Обзор Anker PowerWave Magnetic Pad. Беспроводное зарядное устройство MagSafe

Согласно инсайдам одним из нововведений следующего поколения iPhone станет усиление силы магнитного соединения с крышкой аксессуаров MagSafe. Тестируемый сегодня беспроводная зарядка Anker PowerWave Magnetic Pad совместима со смартфонами серии iPhone 12 и чехлами, а также будет поддерживать те смартфоны которая компания представит уже 14 сентября.
Средняя стоимость – 1990 рублей. Это вдвое дешевле, чем сама Apple просит за свой аксессуар.
Поставляется в компактной коробке, внутри которой зафиксирован в подложку из пластика. Комплект включает сам аксессуар и документацию.
Зарядное устройство со встроенными кабелем USB-C с длиной 1.8 метра. Оплетка кабеля белого цвета. Места соединений дополнительно усилены.
Корпус зарядного элемента круглой формы. Он серебристого цвета, отлично сочетается с внешним видом смартфонов Apple.
По периметру внутренней стороны зарядки резиновая поверхность белого цвета. Она не царапает поверхность крышки смартфона.
Принцип соединения заключается в использовании кольцевого магнита, фиксирующего корпус зарядного устройства четко по месту расположения элемента беспроводной зарядки под крышкой.
Сила соединения, если брать за основу опыт эксплуатации с iPhone 12 Pro, достаточно сильная. За кабель можно поднять телефон, и он не отлипает.
Где это может быть полезно? Так можно продолжать пользоваться телефоном при проведении цикла зарядки, держа его в руках, или например, в автомобиле, при движении по неровным дорогам зарядка не отсоединяется.
Не требуется подключения кабеля к самому телефону. Это в теории должно продлить срок службы разъема на корпусе, да и банально удобнее.
Мощность Anker PowerWave Magnetic Pad составляет 7.5 Вт. Подключаться можно к блокам питания с USB-C, например, ANKER PowerPort+ Atom III
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Поддерживается контроль температуры нагрева при зарядке, есть система обнаружения посторонних предметов.
С другими смартфонами с поддержкой Qi, она также совместима, но здесь не будет работать магнитный замок и в целом из-за формы это не самый удобный вариант, для широкого спектра устройств доступен PowerWave+ Stand.
В целом же владельцы смартфонов серии iPhone 12 получают возможность заметно сэкономить при покупке беспроводной зарядки MagSafe. Процесс зарядки проходит удобно и безопасно. Но есть отличия, официальное беспроводное зарядное устройство Apple с мощностью 15 Вт, а у Anker PowerWave Magnetic Pad – 7.5 Вт. Это влияет на скорость зарядки.