Стильный виниловый проигрыватель. Обзор Alive Audio Liberty

Винил всегда будет модным и все больше людей приобщается к его прослушиванию. Если продвинутые пользователи могут самостоятельно подбирать и устанавливать иглы, картриджи, то для массового удобнее и предпочтительнее готовые проигрыватели, позволяющие просто прослушивать пластинки, наслаждаясь ламповым звучанием. Изучаемый сегодня Alive Audio Liberty выполнен в форме стильного саквояжа и оснащен полнодиапазонными 3-дюймовыми динамиками.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением проигрывателя и данными по техническим характеристикам. Комплект включает слимпат, адаптер питания и USB-кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлен в трех расцветках. Выполнен в виде стильного саквояжа, обтянутого экокожей. Хорошо смотрится в интерьере и его удобно перевозить, удивляя друзей интересным хобби.

На его боковой грани ручка, замок и по краям решетки, за которыми расположены 3-дюймовые динамики. Аккуратно интегрированы и не портят общий внешний вид.

С обратной стороны панель разъемов, включающая стереовыход RCA, линейный вход 3.5 мм, USB-C. Последний используется для подачи питания и тут помимо возможности использования адаптера в розетку, владелец сможет использовать PowerBank, повышенных требований к току нет.

Крышка открывается при помощи пары петель, хорошо удерживается в открытом положении. В рабочей зоне отделка под дерево. Тут диск со слимпатом, тонарм с предустановленной иглой, фиксируемый с помощью рычажка.

Переключатели скорости воспроизведения, отключения функции автоматической остановки. Регулятор громкости, который в крайней позиции выключает питание, а также переключатель источников воспроизведения.

На основании корпуса Alive Audio Liberty четыре пластиковые ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности.

Тесты

Виниловый проигрыватель изначально готов к работе сразу после распаковки и удаления транспортировочных элементов. На пластиковый опорный диск размещаем слимпат. Слушать музыку можно будет со встроенных 3-дюймовых динамиков, звучание у них стерео, но на детализацию рассчитывать не стоит. Серьезную акустику можно будет подключить через выходы RCA.

Данная система поддерживает возможность подключения по Bluetooth, так можно транслировать звук со смартфона. Запоминает ранее подключенные устройства с последующим быстрым соединением с ними после выбора этого режима работы. Bluetooth двухсторонний - работает и на прием и на передачу звука. Подключить и телефон, и Bluetooth-колонку. Плеер можно подключить с помощью кабеля с 3.5 мм разъемом.

Здесь установлена керамическая игла с алмазным напылением и пассиковый привод. Есть встроенный фонокорректор. Три скорости воспроизведения - 33 1/3, 45 и 78. Пластинки с диаметром от 7 до 12 дюймов.

Alive Audio Liberty обзор

Итоги

Звучание выверенное с детализированной серединой, акцентированными верхними частотами и гулким басом. Проигрыватель позволит насладиться особенностями звучания винила с созданием атмосферы.Alive Audio Liberty – стильный виниловый проигрыватель, позволяющий приобщиться к прослушиванию винила, при этом без серьезных трат и необходимости разбираться с настройками. Качественное техническое оснащение, поддержка дополнительных источников сигнала, возможность получения питания от PowerBank, встроенные стереодинамики, три скорости воспроизведение, автоматическая остановка.