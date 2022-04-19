Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука

Тестируемый сегодня ноутбук Acer Aspire Vero AV15-51-58JC следует общий трендам по заботе об экологии и необходимости повторного использования пластика, а также других материалов. Ключевым материалом корпуса у него выступает переработанный пластик. В качестве платформы используется актуальный процессор Intel Core i5-1155G7 с интегрированной графикой Iris XE.

Комплектация

Коробка, в которой упакован ноутбук, выполнена из переработанной бумаги. Комплект включает набор наклеек в экологической тематике, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешне корпус выглядит стильно. За счет мелких вкраплений создается эффект камня. Интереснее, чем распространённая одноцветная покраска.

Это же касается тактильных ощущений. У него матовое покрытие, оно не подвержено загрязнению следами пальцев. И оно хорошо скрывается возможные царапины, получаемые в ходе эксплуатации.

В верхней зоне крышки текстурный логотип бренда. В основании клавиатуры есть пометки об участии в программе вторичной переработки материалов.

За счет повторного использования пластика вносится вклад в сокращение загрязненности океана. Сам производитель заявляет о том, что его производство еще и сопровождается меньшим объемом выбросов углекислого газа в атмосферу.

Крышка у Acer Aspire Vero AV15-51-58JC откидывается на 140 градусов. Во всех положениях корпус остается устойчивым, не опрокидывается. Шарнирные петли сделаны с запасом по прочности.

Левая грань содержит следующий набор разъемов: RJ-45, HDMI, два скоростных USB 3.1 и USB-Type-C.

Справа USB 2.0, спаренный аудиоразъем и светодиодные индикаторы активности. Такой набор позволит использовать ноутбук в офисе, дома, в командировках и поездках без дополнительных переходников и разветвителей, включая возможности вывода изображения на монитор и проводного подключения к интернет-провайдеру.

На основании четыре резиновые ножки, окрашенные в желтый цвет. По краям решетки динамиков и в центре вентиляционная решетка.

Отдельного доступа к планкам оперативной памяти и накопителю у него нет. Для доступа к этим элементам на плате потребуется полный съем крышки.

Используемый здесь набор клавиш также включает цифровой блок. Стрелки вверх и вниз занимают площадь одной кнопки, в остальном габариты характерные для ноутбуков с мембранными переключателями.

Нажимаются бесшумно. Ход у них короткий. Кейкапы в Acer Aspire Vero AV15-51-58JC наполовину из переработанного пластика.

Габариты тачпада составляют 126 на 78 мм. В верхнем правом углу зона со сканером отпечатка пальца. Он здесь задействуется для безопасного входа в систему. Проблем за время длительной эксплуатации выявлено не было.

Экран

Рамка вокруг дисплея с шириной в среднем 1.5 сантиметра. По центру верхней объектив веб-камеры и отверстие микрофона.

Для вывода изображения используется 15.6 дюймовый дисплей. Разрешение Full HD (1920х1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц. Подсветка равномерна по всей площади, включая и края экрана.

Ноутбук за время эксплуатации использовался для печати, просмотра мультимедийного контента и обработки видео. Во всех задачах продемонстрировал себя на отлично.

Платформа

Установлен четырехъядерный процессор Intel Core i5-1155G7. Это актуальное семейство Tiger Lake-U, выполненное по 10-нм техпроцессу. Частота варьируется в диапазоне от 2.5 до 4.5 ГГц. TDP – 28 Вт. Для отвода тепла используется активная система охлаждения с двумя вентиляторами и парой медных трубок.

Оперативная память объемом 16 Гбайт, типа DDR4, работающая на частоте 3200 МГц. Половина этого объема является общей частью печатной платы, съемная только одна планка и ее владелец сможет заменить на модуль большего объема.

Графика интегрирована. Intel Iris Xe помимо воспроизведения контента в 4К, позволит запускать киберспортивные игры с низкими настройками графики.

Под операционную систему и хранение данных выделен накопитель М.2 объемом 512 Гбайт. В тестируемом нами ноутбуке это Kingston OM8PDP3512B-AA1.

Используется модуль беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 AX201NGW. Работает в двух диапазонах, а также включает Bluetooth 5.0 соединение.

Софт

Предустановлена утилита управления, в которой есть несколько предустановленных режимов работы: два из них со сниженным энергопотреблением и один с максимальной производительностью.

BIOS

Аккумулятор

Встроенной батареи с емкостью 53 Вт.ч хватает в среднем на 8 часов автономной работы. При максимальной нагрузке на систему работал 2 часа. Комплектуется адаптером питания мощностью 65 Вт, у него проприетарный тип разъема, усложняющий поиск замены при неаккуратном обращении.

Acer Aspire Vero AV15-51-58JC обзор

Итоги

Acer Aspire Vero AV15-51-58JC – хорошо сбалансированный ноутбук для выполнения типовых рабочих задач и образования. Аккуратный и уникальный внешний вид, высокое качество исполнения, актуальное техническое оснащение, клавиатура с цифровым блоком, хороший набор портов и разъемов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".