Обзор AeroCool Gladiator Duo. Корпус с управляемой подсветкой и тремя вентиляторами

Сегодня поделимся опытом сборки системы для игр в корпусе AeroCool Gladiator Duo. Это новинка, представленная в мае 2021 года, выполненная в типоразмере Mid Tower. Из ее особенностей отмечаются адресный контроллер, три вентилятора с подсветкой и дополнительная управляемая зона на фронтальной панели.

Комплектация

Приобрести его можно в среднем за 6 тысяч рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением и таблицей с характеристиками. Комплект включает контроллер с питающим и интерфейсными кабелями, пластиковые стяжки, различные винты для проведения сборки, руководство пользователя.

Внешний вид

Шасси корпуса выполнена из стали толщиной 0.5 мм. Внешний вид у корпуса с заделом на премиальный уровень.

Интересная геометрия лицевой панели. В верхней и нижней части зоны с вентиляционными решетками, а в центре углубление с подсвечиваемой подложкой.

Верхняя крышка с выступом на лицевой панели. Боковые грани как верхней, так и лицевой панели закруглены.

Большую часть площади занимает вентиляционная решетка с противопылевым фильтром, фиксируемым при помощи магнитов. Съем и обслуживание не затруднительны.

В этой зоне изначально с завода установлены два вентилятора 120 мм, можно будет зафиксировать в последующем при сборке радиатор жидкостного охлаждения типоразмера 240 мм.

Набор портов и элементов управления у AeroCool Gladiator Duo включает два скоростных USB, раздельные аудиоразъемы, два светодиодных индикатора, кнопка смены режимов подсветки и включения.

Подсветкой в этом корпусе можно будет управлять нажатием на кнопку, без необходимости установки софта. Так три комплектных вентилятора и зона на лицевой панели будут работать с общим эффектом.

В комплекте для этого идет плата-контроллер. Крепится во внутренней камере корпуса, все кабели и элементы остаются скрытыми от глаз.

Помимо разъемов под комплектные элементы управления есть два дополнительных выхода на 5V ARGB. Питание подается через SATA разъем.

Изначально в корпусе зафиксированы три вентилятора Duo 12 ARGB. К комплектному контроллеру они подключаются общим кабелем, он же отвечает за регулировку скорости вращения.

Основная боковая стенка выполнена из закаленного стекла с тонированным покрытием. Крепится в пазы и дополнительно зажимается с помощью накатанных винтов.

Противоположная стенка из металла. Способ крепления схож со стеклянной стенкой.

Начинка

Стоит корпус на двух продолговатых ножках. Они геометрически дополняют общие линии элементов корпуса. Под блоком питания еще один противопылевой фильтр.Внутренняя камера AeroCool Gladiator Duo разделена на две секции. Разделяет их Г-образная стенка с перфорированной крышкой. В районе передней стенке есть вырез для возможности установки вентиляторов и радиатора.

Поддерживаются материнские платы до типоразмера ATX. По периметру от места установки распределены окошки для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Они без резиновых клапанов.

Охлаждение можно организовать с помощью башенного кулера высотой до 161 мм. Под доступ к обратной стороне сокета есть окошко.

Также поддерживаются жидкостные системы охлаждения. Как и отмечали выше радиатор 240 мм на верхней стенке или 360 мм радиатор на передней стенке.

Видеокарты длиной до 326 мм. Заглушки на задней панели идут выламываемые. В комплекте не предусмотрели заменяемых съемных.

В скрытой секции находится блок питания. Достаточно свободного места для укладки лишней длины кабелей и аккуратной укладки вдоль стенки с дополнительной фиксации с помощью стяжек.

Есть стойка под жесткие диски типоразмера 3.5 дюйма. Для твердотельных дисков доступны места для трех дисков 2.5 дюйма. Сборка В AeroCool Gladiator Duo мы собирали игровую систему с процессором Intel Core i5-10600K и видеокартой Inno3D GeForce RTX 3080 Ti.

Для охлаждения процессора был выбран башенный кулер с ARGB-подсветкой. Ее управление также проходило через кнопку на лицевой панели корпуса.

Мониторинг работы охлаждения в закрытом корпусе

Итоги

Проблем со сборкой не возникло. Общая организация рабочего пространства удобная. Штатного набора вентиляторов достаточно для организации эффективного движения воздуха в корпусе.AeroCool Gladiator Duo – корпус Mid Tower для сборки системы под игры на базе компонентов среднего уровня. Встроенный контроллер для переключения эффектов подсветки с помощью кнопки на лицевой панели корпуса, широкие возможности подбора компонентов, поддержка жидкостных систем с радиатором 360 мм, три вентилятора с подсветкой, скрытая секция для блока питания, кабелей и накопителей. Среди минусов отметим несъемные заглушки под платы расширения и отсутствие USB-C на панели портов ввода/вывода.