Обзор Acer OMW170. Недорогая игровая мышка с подсветкой

Тестируемая сегодня игровая мышка Acer OMW170 выполнена в симметричном корпусе. Из ее особенностей отмечаются светодиодная подсветка, изменяемое разрешение сенсора и шесть кнопок. Относится она к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Упакована в коробку с прозрачным окошком, на лицевой стороне которой описаны ключевые ее особенности. Комплект включает руководство пользователя.

Acer OMW170 обзор

Внешний вид

Как и отмечали вначале у нее симметричный корпус. Сочетаются поверхности с софт-тач и матовым покрытием.

На спинке логотип производителя. Он подсвечивается, как и периметр вдоль основания и границы между переходами на спинке.

Не синхронизируется, есть четыре цвета. Есть эффект мерцания. Смена проходит нажатием на кнопку, расположенную позади колесика прокрутки.

Она же переключает уровень чувствительности сенсора. У Acer OMW170 четыре отсечки: 1200, 1600, 2000 и 3200 DPI.

Еще две клавиши на левой грани. Эти кнопки выполняют действия «ВПЕРЕД» и «НАЗАД». Инструментов по перенастройке нет, но можно будет записать на них действия уже в настройках отдельных игр.

Справа и слева вставки с текстурным рисунком. Из упрощений нет прорезиненных накладок.

Хотя в целом корпус собран добротно, без видимых огрехов. Весит 113 граммов.

На основании по краям распределены ножки скольжения. В центральной части наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

Тесты

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра. У него есть защитная нейлоновая оплетка.Мышка оснащена оптическим сенсором с чувствительностью до 3200 DPI. Мы использовали ее на коврике с тканевым покрытием. На уровнях чувствительности 1200 и 1600 DPI хорошо себя показала в шутерах, обеспечив точные попадания в играх.

Форма у корпуса удобная. Расположение кнопок традиционное. Установленные в ней переключатели рассчитаны на 10 миллионов кликов.

Итоги

Acer OMW170 – недорогая игровая мышка с подсветкой и дополнительными клавишами. Симметричный корпус, хорошее качество исполнения, аккуратный внешний вид и софт-та покрытие. Из упрощений отметим отсутствие софта для тонких настроек.