Умный QLED телевизор с Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C

Поставляется в коробке из плотного картона в оформлении которой делается акцент на широкой поддержке актуальных интерфейсов и стандартов, а также операционной системы Яндекс.ТВ. Комплект его включает подставку, кабель питания, пульт ДУ с набором батареек, документацию.
Внешний вид у него с заделом на премиальность, отсутствие пластиковых рамок по краям и обтянутая плотной тканью нижняя.
На сторону зрителя направлена акустическая система, которая здесь состоит из четырех динамиков. Звук на порядок лучше, чем у моделей представленных и в более высоком ценовом сегменте.
Задняя сторона корпуса BBK 50LED-8259/UTS2C из черного пластика с ребрами усиления. В центральной части небольшое утолщение, тут находится основная управляющая плата.
Разъемы распределены по двум граням. Вниз смотрят SPDIF, RJ-45, коаксильная группа, три HDMI 2.0. Один из них поддерживает ARC, позволяя обеспечить двухстороннее управление с игровыми консолями, акустикой.
Справа два USB 2.0 разъема, CI слот, два антенных входа. Дополнительно к этому на борту актуальный сетевой модуль с двухдиапазонным Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и передачей данных на высоких скоростях, Bluetooth для аксессуаров.
В комплекте с телевизором идет компактный пульт управления с микрофоном, с помощью него помимо традиционных команд можно будет подавать команды голосом.
Выводимое изображение сочное и контрастное. Отсутствуют видимые засветы по периметру. Телевизор отлично себя показал как в привычных сценариях с просмотром фильмов и сериалов, а также не создавал проблем в паре с актуальной игровой консолью.
Согласно проведенным замерам у нас в лаборатории. Экран отличает высокая точность цветопередачи с 100% охватом sRGB и 90% AdobeRGB.
Высокая пиковая яркость позволить эксплуатировать его при разном уровне освещении в помещении, как в дневное, так и ночное время. Поддержка HDR корректно была определена после подключения PlayStation 5.
Основу аппаратной платформы составляет 4-ядерный чип c ядрами Cortex-A53, работающими на частоте до 1550 МГц. На борту 1.5 Гбайт оперативной и 8 Гбайт встроенной памяти. На практике эта связка обеспечивала стабильную работу интерфейса, без видимых зависаний при запуске мультимедийного контента в высоком битрейте.
После успешной настройки будут приведены примеры голосовых команд, примерные сценарные эксплуатации и акцентировано преимущества этой платформы.
Как и говорили вначале, в основе программная платформа Яндекс.ТВ. За время своего существования она была отполирована и сейчас составляет успешную конкуренцию Google TV, Web OS и тем более другим проприетарным оболочкам. С главного экрана можно будет перейти в любой поддерживаемый интерфейс, открыть историю просмотренных фильмов и сериалов, выбрать контент на основе рекомендаций. Youtube, Кинопоиск, медиацентр, Браузер уже предустановлены. Поддерживается беспроводная трансляция со смартфона.
BBK 50LED-8259/UTS2C позволяет ставить любые приложения Google, как со встроенного магазина, так и загрузив в сети на флешку. Ограничения перед пользователем не ставится.
Доступен экран детальных настроек с выбором параметров сети, изображения, звука, эфирной сетки, системных настроек.
При использовании «Умного дома Яндекс» телевизор можно будет использовать в создаваемых сценариях или подавать команды не только с пульта, но и смартфона или умных колонок. Например, попросить выключить показ фильм спустя полчаса, оставив его на время засыпания, или включить с утра к завтраку, просмотреть изображение с системы видеонаблюдения и таких сценариев много.