Обзор Acer Predator XB272bmiprzx. Игровой TN-монитор с G-SYNC и 240Гц

2018-04-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Acer Predator XB272bmiprzx; [125]
Перед мониторами, ориентированными на игры, профессиональные и искушенные геймеры ставят повышенные требования. Среди которых одним из главных параметров является скорость отклика и кадровая частота. Тестируемый сегодня игровой Acer Predator XB272 с диагональю 27 дюймов, оснащен TN-матрицей с частотой до 240 Гц и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync.

Acer Predator XB272

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Acer Predator XB272 обзор

Комплектация

Поставляется монитор в массивной коробке, на которой помимо изображения монитора приведены особенности его работы и технические характеристики.

Acer Predator XB272

В комплект входят два кабеля питания с разными вилками, DisplayPort кабель, USB, держатель для наушников, руководство пользователя и гарантийный талон.

Acer Predator XB272

Внешний вид

Дизайн Acer Predator XB272 четко позиционирует направленность на аудиторию геймеров. Чего стоит только футуристичная подставка.

Acer Predator XB272

Четыре ножки со сложной полигональной структурой. Напоминает она крылья космического корабля. Эргономика при этом не пострадала.

Acer Predator XB272

Acer Predator XB272

Основание ножек металлическое. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Ножка позволяет изменять высоту расположения панели, поворачивать её относительно точки крепления и переводить в портретный режим.

Acer Predator XB272

Acer Predator XB272

На тыльной стороне расположен паз под комплектный уголок для крепления наушников. Сам способ хранения наушников позади монитора явно проигрывает боковому размещению.

Acer Predator XB272

Acer Predator XB272

Корпус монитора выполнен из матового пластика. Тыльная сторона с текстурным рисунком. Качество сборки не вызывает нареканий.

Acer Predator XB272

Основные рамки вокруг матрицы минимальной ширины. На нижнюю по центру нанесены логотипы поддерживаемых технологий NVIDIA и название серии.

Acer Predator XB272

Слева у Acer Predator XB272 пара скоростных USB, они могут пригодиться для подключения съемного накопителя и периферии.

Acer Predator XB272

На панели разъемы DisplayPort и HDMI. Здесь же еще два USB 3.0 и вход USB-хаба. С противоположной стороны порт питания и механический выключатель.

Acer Predator XB272

Acer Predator XB272

Управляется монитор при помощи четырех механических кнопок и пятипозиционного джойстика. Все элементы управления спрятаны на обратной стороне. Упрощает работу и поиск нужной кнопки, вывод подсказок при активации любой из кнопок.

Acer Predator XB272

Пара встроенных динамиков мощностью по 2 Вт каждый могут быть полезны при выполнении повседневных задач, но рассчитывать на достойное звучание не приходится.

Меню

Оформление меню лаконичное, разделено оно на шесть вкладок. При выборе каждой из них выводится список опций управления.

В первой вкладке меняется контрастность, цветовая температура и яркость. Есть возможность сброса на заводские настройки.

Настраивается встроенная акустическая система.

Доступны опции разгона матрицы. Активируется наэкранный прицел и ULMB.

Поддерживается система профилей, позволяя быстро переключаться между ними в дальнейшем.

Тесты Acer Predator XB272

Яркость максимальная

Acer Predator XB272 - 456 cd/m2

Яркость минимальная

Acer Predator XB272 - 0.25 cd/m2

Acer Predator XB272

Расхождение яркости

Изменение яркости под углом 45 градусов Acer Predator XB272 – 49%

Температура цвета

Acer Predator XB272 – 6111K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Acer Predator XB272

Отклонение цвета от эталона

Acer Predator XB272 – 389K

Задержка Acer Predator XB272

Задержка, светлые тона – 1.2ms
Задержка, темные тона – 3.9ms

Acer Predator XB272

Итоги по Acer Predator XB272bmiprzx

Золото. Выбор редакции MegaObzorAcer Predator XB272bmiprzx при своей высокой стоимости предлагает максимум возможностей для того чтобы в полной мере наслаждаться картинкой в играх. К его плюсам отнесем поддержку NVIDIA G-SYNC, эффектный дизайн, четыре USB 3.0 на корпусе, высокую скорость отклика матрицы, равномерную подсветку без мерцания, эргономичную подставку, поддержку VESA-креплений. Не устроить в этой модели может стоимость, ограниченные углы обзора, GLOW-эффект, кристаллический эффект.
Acer Predator XB272 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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