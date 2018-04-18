Обзор Acer Predator XB272bmiprzx. Игровой TN-монитор с G-SYNC и 240Гц

Перед мониторами, ориентированными на игры, профессиональные и искушенные геймеры ставят повышенные требования. Среди которых одним из главных параметров является скорость отклика и кадровая частота. Тестируемый сегодня игровой Acer Predator XB272 с диагональю 27 дюймов, оснащен TN-матрицей с частотой до 240 Гц и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync.

Acer Predator XB272 обзор

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется монитор в массивной коробке, на которой помимо изображения монитора приведены особенности его работы и технические характеристики.

В комплект входят два кабеля питания с разными вилками, DisplayPort кабель, USB, держатель для наушников, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Дизайн Acer Predator XB272 четко позиционирует направленность на аудиторию геймеров. Чего стоит только футуристичная подставка.

Четыре ножки со сложной полигональной структурой. Напоминает она крылья космического корабля. Эргономика при этом не пострадала.

Основание ножек металлическое. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Ножка позволяет изменять высоту расположения панели, поворачивать её относительно точки крепления и переводить в портретный режим.

На тыльной стороне расположен паз под комплектный уголок для крепления наушников. Сам способ хранения наушников позади монитора явно проигрывает боковому размещению.

Корпус монитора выполнен из матового пластика. Тыльная сторона с текстурным рисунком. Качество сборки не вызывает нареканий.

Основные рамки вокруг матрицы минимальной ширины. На нижнюю по центру нанесены логотипы поддерживаемых технологий NVIDIA и название серии.

Слева у Acer Predator XB272 пара скоростных USB, они могут пригодиться для подключения съемного накопителя и периферии.

На панели разъемы DisplayPort и HDMI. Здесь же еще два USB 3.0 и вход USB-хаба. С противоположной стороны порт питания и механический выключатель.

Управляется монитор при помощи четырех механических кнопок и пятипозиционного джойстика. Все элементы управления спрятаны на обратной стороне. Упрощает работу и поиск нужной кнопки, вывод подсказок при активации любой из кнопок.

Меню

Пара встроенных динамиков мощностью по 2 Вт каждый могут быть полезны при выполнении повседневных задач, но рассчитывать на достойное звучание не приходится.Оформление меню лаконичное, разделено оно на шесть вкладок. При выборе каждой из них выводится список опций управления.

В первой вкладке меняется контрастность, цветовая температура и яркость. Есть возможность сброса на заводские настройки.

Настраивается встроенная акустическая система.

Доступны опции разгона матрицы. Активируется наэкранный прицел и ULMB.

Поддерживается система профилей, позволяя быстро переключаться между ними в дальнейшем.

Тесты Acer Predator XB272

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Acer Predator XB272 - 456 cd/m2Acer Predator XB272 - 0.25 cd/m2

Расхождение яркости

Температура цвета

Изменение яркости под углом 45 градусов Acer Predator XB272 – 49%Acer Predator XB272 – 6111KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

Задержка Acer Predator XB272

Acer Predator XB272 – 389KЗадержка, светлые тона – 1.2msЗадержка, темные тона – 3.9ms

Итоги по Acer Predator XB272bmiprzx

Acer Predator XB272bmiprzx при своей высокой стоимости предлагает максимум возможностей для того чтобы в полной мере наслаждаться картинкой в играх. К его плюсам отнесем поддержку NVIDIA G-SYNC, эффектный дизайн, четыре USB 3.0 на корпусе, высокую скорость отклика матрицы, равномерную подсветку без мерцания, эргономичную подставку, поддержку VESA-креплений. Не устроить в этой модели может стоимость, ограниченные углы обзора, GLOW-эффект, кристаллический эффект.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".