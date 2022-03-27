Обзор Anker Powerline+ II Lightning и Anker Powerline Select Lightning. Лучший кабель для iPhone?

Разъем Lightning в течение длительного времени, а если быть точнее более 10 лет, является основным для смартфонов Apple и целого ряда периферийных устройств, например пульта ДУ для ТВ-приставки или тачпад панели. Но, к сожалению, качество комплектных кабелей к смартфонам от самой Apple желает лучшего и часто критикуется владельцами. Сегодня мы рассмотрим сразу две качественные альтернативы: Anker Powerline+ II Lightning и Anker Powerline Select Lightning. Оба с сертификацией MFI.

Anker Powerline Select Lightning

Комплектация

Anker Powerline Select Lightning

Упакованы в коробку с изображением аксессуара и данными по техническим характеристикам и особенностям. Внутри зафиксированы в пластиковой подложке.

Anker Powerline Select Lightning

Anker Powerline Select Lightning

Кабель представлен в черном и белом вариантах исполнения. Длина 0.9 или 1.8 метров.

Anker Powerline Select Lightning

В сравнение с комплектным кабелем у iPhone 13 Pro Max есть заметная разница в качестве оплетки. Она прочнее и не подвержена излому, а эксплуатировали этот кабель более двух месяцев с момента распаковки и до публикации этой статьи. Как уверяет сам производитель ресурс в более 25 тысяч сгибаний.

Anker Powerline Select Lightning

С одной из сторон Anker Powerline Select Lightning разъем USB-C, он сейчас является актуальным. И чаще всего адаптеры с поддержкой технологии Power Delivery идут именно с ним.

Anker Powerline Select Lightning

С другой стороны Lightning. Этот кабель поддерживает быструю зарядку. При продолжительном сеансе заметно не нагревается.

Anker Powerline Select Lightning

В комплекте владелец получает тряпичный чехол. В нем помещается и кабель и блок питания.

Anker Powerline+ II Lightning

Anker Powerline+ II Lightning отличает исполнение оплетки. Здесь применен нейлон с плетением.

Anker Powerline Select Lightning

Это отразилось на удвоенном ресурсе службы, составляющем более 30 тысяч сгибаний. Выдерживает растягивание с весом до 80 килограммов. Не подвержен скручиванию в узлы.

Anker Powerline Select Lightning

Представлен в черном и красном вариантах исполнения. Также есть выбор по длине: 0.9 или 1.8 метра.

Anker Powerline Select Lightning

Поддерживает быструю зарядку Power Delivery. Здесь набор разъемов, состоящий из Lightning и USB-C.

Anker Powerline Select Lightning

Комплектуется жестким кейсом с замком-молнией. Внутри него кабель можно будет свернуть, спрятав лишнюю длину. В нем также можно будет хранить не только провод, но и адаптер, например, Anker PowerPort III Nano.

Anker Powerline Select Lightning

Итоги

Anker Powerline+ II Lightning и Anker Powerline Select Lightning станут правильным выбором при поиске кабеля для смартфонов Apple. Преимуществом их является увеличенный ресурс службы, качественное исполнение и сертификация MFI, а также поддержка быстрой зарядки Power Delivery.
Комментарии и отзывы Anker Powerline Select Lightning
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