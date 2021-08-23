Обзор AeroCool Gladiator Duo. Корпус с управляемой подсветкой и тремя вентиляторами

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Интересная геометрия лицевой панели. В верхней и нижней части зоны с вентиляционными решетками, а в центре углубление с подсвечиваемой подложкой.
Верхняя крышка с выступом на лицевой панели. Боковые грани как верхней, так и лицевой панели закруглены.
Большую часть площади занимает вентиляционная решетка с противопылевым фильтром, фиксируемым при помощи магнитов. Съем и обслуживание не затруднительны.
В этой зоне изначально с завода установлены два вентилятора 120 мм, можно будет зафиксировать в последующем при сборке радиатор жидкостного охлаждения типоразмера 240 мм.
Набор портов и элементов управления у AeroCool Gladiator Duo включает два скоростных USB, раздельные аудиоразъемы, два светодиодных индикатора, кнопка смены режимов подсветки и включения.
Подсветкой в этом корпусе можно будет управлять нажатием на кнопку, без необходимости установки софта. Так три комплектных вентилятора и зона на лицевой панели будут работать с общим эффектом.
В комплекте для этого идет плата-контроллер. Крепится во внутренней камере корпуса, все кабели и элементы остаются скрытыми от глаз.
Помимо разъемов под комплектные элементы управления есть два дополнительных выхода на 5V ARGB. Питание подается через SATA разъем.
Изначально в корпусе зафиксированы три вентилятора Duo 12 ARGB. К комплектному контроллеру они подключаются общим кабелем, он же отвечает за регулировку скорости вращения.
Основная боковая стенка выполнена из закаленного стекла с тонированным покрытием. Крепится в пазы и дополнительно зажимается с помощью накатанных винтов.
Противоположная стенка из металла. Способ крепления схож со стеклянной стенкой.
Стоит корпус на двух продолговатых ножках. Они геометрически дополняют общие линии элементов корпуса. Под блоком питания еще один противопылевой фильтр.
Поддерживаются материнские платы до типоразмера ATX. По периметру от места установки распределены окошки для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Они без резиновых клапанов.
Охлаждение можно организовать с помощью башенного кулера высотой до 161 мм. Под доступ к обратной стороне сокета есть окошко.
Также поддерживаются жидкостные системы охлаждения. Как и отмечали выше радиатор 240 мм на верхней стенке или 360 мм радиатор на передней стенке.
Видеокарты длиной до 326 мм. Заглушки на задней панели идут выламываемые. В комплекте не предусмотрели заменяемых съемных.
В скрытой секции находится блок питания. Достаточно свободного места для укладки лишней длины кабелей и аккуратной укладки вдоль стенки с дополнительной фиксации с помощью стяжек.
Есть стойка под жесткие диски типоразмера 3.5 дюйма. Для твердотельных дисков доступны места для трех дисков 2.5 дюйма. Сборка В AeroCool Gladiator Duo мы собирали игровую систему с процессором Intel Core i5-10600K и видеокартой Inno3D GeForce RTX 3080 Ti.
Для охлаждения процессора был выбран башенный кулер с ARGB-подсветкой. Ее управление также проходило через кнопку на лицевой панели корпуса.
Проблем со сборкой не возникло. Общая организация рабочего пространства удобная. Штатного набора вентиляторов достаточно для организации эффективного движения воздуха в корпусе.