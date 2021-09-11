Обзор Anker PowerWave Magnetic Pad. Беспроводное зарядное устройство MagSafe

Согласно инсайдам одним из нововведений следующего поколения iPhone станет усиление силы магнитного соединения с крышкой аксессуаров MagSafe. Тестируемый сегодня беспроводная зарядка Anker PowerWave Magnetic Pad совместима со смартфонами серии iPhone 12 и чехлами, а также будет поддерживать те смартфоны которая компания представит уже 14 сентября.

Средняя стоимость – 1990 рублей. Это вдвое дешевле, чем сама Apple просит за свой аксессуар.

Поставляется в компактной коробке, внутри которой зафиксирован в подложку из пластика. Комплект включает сам аксессуар и документацию.

Зарядное устройство со встроенными кабелем USB-C с длиной 1.8 метра. Оплетка кабеля белого цвета. Места соединений дополнительно усилены.

Корпус зарядного элемента круглой формы. Он серебристого цвета, отлично сочетается с внешним видом смартфонов Apple.

По периметру внутренней стороны зарядки резиновая поверхность белого цвета. Она не царапает поверхность крышки смартфона.

Принцип соединения заключается в использовании кольцевого магнита, фиксирующего корпус зарядного устройства четко по месту расположения элемента беспроводной зарядки под крышкой.

Сила соединения, если брать за основу опыт эксплуатации с iPhone 12 Pro, достаточно сильная. За кабель можно поднять телефон, и он не отлипает.Где это может быть полезно? Так можно продолжать пользоваться телефоном при проведении цикла зарядки, держа его в руках, или например, в автомобиле, при движении по неровным дорогам зарядка не отсоединяется.