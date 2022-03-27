Обзор Anker Powerline+ II Lightning и Anker Powerline Select Lightning. Лучший кабель для iPhone?

Упакованы в коробку с изображением аксессуара и данными по техническим характеристикам и особенностям. Внутри зафиксированы в пластиковой подложке.
В сравнение с комплектным кабелем у iPhone 13 Pro Max есть заметная разница в качестве оплетки. Она прочнее и не подвержена излому, а эксплуатировали этот кабель более двух месяцев с момента распаковки и до публикации этой статьи. Как уверяет сам производитель ресурс в более 25 тысяч сгибаний.
С одной из сторон Anker Powerline Select Lightning разъем USB-C, он сейчас является актуальным. И чаще всего адаптеры с поддержкой технологии Power Delivery идут именно с ним.
С другой стороны Lightning. Этот кабель поддерживает быструю зарядку. При продолжительном сеансе заметно не нагревается.
В комплекте владелец получает тряпичный чехол. В нем помещается и кабель и блок питания.
Это отразилось на удвоенном ресурсе службы, составляющем более 30 тысяч сгибаний. Выдерживает растягивание с весом до 80 килограммов. Не подвержен скручиванию в узлы.
Представлен в черном и красном вариантах исполнения. Также есть выбор по длине: 0.9 или 1.8 метра.
Поддерживает быструю зарядку Power Delivery. Здесь набор разъемов, состоящий из Lightning и USB-C.
Комплектуется жестким кейсом с замком-молнией. Внутри него кабель можно будет свернуть, спрятав лишнюю длину. В нем также можно будет хранить не только провод, но и адаптер, например, Anker PowerPort III Nano.