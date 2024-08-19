Стильный виниловый проигрыватель. Обзор Alive Audio Liberty

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением проигрывателя и данными по техническим характеристикам. Комплект включает слимпат, адаптер питания и USB-кабель, руководство пользователя.
На его боковой грани ручка, замок и по краям решетки, за которыми расположены 3-дюймовые динамики. Аккуратно интегрированы и не портят общий внешний вид.
С обратной стороны панель разъемов, включающая стереовыход RCA, линейный вход 3.5 мм, USB-C. Последний используется для подачи питания и тут помимо возможности использования адаптера в розетку, владелец сможет использовать PowerBank, повышенных требований к току нет.
Крышка открывается при помощи пары петель, хорошо удерживается в открытом положении. В рабочей зоне отделка под дерево. Тут диск со слимпатом, тонарм с предустановленной иглой, фиксируемый с помощью рычажка.
Переключатели скорости воспроизведения, отключения функции автоматической остановки. Регулятор громкости, который в крайней позиции выключает питание, а также переключатель источников воспроизведения.
На основании корпуса Alive Audio Liberty четыре пластиковые ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности.
Виниловый проигрыватель изначально готов к работе сразу после распаковки и удаления транспортировочных элементов. На пластиковый опорный диск размещаем слимпат. Слушать музыку можно будет со встроенных 3-дюймовых динамиков, звучание у них стерео, но на детализацию рассчитывать не стоит. Серьезную акустику можно будет подключить через выходы RCA.
Данная система поддерживает возможность подключения по Bluetooth, так можно транслировать звук со смартфона. Запоминает ранее подключенные устройства с последующим быстрым соединением с ними после выбора этого режима работы. Bluetooth двухсторонний - работает и на прием и на передачу звука. Подключить и телефон, и Bluetooth-колонку. Плеер можно подключить с помощью кабеля с 3.5 мм разъемом.
Здесь установлена керамическая игла с алмазным напылением и пассиковый привод. Есть встроенный фонокорректор. Три скорости воспроизведения - 33 1/3, 45 и 78. Пластинки с диаметром от 7 до 12 дюймов.
Звучание выверенное с детализированной серединой, акцентированными верхними частотами и гулким басом. Проигрыватель позволит насладиться особенностями звучания винила с созданием атмосферы.