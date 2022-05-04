Обзор Acer OMW170. Недорогая игровая мышка с подсветкой

Тестируемая сегодня игровая мышка Acer OMW170 выполнена в симметричном корпусе. Из ее особенностей отмечаются светодиодная подсветка, изменяемое разрешение сенсора и шесть кнопок. Относится она к недорогому ценовому сегменту.

Acer OMW170

Комплектация

Acer OMW170

Упакована в коробку с прозрачным окошком, на лицевой стороне которой описаны ключевые ее особенности. Комплект включает руководство пользователя.

Acer OMW170

Acer OMW170 обзор

Внешний вид

Как и отмечали вначале у нее симметричный корпус. Сочетаются поверхности с софт-тач и матовым покрытием.

Acer OMW170

На спинке логотип производителя. Он подсвечивается, как и периметр вдоль основания и границы между переходами на спинке.

Acer OMW170

Не синхронизируется, есть четыре цвета. Есть эффект мерцания. Смена проходит нажатием на кнопку, расположенную позади колесика прокрутки.

Acer OMW170

Она же переключает уровень чувствительности сенсора. У Acer OMW170 четыре отсечки: 1200, 1600, 2000 и 3200 DPI.

Acer OMW170

Еще две клавиши на левой грани. Эти кнопки выполняют действия «ВПЕРЕД» и «НАЗАД». Инструментов по перенастройке нет, но можно будет записать на них действия уже в настройках отдельных игр.

Acer OMW170

Справа и слева вставки с текстурным рисунком. Из упрощений нет прорезиненных накладок.

Acer OMW170

Хотя в целом корпус собран добротно, без видимых огрехов. Весит 113 граммов.

Acer OMW170

На основании по краям распределены ножки скольжения. В центральной части наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

Acer OMW170

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра. У него есть защитная нейлоновая оплетка.

Тесты

Мышка оснащена оптическим сенсором с чувствительностью до 3200 DPI. Мы использовали ее на коврике с тканевым покрытием. На уровнях чувствительности 1200 и 1600 DPI хорошо себя показала в шутерах, обеспечив точные попадания в играх.

Acer OMW170

Форма у корпуса удобная. Расположение кнопок традиционное. Установленные в ней переключатели рассчитаны на 10 миллионов кликов.

Acer OMW170

Итоги

Acer OMW170 – недорогая игровая мышка с подсветкой и дополнительными клавишами. Симметричный корпус, хорошее качество исполнения, аккуратный внешний вид и софт-та покрытие. Из упрощений отметим отсутствие софта для тонких настроек.
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