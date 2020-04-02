Обзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-Q

2020-04-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Acer Predator Helios 300 (PH317-53); [349]
Сегодня в центре внимания у нас будет обновленный игровой ноутбук Acer Predator Helios 300 с графикой NVIDIA RTX 2070 Max-Q и процессором Intel Core i7 9750H. Из особенностей также стоит отметить 17.3-дюймовый Full HD с матрицей IPS и обновлением 144 Гц. Он же есть в модификации с процессором Intel Core i5 9300H, видеокартами RTX 2060 и GTX 1660 Ti.

Acer Predator Helios 300

Все эти версии находятся в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Acer Predator Helios 300

Комплект включает набор документации, блок питания мощностью 180 Вт. Собрано все в коробке из плотного картона.

Acer Predator Helios 300

Внешний вид

Acer Predator Helios 300

Если оценивать его внешний вид, то можно отметить некий баланс между рабочим и игровым ноутбуком. Дизайн аккуратный и привлекательный.

Acer Predator Helios 300

«Игровую» направленность в нем выдают подсветка на клавиатуре и логотипе, а также вырезы на крышке.

Acer Predator Helios 300

Весит Acer Predator Helios 300 около 3 килограммов и еще около 0.5 килограмма для блока питания. Толщина в собранном состоянии 25 мм. Его можно условно назвать портативным.

Acer Predator Helios 300

Основным материалом выступает пластик. Рамки вокруг дисплея широкие. По центру верхней расположен объектив веб-камеры.

Acer Predator Helios 300

Крышка откидывается на 150 градусов. Для открытия потребуется небольшое усилие. В откинутом состоянии крышка не перевешивает.

Acer Predator Helios 300

Основание также пластиковое. На правой грани выведены HDMI, miniDP, USB 3.1 и USB Type-C.

Acer Predator Helios 300

На противоположной грани замок Kensington, гнездо питания, индикаторы, RJ-45, два скоростных USB и спаренный аудиоразъем. Набор разъемов хороший. Вполне можно будет обойтись без использования разветвителей и переходников.

Acer Predator Helios 300

Установлена полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Тут используется четырехуровневая подсветка. Это RGB с возможностью детальной настройки.

Acer Predator Helios 300

Клавиши с коротким ходом, нажимаются бесшумно. Тачпад смещен левее. На движения пальцев реагирует точно.

Acer Predator Helios 300

Отдельных съемных заглушек на основании не предусмотрено. Для проведения апгрейда потребуется полный съем крышки.

Acer Predator Helios 300

В верхней части вентиляционная решетка, за которой находится вентилятор системы охлаждения. Нанесена наклейка с техническими данными. По периметру четыре прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение.

Acer Predator Helios 300

Начинка

Используется связка из высокопроизводительного Intel Core i7 9750H семейства Coffee Lake и видеокарты NVIDIA RTX 2070 Max-Q. TDP процессора составляет 45 Вт. Тактовая частота его варьируется от 2.6 и до 4.5 ГГц в зависимости от текущей задачи.

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Установленная тут система охлаждения при продолжительной нагрузке издает хорошо слышимый гул. Видеокарта прогревается до 70 градусов, процессор до 84 градусов. Крышка заметно прогревается, держать его на коленках в таком режиме работы не представляется возможным.

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Для хранения данных выделен твердотельный накопитель объемом 1 Тбайт с высокими скоростями обмена данными.

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Оперативная память объемом 24 Гбайт стандарта DDR4 функционирует на частоте 2666 МГц с таймингами 19-19-19-43. Одна из планок объемом 16 Гбайт, вторая – 8 Гбайт.

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Установленная в Acer Predator Helios 300 видеокарта дает возможность запускать популярные игры с высокими настройками графики. Но важно отметить, что в сравнении с RTX 2070 частоты RTX 2070 Max-Q уменьшены.

Тест Acer Predator Helios 300 в играх

Экран

Acer Predator Helios 300

На борту 17.3-дюймовый дисплей IPS. Разрешение Full HD с частотой обновления 144 Гц. Широкие углы обзора, высокий уровень яркости. Хорошо настроен цветовой баланс. Поддерживается Flicker-Free.

Acer Predator Helios 300

Софт

Для этой модели доступен ряд программ управления. Acer Care Center пригодится для проведения мониторинга работы компонентов в системе. Актуального получения обновлений.

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Контроль аккумулятора. Состояния памяти и диагностики сетевого подключения.

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Резервное копирование. Просмотр установленных компонентов.

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Фирменный центр PredatorSense. В первой вкладке выводятся температуры процессора, видеокарты и системы. Здесь можно выбрать разгон видеокарты и профиль освещения

Acer Predator Helios 300

Вывод списка установленных приложений с запросом обновления и удаления.

Acer Predator Helios 300

Подсветка клавиатуры с выбором цвета для четырех зон. Статичный цвет и динамический эффект.

Acer Predator Helios 300

Разгон в один клик: обычный, быстрый и экстремальный.

Acer Predator Helios 300

Управление скоростью вращения вентиляторов на процессоре и видеокарте.

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300 обзор

Итоги по Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300 – хорошо сбалансированный игровой ноутбук с высоким уровнем быстродействия, хорошим набором разъемов, аккуратным внешним видом, экраном IPS с 144 Гц. Из недостатков отметим широкие рамки вокруг дисплея, сложности с проведением апгрейда, шумную систему охлаждения и высокие температуры при продолжительной нагрузке.

Комментарии и отзывы Acer Predator Helios 300 (PH317-53)
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