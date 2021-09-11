Обзор Anker PowerWave Magnetic Pad. Беспроводное зарядное устройство MagSafe

Согласно инсайдам одним из нововведений следующего поколения iPhone станет усиление силы магнитного соединения с крышкой аксессуаров MagSafe. Тестируемый сегодня беспроводная зарядка Anker PowerWave Magnetic Pad совместима со смартфонами серии iPhone 12 и чехлами, а также будет поддерживать те смартфоны которая компания представит уже 14 сентября.

Anker PowerWave Magnetic Pad

Средняя стоимость – 1990 рублей. Это вдвое дешевле, чем сама Apple просит за свой аксессуар.

Anker PowerWave Magnetic Pad

Поставляется в компактной коробке, внутри которой зафиксирован в подложку из пластика. Комплект включает сам аксессуар и документацию.

Anker PowerWave Magnetic Pad

Зарядное устройство со встроенными кабелем USB-C с длиной 1.8 метра. Оплетка кабеля белого цвета. Места соединений дополнительно усилены.

Anker PowerWave Magnetic Pad

Корпус зарядного элемента круглой формы. Он серебристого цвета, отлично сочетается с внешним видом смартфонов Apple.

Anker PowerWave Magnetic Pad

По периметру внутренней стороны зарядки резиновая поверхность белого цвета. Она не царапает поверхность крышки смартфона.

Anker PowerWave Magnetic Pad

Принцип соединения заключается в использовании кольцевого магнита, фиксирующего корпус зарядного устройства четко по месту расположения элемента беспроводной зарядки под крышкой.

Anker PowerWave Magnetic Pad

Сила соединения, если брать за основу опыт эксплуатации с iPhone 12 Pro, достаточно сильная. За кабель можно поднять телефон, и он не отлипает.

Где это может быть полезно? Так можно продолжать пользоваться телефоном при проведении цикла зарядки, держа его в руках, или например, в автомобиле, при движении по неровным дорогам зарядка не отсоединяется.

Anker PowerWave Magnetic Pad

Не требуется подключения кабеля к самому телефону. Это в теории должно продлить срок службы разъема на корпусе, да и банально удобнее.

Мощность Anker PowerWave Magnetic Pad составляет 7.5 Вт. Подключаться можно к блокам питания с USB-C, например, ANKER PowerPort+ Atom III.

Поддерживается контроль температуры нагрева при зарядке, есть система обнаружения посторонних предметов.

С другими смартфонами с поддержкой Qi, она также совместима, но здесь не будет работать магнитный замок и в целом из-за формы это не самый удобный вариант, для широкого спектра устройств доступен PowerWave+ Stand.

В целом же владельцы смартфонов серии iPhone 12 получают возможность заметно сэкономить при покупке беспроводной зарядки MagSafe. Процесс зарядки проходит удобно и безопасно. Но есть отличия, официальное беспроводное зарядное устройство Apple с мощностью 15 Вт, а у Anker PowerWave Magnetic Pad – 7.5 Вт. Это влияет на скорость зарядки.
Комментарии и отзывы Anker PowerWave Magnetic Pad
Обзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПК...
Обзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПКУправляемая подсветка в системных блоках и компонентах для сборки используется сейчас повсеместно. Тестир...
Умные очки TCL NXTWEAR G поступят в продажу в следующем меся...
Умные очки TCL NXTWEAR G поступят в продажу в следующем месяTCL представила умные очки NXTWEAR G. ...
Обзор Silicon Power Boost SU20 (SPU3C07DOCSU200G). Концетрат...
Обзор Silicon Power Boost SU20 (SPU3C07DOCSU200G). КонцетратПодобрать ноутбук или ультрабук в котором будет достаточно разъемов для решения вопроса подключения даже ...
Обзор j5create JCD543. Мульти хаб для ультрабука...
Обзор j5create JCD543. Мульти хаб для ультрабукаЧто объединяет большинство современных ноутбуков, как на платформе Windows так и Mac OS? Это сложности с ...
Представлена самая быстрая беспроводная магнитная зарядка в ...
Представлена самая быстрая беспроводная магнитная зарядка в Бренд realme представил устройства экосистемы MagDart. ...
InfinityLab теперь и в России — новый бренд мобильных аксесс...
InfinityLab теперь и в России — новый бренд мобильных аксессHARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомоби...
Обзор ANKER PowerPort Atom III Slim. Сетевое зарядное устрой...
Обзор ANKER PowerPort Atom III Slim. Сетевое зарядное устройНачиная с 2020 года Apple задала тренд с необходимостью самостоятельного продумывания вопроса зарядки сма...
Обзор j5create UltraDrive Kit (JCD389). Модульный USB-C адап...
Обзор j5create UltraDrive Kit (JCD389). Модульный USB-C адапВ рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование USB-C адаптера j5...
Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройстваОбзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства
Обзор Anker PowerWave Magnetic Pad. Беспроводное зарядное устройство MagSafeОбзор Anker PowerWave Magnetic Pad. Беспроводное зарядное устройство MagSafe
Обзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкойОбзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкой
Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зарядка для Apple iPhone 12Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зарядка для Apple iPhone 12
Обзор ORICO PVM2F-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-KeyОбзор ORICO PVM2F-C3. Корпус для внешнего диска M.2 B-Key
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor