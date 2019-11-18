Обзор Acer Swift 3 SF314-41. Сбалансированный и элегантный ноутбук с Ryzen

2019-11-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Acer Swift 3 SF314-41; [125]
В центре внимания стильный ноутбук Acer Swift 3 SF314-41, выполненный в стильном металлическом корпусе. На борту IPS-дисплей с Full HD разрешением, процессор AMD Ryzen 5 и графика Radeon RX Vega 8. Как можно догадаться, в компактном корпусе он предлагает высокий уровень быстродействия.

Acer Swift 3 SF314-41

Он уже находится в широком доступе в российских магазинах.

Acer Swift 3 SF314-41 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает зарядный блок и набор документации.

Acer Swift 3 SF314-41

Внешний вид

Корпус ноутбука практически полностью выполнен из алюминия, за исключением рамки вокруг дисплея. Есть несколько вариантов цветовых расцветок, включая голубой и красный.

Acer Swift 3 SF314-41

Отличает его малая толщина. Блок клавиатуры не прогибается под давлением пальцев. В самой широкой точке она не превышает 18 мм. Удобен во время частых поездок.

Acer Swift 3 SF314-41

Края корпуса с аккуратным шлицем по периметру. По центру крышки хромированный логотип производителя.

Acer Swift 3 SF314-41

На левой грани Acer Swift 3 SF314-41 доступны гнездо питания, HDMI, два USB 3.0, USB Type-C и спаренный аудиоразъем.

Acer Swift 3 SF314-41

С противоположной стороны замок Кенсингтона, светодиодные индикаторы, USB-разъем и слот для карты памяти формата SD.

Acer Swift 3 SF314-41

Ноутбук оснащен островной клавиатурой с подсветкой. Клавиши с коротким ходом, нажимаются бесшумно. Стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ размещены в один ряд. Сюда же перенесены PAGE UP и PAGE DOWN.

Acer Swift 3 SF314-41

Тачпад смещен немного левее. Поверхность матовая. Поддерживаются жесты. Есть активная зона сканера отпечатка пальца, используемая для разблокировки.

Acer Swift 3 SF314-41

Боковые рамки вокруг дисплея узкие. Сверху находится веб-камера и группа микрофонов.

Acer Swift 3 SF314-41

На основании отсутствуют технологические окошки. Для доступа к материнской плате для проведения апгрейда потребуется полный съем крышки.

Acer Swift 3 SF314-41

Три прорезиненные ножки. По краям решетки динамиков. Громкость высокая.

Экран

14-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD. Широкие углы обзора. Придраться можно к уровню максимальной яркости, экран слепнет при попадании лучей света. ШИМ-модуляция с заметным при длительной эксплуатации мерцанием. Экран явно не сильная сторона этой модели.

Acer Swift 3 SF314-41

Начинка

Acer Swift 3 SF314-41

За быстродействие отвечает процессор AMD Ryzen 5 3500U с тактовой частотой 2.1 ГГц. При нагрузке частота поднимается до 3.7 ГГц. Графика Radeon RX Vega 8 с поддержкой DirectX 12. Эффективно со своей задачей справляется система охлаждения, не превышая отметку в 40 градусов при продолжительной нагрузке.

Acer Swift 3 SF314-41

Acer Swift 3 SF314-41

Acer Swift 3 SF314-41

Интерфейс работает плавно. Можно будет поиграть в Dota 2 и World of Tanks.

Acer Swift 3 SF314-41

Acer Swift 3 SF314-41

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти, работающей в двухканальном режиме.

Acer Swift 3 SF314-41

Под хранение данных выделен накопитель NVMe SSD объемом 256GB с быстрой загрузкой операционной системы.

Acer Swift 3 SF314-41

Аккумулятор

За автономную работу отвечает несъемная батарейка с емкостью 48 Вт-ч. При постоянно работающем экране ее хватает примерно на 7.5-8 часов беспрерывной работы.

Итоги по Acer Swift 3 SF314-41

Acer Swift 3 SF314-41 в своем ценовом сегменте предлагает хорошее техническое оснащение и качественный алюминиевый корпус. Связка из процессора AMD Ryzen 5 3500U и Radeon RX Vega 8 даст необходимый уровень быстродействия в рабочих приложениях. Предлагается хорошая автономность, быстрый накопитель и набор разъемов. Придраться можно к качеству установленной IPS-матрицы.

Комментарии и отзывы Acer Swift 3 SF314-41
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Обзор Acer Swift 3 SF314-41. Сбалансированный и элегантный ноутбук с RyzenОбзор Acer Swift 3 SF314-41. Сбалансированный и элегантный ноутбук с Ryzen
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