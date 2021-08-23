Обзор AeroCool Gladiator Duo. Корпус с управляемой подсветкой и тремя вентиляторами

Сегодня поделимся опытом сборки системы для игр в корпусе AeroCool Gladiator Duo. Это новинка, представленная в мае 2021 года, выполненная в типоразмере Mid Tower. Из ее особенностей отмечаются адресный контроллер, три вентилятора с подсветкой и дополнительная управляемая зона на фронтальной панели.

AeroCool Gladiator Duo

Приобрести его можно в среднем за 6 тысяч рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением и таблицей с характеристиками. Комплект включает контроллер с питающим и интерфейсными кабелями, пластиковые стяжки, различные винты для проведения сборки, руководство пользователя.

AeroCool Gladiator Duo

Внешний вид

Шасси корпуса выполнена из стали толщиной 0.5 мм. Внешний вид у корпуса с заделом на премиальный уровень.

AeroCool Gladiator Duo

Интересная геометрия лицевой панели. В верхней и нижней части зоны с вентиляционными решетками, а в центре углубление с подсвечиваемой подложкой.

AeroCool Gladiator Duo

Верхняя крышка с выступом на лицевой панели. Боковые грани как верхней, так и лицевой панели закруглены.

AeroCool Gladiator Duo

Большую часть площади занимает вентиляционная решетка с противопылевым фильтром, фиксируемым при помощи магнитов. Съем и обслуживание не затруднительны.

AeroCool Gladiator Duo

В этой зоне изначально с завода установлены два вентилятора 120 мм, можно будет зафиксировать в последующем при сборке радиатор жидкостного охлаждения типоразмера 240 мм.

AeroCool Gladiator Duo

Набор портов и элементов управления у AeroCool Gladiator Duo включает два скоростных USB, раздельные аудиоразъемы, два светодиодных индикатора, кнопка смены режимов подсветки и включения.

AeroCool Gladiator Duo

Подсветкой в этом корпусе можно будет управлять нажатием на кнопку, без необходимости установки софта. Так три комплектных вентилятора и зона на лицевой панели будут работать с общим эффектом.

AeroCool Gladiator Duo

В комплекте для этого идет плата-контроллер. Крепится во внутренней камере корпуса, все кабели и элементы остаются скрытыми от глаз.

AeroCool Gladiator Duo

Помимо разъемов под комплектные элементы управления есть два дополнительных выхода на 5V ARGB. Питание подается через SATA разъем.

AeroCool Gladiator Duo

Изначально в корпусе зафиксированы три вентилятора Duo 12 ARGB. К комплектному контроллеру они подключаются общим кабелем, он же отвечает за регулировку скорости вращения.

AeroCool Gladiator Duo

Основная боковая стенка выполнена из закаленного стекла с тонированным покрытием. Крепится в пазы и дополнительно зажимается с помощью накатанных винтов.

AeroCool Gladiator Duo

Противоположная стенка из металла. Способ крепления схож со стеклянной стенкой.

AeroCool Gladiator Duo

Стоит корпус на двух продолговатых ножках. Они геометрически дополняют общие линии элементов корпуса. Под блоком питания еще один противопылевой фильтр.

Начинка

Внутренняя камера AeroCool Gladiator Duo разделена на две секции. Разделяет их Г-образная стенка с перфорированной крышкой. В районе передней стенке есть вырез для возможности установки вентиляторов и радиатора.

AeroCool Gladiator Duo

Поддерживаются материнские платы до типоразмера ATX. По периметру от места установки распределены окошки для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Они без резиновых клапанов.

AeroCool Gladiator Duo

Охлаждение можно организовать с помощью башенного кулера высотой до 161 мм. Под доступ к обратной стороне сокета есть окошко.

AeroCool Gladiator Duo

Также поддерживаются жидкостные системы охлаждения. Как и отмечали выше радиатор 240 мм на верхней стенке или 360 мм радиатор на передней стенке.

AeroCool Gladiator Duo

Видеокарты длиной до 326 мм. Заглушки на задней панели идут выламываемые. В комплекте не предусмотрели заменяемых съемных.

AeroCool Gladiator Duo

В скрытой секции находится блок питания. Достаточно свободного места для укладки лишней длины кабелей и аккуратной укладки вдоль стенки с дополнительной фиксации с помощью стяжек.

AeroCool Gladiator Duo

Есть стойка под жесткие диски типоразмера 3.5 дюйма. Для твердотельных дисков доступны места для трех дисков 2.5 дюйма. Сборка В AeroCool Gladiator Duo мы собирали игровую систему с процессором Intel Core i5-10600K и видеокартой Inno3D GeForce RTX 3080 Ti.

AeroCool Gladiator Duo

Для охлаждения процессора был выбран башенный кулер с ARGB-подсветкой. Ее управление также проходило через кнопку на лицевой панели корпуса.

AeroCool Gladiator Duo

Проблем со сборкой не возникло. Общая организация рабочего пространства удобная. Штатного набора вентиляторов достаточно для организации эффективного движения воздуха в корпусе.

Мониторинг работы охлаждения в закрытом корпусе

Итоги

AeroCool Gladiator Duo – корпус Mid Tower для сборки системы под игры на базе компонентов среднего уровня. Встроенный контроллер для переключения эффектов подсветки с помощью кнопки на лицевой панели корпуса, широкие возможности подбора компонентов, поддержка жидкостных систем с радиатором 360 мм, три вентилятора с подсветкой, скрытая секция для блока питания, кабелей и накопителей. Среди минусов отметим несъемные заглушки под платы расширения и отсутствие USB-C на панели портов ввода/вывода.
Комментарии и отзывы AeroCool Gladiator Duo
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