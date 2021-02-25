Обзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВ

Долго время в качестве платформы для Смарт.ТВ выбирались собственные оболочки или Google TV. Не так давно в этом сегменте сделал серьезную заявку Яндекс, представив свою оболочку с интегрированным голосовым помощником Алиса. В отличие от Google здесь есть нативный русский язык, а также сама подписка «Яндекс.Плюс» позволяет использовать все сервисы и без знания английского. Тестируемый сегодня телевизор BBK 39LEX-7268/TS2C построен на базе этой платформы.

BBK 39LEX-7268/TS2C обзор

Помимо нее вышла модель с 32-дюймовым экраном. Относятся новинки к недорогому ценовому сегменту. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Комплект включает пульт управление с интегрированным микрофоном, ножки, набор винтов, различную документацию. Все это собрано в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением.

Внешний вид

Внешний вид у телевизора классический, без каких-либо броских и ярких элементов. Такой нейтральный дизайн позволяет его использовать в разных интерьерах и комнатах.

Хотя с учетом диагонали в 39 дюймов и текущих трендов, это скорее телевизор для детской или кухни. Качество исполнения у него на хорошем уровне.

В этой модели учли, как эксплуатацию только в режиме СМАРТ-интерфейса с голосовым или беспроводным управлением, но и в традиционных сценариях. Оснащен он встроенным декодером спутникового и кабельного телевидения, соответствующие разъемы расположены на нижнем торце.

Здесь же у BBK 39LEX-7268 вход для аналоговых RCA-разъемов. Здесь же можно обратить внимание на RJ-45, дополняющий Wi-Fi позволяя разгрузить работу роутера в диапазоне 2.4 ГГц.

На левой грани этот набор дополнен сразу тремя HDMI 1.4, двумя USB 2.0, слотом под CI-модуль и выход на наушники или акустику.

Оснащен телевизор двумя динамиками по 10 Вт каждый. Общий уровень громкости высокий, но на детализацию сцены рассчитывать не приходится.

Этот телевизор можно будет разместить на комплектных ножках, предварительно зафиксировав с помощью комплектных винтов.

Поддерживается установка на VESA-совместимый кронштейн. Система VESA-200. Винтовые отверстия под кронштейн расположены на крышке.

Подключается к евророзетке без заземления. Кабель с характерной длиной.

Экран

Изображение выводится на 39 дюймовый дисплей. Это TN-матрица с разрешением 1366x768 пикселей. Соотношение сторон 16:9. Частота обновления экрана 50 Гц.

Уровень максимальной яркость 250 кд/м2. При эксплуатации в помещении картинка с него хорошо читаема. Со своей прямой задачей справляется без нареканий.

Интерфейс

Для работы системы и хранения данных в BBK 39LEX-7268 располагает 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт встроенной памяти. С учетом HD-разрешения, этого достаточно для плавной работы системы.

В основе используется ядро Android с платформой Яндекс.ТВ. После первого включения пользователю предлагается провести настройку базовых параметров. И одним из первых шагов проводится подключение к сети, выбрав между проводным и беспроводным способом.

Проводится синхронизация с комплектным пультом ДУ для последующего голосового управления с помощью Алисы. Микрофон встроен в сам плюс, соединение в таком режиме управления проходит по Bluetooth.

Владелец получает бонусную подписку «Яндекс.Плюс». В нее, в частности, входит доступ к библиотеке Кинопоиск с фильмами и сериалами.

После завершения главный экран представляет собой набор плиток для запуска рекомендованных фильмов и сериалов. С этого экрана можно запустить вещание в 1-2 клика.

Наполнение у сервиса хорошее. Проблем и зависаний при использовании беспроводного подключения замечено не было.

Есть эфирная сетка IP-телевидения. С ней вполне можно будет обойтись без установки телевизионной антенны или оплаты провайдеру.

Помимо этого, по умолчанию доступен доступ к Youtube.

Список приложений можно дополнить. В быстрой загрузке доступны OKKO, IVI, Megogo. Ограничений ставить не стали.

Но стоит учитывать голосовое управление завязано на сервисе Яндекс и Youtube. Поиск по запросам идет в двух этих сервисах.

Итоги по BBK 39LEX-7268

BBK 39LEX-7268 – станет хорошей альтернативой связке из СМАРТ-плеера и телевизора. Оптимальный формат для кухни, дачи или детской. Выбор по интерфейсным разъемам, два USB для периферии и накопителей, комплектный пульт с микрофоном, русскоязычный интерфейс и поиск на русском.