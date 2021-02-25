Обзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВ

Долго время в качестве платформы для Смарт.ТВ выбирались собственные оболочки или Google TV. Не так давно в этом сегменте сделал серьезную заявку Яндекс, представив свою оболочку с интегрированным голосовым помощником Алиса. В отличие от Google здесь есть нативный русский язык, а также сама подписка «Яндекс.Плюс» позволяет использовать все сервисы и без знания английского. Тестируемый сегодня телевизор BBK 39LEX-7268/TS2C построен на базе этой платформы.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Помимо нее вышла модель с 32-дюймовым экраном. Относятся новинки к недорогому ценовому сегменту. Продажи уже стартовали.

BBK 39LEX-7268/TS2C обзор

Комплектация

Комплект включает пульт управление с интегрированным микрофоном, ножки, набор винтов, различную документацию. Все это собрано в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением.

Внешний вид

Внешний вид у телевизора классический, без каких-либо броских и ярких элементов. Такой нейтральный дизайн позволяет его использовать в разных интерьерах и комнатах.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Хотя с учетом диагонали в 39 дюймов и текущих трендов, это скорее телевизор для детской или кухни. Качество исполнения у него на хорошем уровне.

BBK 39LEX-7268/TS2C

В этой модели учли, как эксплуатацию только в режиме СМАРТ-интерфейса с голосовым или беспроводным управлением, но и в традиционных сценариях. Оснащен он встроенным декодером спутникового и кабельного телевидения, соответствующие разъемы расположены на нижнем торце.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Здесь же у BBK 39LEX-7268 вход для аналоговых RCA-разъемов. Здесь же можно обратить внимание на RJ-45, дополняющий Wi-Fi позволяя разгрузить работу роутера в диапазоне 2.4 ГГц.

BBK 39LEX-7268/TS2C

На левой грани этот набор дополнен сразу тремя HDMI 1.4, двумя USB 2.0, слотом под CI-модуль и выход на наушники или акустику.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Оснащен телевизор двумя динамиками по 10 Вт каждый. Общий уровень громкости высокий, но на детализацию сцены рассчитывать не приходится.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Этот телевизор можно будет разместить на комплектных ножках, предварительно зафиксировав с помощью комплектных винтов.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Поддерживается установка на VESA-совместимый кронштейн. Система VESA-200. Винтовые отверстия под кронштейн расположены на крышке.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Подключается к евророзетке без заземления. Кабель с характерной длиной.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Экран

BBK 39LEX-7268/TS2C

Изображение выводится на 39 дюймовый дисплей. Это TN-матрица с разрешением 1366x768 пикселей. Соотношение сторон 16:9. Частота обновления экрана 50 Гц.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Уровень максимальной яркость 250 кд/м2. При эксплуатации в помещении картинка с него хорошо читаема. Со своей прямой задачей справляется без нареканий.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Интерфейс

Для работы системы и хранения данных в BBK 39LEX-7268 располагает 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт встроенной памяти. С учетом HD-разрешения, этого достаточно для плавной работы системы.

BBK 39LEX-7268/TS2C

В основе используется ядро Android с платформой Яндекс.ТВ. После первого включения пользователю предлагается провести настройку базовых параметров. И одним из первых шагов проводится подключение к сети, выбрав между проводным и беспроводным способом.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Проводится синхронизация с комплектным пультом ДУ для последующего голосового управления с помощью Алисы. Микрофон встроен в сам плюс, соединение в таком режиме управления проходит по Bluetooth.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Владелец получает бонусную подписку «Яндекс.Плюс». В нее, в частности, входит доступ к библиотеке Кинопоиск с фильмами и сериалами.

BBK 39LEX-7268/TS2C

После завершения главный экран представляет собой набор плиток для запуска рекомендованных фильмов и сериалов. С этого экрана можно запустить вещание в 1-2 клика.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Наполнение у сервиса хорошее. Проблем и зависаний при использовании беспроводного подключения замечено не было.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Есть эфирная сетка IP-телевидения. С ней вполне можно будет обойтись без установки телевизионной антенны или оплаты провайдеру.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Помимо этого, по умолчанию доступен доступ к Youtube.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Список приложений можно дополнить. В быстрой загрузке доступны OKKO, IVI, Megogo. Ограничений ставить не стали.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Но стоит учитывать голосовое управление завязано на сервисе Яндекс и Youtube. Поиск по запросам идет в двух этих сервисах.

BBK 39LEX-7268/TS2C

Итоги по BBK 39LEX-7268

BBK 39LEX-7268 – станет хорошей альтернативой связке из СМАРТ-плеера и телевизора. Оптимальный формат для кухни, дачи или детской. Выбор по интерфейсным разъемам, два USB для периферии и накопителей, комплектный пульт с микрофоном, русскоязычный интерфейс и поиск на русском.
Комментарии и отзывы BBK 39LEX-7268/TS2C
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