Обзор Anker Soundcore Rave. Яркий и сочный бумбокс

Интерес к портативным акустическим системами высокий. Наибольшее распространение получили компактные решения, за счет удобства ношения и стоимости. Но есть немало сценариев, где мощности и возможностей таких систем недостаточно. Формат бумбокса в свою очередь больше по габаритам и это ожидаемо отражается на качестве звучания. Тестируемая сегодня Anker Soundcore Rave рассчитана на вечеринки с большим количеством людей.

Anker Soundcore Rave

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 16 990 рублей.

Anker Soundcore Rave обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с привлекательным оформлением. Комплект включает кабель питания и техническую документацию.

Anker Soundcore Rave

Внешний вид

По внешнему исполнению близка к студийным колонкам. Массивный корпус из пластика с защитой, соответствующей стандарту IPX4.

Anker Soundcore Rave

Весит около 9 килограммов. Для упрощения переноски с места на место на задней грани предусмотрена ручка. В нижней части отверстие фазоинвертора.

Anker Soundcore Rave

Здесь же под резиновой заглушкой расположена панель с разъемами. Здесь пара RCA-входов и выходов. Вход для микрофона.

Anker Soundcore Rave

USB разъем для подключения накопителя с записанными треками. Отдельный USB, используемый для интеллектуальной зарядки смартфонов и планшетов.

Anker Soundcore Rave

Блок питания у Anker Soundcore Rave встроенный. В комплекте идет отсоединяемый кабель питания.

Anker Soundcore Rave

Панель разъемов сгруппирована на верхней крышке. Тут барабан регулировки громкости с подсвечиваемым периметром.

Anker Soundcore Rave

Кнопки включения, выбора источника сигнала, синхронизации Bluetooth, перемотки треков, постановки на паузу и запуска воспроизведения, смены эффекта подсветки, повышения басов. Барабан регулировки микрофона.

Anker Soundcore Rave

Индикатор уровня заряда аккумулятора расположен рядом с кнопкой включения. Четыре уровня соответствуют отсечкам шагом 25%.

Anker Soundcore Rave

Лицевая сторона с защитной металлической сеткой. В центре островок со стробоскопом, работающим в такт воспроизводимой музыкой.

Anker Soundcore Rave

Реализована многозонная RGB-подсветка. Периметр самой колонки и пара излучателей. В память записано несколько эффектов с возможностью переключения между ними с помощью кнопки.

Anker Soundcore Rave

Выглядит эффектно и привлекательно, особенно в режиме, где подсветка работает в такт музыке. Также при желании подсветку можно полностью выключить, продлив время автономной работы.

Anker Soundcore Rave

Установить можно будет как горизонтально, так и вертикально. Для предотвращения царапин и скольжения есть резиновые ножки.

Anker Soundcore Rave

Собран добротно. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.

Софт

Колонка Anker Soundcore Rave поддерживает управление при помощи программного центра Soundcore, доступного для устройств на базе iOS и Android. При первом подключении было предложено обновить прошивку на актуальную версию.

Anker Soundcore Rave

В окне управления колонкой выводятся данные по оставшемуся заряду батареи. Выбирается эффект подсветки, пресет эквалайзера, активируется увеличения басов.

Anker Soundcore Rave

Предлагается также отдельно окно с выбором поведения подсветки.

Anker Soundcore Rave

Тонкое управление подсветкой в Light DJ. И игра для вечеринок «Правда или Действие».

Тесты

Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.0. Поддерживаются профили A2DP1.2, AVRCP1.5, HFP1.7. К сожалению, нет поддержки кодека aptX. Дальность сопряжения до 20 метров. На расстоянии до 10 метров работает без слышимых задержек и артефактов. Есть возможность соединить две такие колонки в режиме TWS. Также к одной колонке может быть подключено два смартфона.

Также записать треки можно будет на флешку. Считывает файлы корректно. Переключение между источниками проводится нажатием на кнопку. Отдельно отметим вход и выход RCA. Сюда подключается ноутбук или плеер. Мы же во время тестов подключили кабелем к Яндекс.Станция мини, используя ее как внешнюю акустику с голосовым управлением Алисой.

Anker Soundcore Rave

За автономную работу Anker Soundcore Rave отвечает аккумулятор с емкостью 20000 мАч. С учетом высокой мощности воспроизведения подсветки его хватает на более чем 12 часов автономной работы. На восстановление заряда уходит в среднем 4 часа. Процесс зарядки не прерывает воспроизведение.

Anker Soundcore Rave

Установлена группа из двух низкочастотных динамиков диаметром 5.25 дюймов и двух твитеров. Суммарная мощность 160 Вт. В помещении выход даже на середину шкалы регулировки громкости создает заметное звуковое давление и позволяет присоединиться к прослушиванию любимой музыки ближайшим соседям в многоквартирном доме.

Тест звучания Anker Soundcore Rave

В режиме с «Bass Up» звук заметно преображается. Динамичный и насыщенный бас. Наиболее эффектно звучит современная и танцевальная музыка. Чистая и живая сцена. Артефакты и шумы замечены не были.

Anker Soundcore Rave

К колонке можно подключить микрофон. Используя колонку для песен в караоке или в качестве громкоговорителя во время проведения мероприятий. Уровень эха регулируется с помощью барабана.

Итоги по Anker Soundcore Rave

Золото. Выбор редакции MegaObzorAnker Soundcore Rave – добротный бумбокс с высоким качеством звучания, выбором источников воспроизведения и актуальным техническим оснащением. Длительное время автономной работы, приложение, защита IPX4, настраиваемая подсветка, поддержка TWS, высокая мощность, живой и насыщенный звук, выход на микрофон. Не устроить может отсутствие поддержки кодека aptX и входов под электроинструменты.
Anker Soundcore Rave получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Anker Soundcore Rave
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