек в экологической тематике, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
Это же касается тактильных ощущений. У него матовое покрытие, оно не подвержено загрязнению следами пальцев. И оно хорошо скрывается возможные царапины, получаемые в ходе эксплуатации.
В верхней зоне крышки текстурный логотип бренда. В основании клавиатуры есть пометки об участии в программе вторичной переработки материалов.
За счет повторного использования пластика вносится вклад в сокращение загрязненности океана. Сам производитель заявляет о том, что его производство еще и сопровождается меньшим объемом выбросов углекислого газа в атмосферу.
Крышка у Acer Aspire Vero AV15-51-58JC откидывается на 140 градусов. Во всех положениях корпус остается устойчивым, не опрокидывается. Шарнирные петли сделаны с запасом по прочности.
Левая грань содержит следующий набор разъемов: RJ-45, HDMI, два скоростных USB 3.1 и USB-Type-C.
Справа USB 2.0, спаренный аудиоразъем и светодиодные индикаторы активности. Такой набор позволит использовать ноутбук в офисе, дома, в командировках и поездках без дополнительных переходников и разветвителей, включая возможности вывода изображения на монитор и проводного подключения к интернет-провайдеру.
На основании четыре резиновые ножки, окрашенные в желтый цвет. По краям решетки динамиков и в центре вентиляционная решетка.
Отдельного доступа к планкам оперативной памяти и накопителю у него нет. Для доступа к этим элементам на плате потребуется полный съем крышки.
Используемый здесь набор клавиш также включает цифровой блок. Стрелки вверх и вниз занимают площадь одной кнопки, в остальном габариты характерные для ноутбуков с мембранными переключателями.
Нажимаются бесшумно. Ход у них короткий. Кейкапы в Acer Aspire Vero AV15-51-58JC наполовину из переработанного пластика.
Габариты тачпада составляют 126 на 78 мм. В верхнем правом углу зона со сканером отпечатка пальца. Он здесь задействуется для безопасного входа в систему. Проблем за время длительной эксплуатации выявлено не было.
Рамка вокруг дисплея с шириной в среднем 1.5 сантиметра. По центру верхней объектив веб-камеры и отверстие микрофона.
Для вывода изображения используется 15.6 дюймовый дисплей. Разрешение Full HD (1920х1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц. Подсветка равномерна по всей площади, включая и края экрана.
Ноутбук за время эксплуатации использовался для печати, просмотра мультимедийного контента и обработки видео. Во всех задачах продемонстрировал себя на отлично.
Оперативная память объемом 16 Гбайт, типа DDR4, работающая на частоте 3200 МГц. Половина этого объема является общей частью печатной платы, съемная только одна планка и ее владелец сможет заменить на модуль большего объема.
Графика интегрирована. Intel Iris Xe помимо воспроизведения контента в 4К, позволит запускать киберспортивные игры с низкими настройками графики.
Под операционную систему и хранение данных выделен накопитель М.2 объемом 512 Гбайт. В тестируемом нами ноутбуке это Kingston OM8PDP3512B-AA1.
Используется модуль беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 AX201NGW. Работает в двух диапазонах, а также включает Bluetooth 5.0 соединение.