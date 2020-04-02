Обзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-Q

Сегодня в центре внимания у нас будет обновленный игровой ноутбук Acer Predator Helios 300 с графикой NVIDIA RTX 2070 Max-Q и процессором Intel Core i7 9750H. Из особенностей также стоит отметить 17.3-дюймовый Full HD с матрицей IPS и обновлением 144 Гц. Он же есть в модификации с процессором Intel Core i5 9300H, видеокартами RTX 2060 и GTX 1660 Ti.

Комплектация

Все эти версии находятся в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплект включает набор документации, блок питания мощностью 180 Вт. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Если оценивать его внешний вид, то можно отметить некий баланс между рабочим и игровым ноутбуком. Дизайн аккуратный и привлекательный.

«Игровую» направленность в нем выдают подсветка на клавиатуре и логотипе, а также вырезы на крышке.

Весит Acer Predator Helios 300 около 3 килограммов и еще около 0.5 килограмма для блока питания. Толщина в собранном состоянии 25 мм. Его можно условно назвать портативным.

Основным материалом выступает пластик. Рамки вокруг дисплея широкие. По центру верхней расположен объектив веб-камеры.

Крышка откидывается на 150 градусов. Для открытия потребуется небольшое усилие. В откинутом состоянии крышка не перевешивает.

Основание также пластиковое. На правой грани выведены HDMI, miniDP, USB 3.1 и USB Type-C.

На противоположной грани замок Kensington, гнездо питания, индикаторы, RJ-45, два скоростных USB и спаренный аудиоразъем. Набор разъемов хороший. Вполне можно будет обойтись без использования разветвителей и переходников.

Установлена полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Тут используется четырехуровневая подсветка. Это RGB с возможностью детальной настройки.

Клавиши с коротким ходом, нажимаются бесшумно. Тачпад смещен левее. На движения пальцев реагирует точно.

Отдельных съемных заглушек на основании не предусмотрено. Для проведения апгрейда потребуется полный съем крышки.

В верхней части вентиляционная решетка, за которой находится вентилятор системы охлаждения. Нанесена наклейка с техническими данными. По периметру четыре прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение.

Начинка

Используется связка из высокопроизводительного Intel Core i7 9750H семейства Coffee Lake и видеокарты NVIDIA RTX 2070 Max-Q. TDP процессора составляет 45 Вт. Тактовая частота его варьируется от 2.6 и до 4.5 ГГц в зависимости от текущей задачи.

Установленная тут система охлаждения при продолжительной нагрузке издает хорошо слышимый гул. Видеокарта прогревается до 70 градусов, процессор до 84 градусов. Крышка заметно прогревается, держать его на коленках в таком режиме работы не представляется возможным.

Для хранения данных выделен твердотельный накопитель объемом 1 Тбайт с высокими скоростями обмена данными.

Оперативная память объемом 24 Гбайт стандарта DDR4 функционирует на частоте 2666 МГц с таймингами 19-19-19-43. Одна из планок объемом 16 Гбайт, вторая – 8 Гбайт.

Тест Acer Predator Helios 300 в играх

Установленная в Acer Predator Helios 300 видеокарта дает возможность запускать популярные игры с высокими настройками графики. Но важно отметить, что в сравнении с RTX 2070 частоты RTX 2070 Max-Q уменьшены.

Экран

На борту 17.3-дюймовый дисплей IPS. Разрешение Full HD с частотой обновления 144 Гц. Широкие углы обзора, высокий уровень яркости. Хорошо настроен цветовой баланс. Поддерживается Flicker-Free.

Софт

Для этой модели доступен ряд программ управления. Acer Care Center пригодится для проведения мониторинга работы компонентов в системе. Актуального получения обновлений.

Контроль аккумулятора. Состояния памяти и диагностики сетевого подключения.

Резервное копирование. Просмотр установленных компонентов.

Фирменный центр PredatorSense. В первой вкладке выводятся температуры процессора, видеокарты и системы. Здесь можно выбрать разгон видеокарты и профиль освещения

Вывод списка установленных приложений с запросом обновления и удаления.

Подсветка клавиатуры с выбором цвета для четырех зон. Статичный цвет и динамический эффект.

Разгон в один клик: обычный, быстрый и экстремальный.

Управление скоростью вращения вентиляторов на процессоре и видеокарте.

Acer Predator Helios 300 обзор

Итоги по Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300 – хорошо сбалансированный игровой ноутбук с высоким уровнем быстродействия, хорошим набором разъемов, аккуратным внешним видом, экраном IPS с 144 Гц. Из недостатков отметим широкие рамки вокруг дисплея, сложности с проведением апгрейда, шумную систему охлаждения и высокие температуры при продолжительной нагрузке.