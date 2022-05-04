Обзор Acer OMW170. Недорогая игровая мышка с подсветкой

Упакована в коробку с прозрачным окошком, на лицевой стороне которой описаны ключевые ее особенности. Комплект включает руководство пользователя.
На спинке логотип производителя. Он подсвечивается, как и периметр вдоль основания и границы между переходами на спинке.
Не синхронизируется, есть четыре цвета. Есть эффект мерцания. Смена проходит нажатием на кнопку, расположенную позади колесика прокрутки.
Она же переключает уровень чувствительности сенсора. У Acer OMW170 четыре отсечки: 1200, 1600, 2000 и 3200 DPI.
Еще две клавиши на левой грани. Эти кнопки выполняют действия «ВПЕРЕД» и «НАЗАД». Инструментов по перенастройке нет, но можно будет записать на них действия уже в настройках отдельных игр.
Справа и слева вставки с текстурным рисунком. Из упрощений нет прорезиненных накладок.
Хотя в целом корпус собран добротно, без видимых огрехов. Весит 113 граммов.
На основании по краям распределены ножки скольжения. В центральной части наклейка с техническими данными и окошко сенсора.
Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра. У него есть защитная нейлоновая оплетка.
Форма у корпуса удобная. Расположение кнопок традиционное. Установленные в ней переключатели рассчитаны на 10 миллионов кликов.