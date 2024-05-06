Умный QLED телевизор с Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C

Для современного телевизора возможность вывода эфирной сетки телеканалов все менее важна и востребована, теперь это центральный элемент домашней системы развлечений. Необходим доступ к стриминговым сервисам, возможность запускать фильмы и сериалы с физических и сетевых накопителей, набор портов разъемов для подключения разных типов устройств, включая игровые консоли, а изучаемая сегодня новинка BBK 50LED-8259/UTS2C интегрируется в систему умного дома с голосовым помощником и оснащена многоканальной акустической системой.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона в оформлении которой делается акцент на широкой поддержке актуальных интерфейсов и стандартов, а также операционной системы Яндекс.ТВ. Комплект его включает подставку, кабель питания, пульт ДУ с набором батареек, документацию.

Внешний вид

По умолчанию для установки используется комплектная подставка, сборка которой проходит быстро. Она функциональна, телевизор на ней можно вращать в стороны, стоит устойчиво, не раскачивается. Альтернативой можно использовать VESA-200 кронштейны и проблем с ее подбором не будет потому что несмотря на большую диагональ он не тяжелый (13 килограммов).

Внешний вид у него с заделом на премиальность, отсутствие пластиковых рамок по краям и обтянутая плотной тканью нижняя.

На сторону зрителя направлена акустическая система, которая здесь состоит из четырех динамиков. Звук на порядок лучше, чем у моделей представленных и в более высоком ценовом сегменте.

Задняя сторона корпуса BBK 50LED-8259/UTS2C из черного пластика с ребрами усиления. В центральной части небольшое утолщение, тут находится основная управляющая плата.

Разъемы распределены по двум граням. Вниз смотрят SPDIF, RJ-45, коаксильная группа, три HDMI 2.0. Один из них поддерживает ARC, позволяя обеспечить двухстороннее управление с игровыми консолями, акустикой.

Справа два USB 2.0 разъема, CI слот, два антенных входа. Дополнительно к этому на борту актуальный сетевой модуль с двухдиапазонным Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и передачей данных на высоких скоростях, Bluetooth для аксессуаров.

В комплекте с телевизором идет компактный пульт управления с микрофоном, с помощью него помимо традиционных команд можно будет подавать команды голосом.

Экран

BBK 50LED-8259/UTS2C оснащен 50 дюймовой матрицей QLED с высоким уровнем заявленной яркости, поддержкой HDR. Разрешение 3840х2160 пикселей и частота обновления 60 Гц.

Выводимое изображение сочное и контрастное. Отсутствуют видимые засветы по периметру. Телевизор отлично себя показал как в привычных сценариях с просмотром фильмов и сериалов, а также не создавал проблем в паре с актуальной игровой консолью.

Согласно проведенным замерам у нас в лаборатории. Экран отличает высокая точность цветопередачи с 100% охватом sRGB и 90% AdobeRGB.

Высокая пиковая яркость позволить эксплуатировать его при разном уровне освещении в помещении, как в дневное, так и ночное время. Поддержка HDR корректно была определена после подключения PlayStation 5.

Основу аппаратной платформы составляет 4-ядерный чип c ядрами Cortex-A53, работающими на частоте до 1550 МГц. На борту 1.5 Гбайт оперативной и 8 Гбайт встроенной памяти. На практике эта связка обеспечивала стабильную работу интерфейса, без видимых зависаний при запуске мультимедийного контента в высоком битрейте.

Интерфейс

Телевизор поддерживает всех представленных в России телевизионных операторов кабельного и спутникового телевидение. Есть встроенный декодер цифрового сигнала. Здесь мы не будем отдельно останавливаться на этом, отметив только что каких-либо проблем не было, основное внимание уделим установленной платформе, которая делает из него мультимедийный центр развлечений. Для начала будет предложено провести предварительную настройку, в ходе которой будет предложено подключиться к проводной или беспроводной сети, подключение пульта ДУ и опциональное соединение с аккаунтом Яндекс.

После успешной настройки будут приведены примеры голосовых команд, примерные сценарные эксплуатации и акцентировано преимущества этой платформы.

Как и говорили вначале, в основе программная платформа Яндекс.ТВ. За время своего существования она была отполирована и сейчас составляет успешную конкуренцию Google TV, Web OS и тем более другим проприетарным оболочкам. С главного экрана можно будет перейти в любой поддерживаемый интерфейс, открыть историю просмотренных фильмов и сериалов, выбрать контент на основе рекомендаций. Youtube, Кинопоиск, медиацентр, Браузер уже предустановлены. Поддерживается беспроводная трансляция со смартфона.

BBK 50LED-8259/UTS2C позволяет ставить любые приложения Google, как со встроенного магазина, так и загрузив в сети на флешку. Ограничения перед пользователем не ставится.

Доступен экран детальных настроек с выбором параметров сети, изображения, звука, эфирной сетки, системных настроек.

Итоги

При использовании «Умного дома Яндекс» телевизор можно будет использовать в создаваемых сценариях или подавать команды не только с пульта, но и смартфона или умных колонок. Например, попросить выключить показ фильм спустя полчаса, оставив его на время засыпания, или включить с утра к завтраку, просмотреть изображение с системы видеонаблюдения и таких сценариев много.BBK 50LED-8259/UTS2C станет отличным выбором при поиске телевизора с актуальным набором интерфейсов и разъемов, а также высоким качеством установленной матрицы для своего ценового сегмента. Данная модель решает целый ряд задач среди которых ТВ-каналы, фильмы, ролики с Youtube, подключение игровых консолей последнего поколения, а также выступает элементом умного дома.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".