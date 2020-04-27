Обзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портативная колонка

В текущих реалиях с карантинными мероприятиями в мире нас ждет лето внутри своих городов. Одной из возможностей отдохнуть от «заточения» выступает поездка на дачу, тем более она есть в списке разрешенных целей для выхода на улицу. Как нельзя актуальной становится портативная акустика. Тестируемая сегодня BBK BTA7001 поддерживает технологию Sonic Boom и возможность управления с помощью приложения для Android или iOS.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 9 990 рублей.Комплект включает кабель питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Упакована в коробку с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы.

Внешний вид

Выполнена в виде бумбокса с ручкой для переноски, упрощающей переноску с места на место. Хотя даже с учетом веса в 5 килограммов ее вполне можно носить с собой на улице.

Основным материалом выступает пластик с софт-тач покрытием. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Справа и слева расположены пассивные излучатели. Основные динамики скрыты под металлической сеткой.

Выполнена она в формате 2.0. Два динамика по 25 Вт каждый, выдают суммарную мощность в 50 Вт. Мощность для портативных систем высокая.

В BBK BTA7001 периметр динамиков и подсвечивается многоцветной управляемой подсветкой, как и продольная планка, соединяющая динамики.

Предлагаются семь разных режимов работы подсветки. Переключать можно с помощью кнопки на корпусе или дистанционно с экрана приложения.

Управление воспроизведением, громкостью и выбор источника сигнала проводятся группой кнопок на фронтальной панели. Каждая из них подписана, разобраться будет несложно.

Контролировать статус позволяет компактный LED-дисплей на крышке. Часть ключевых статусов сопровождаются звуковыми подсказками.

Разъемы расположены под резиновой заглушкой. Тут AUX вход и два полноразмерных USB. Один из них используется для подключения источника звука, второй под зарядку внешних устройств.

Софт

Нанесена наклейка с техническими данными. FM-антенна несъемная. Снизу скрывается гнездо под силовой кабель. В этой колонке установлен внутренний блок питания. Механический тумблер.

В отличие от большинства протестированных ранее колонок, BBK BTA7001 предлагает взаимодействие и управление через приложение. В главном окне выводится список режимов работы, настройки и встроенный плеер.

В окне треков выводятся, записанные файлы в память устройства. Здесь же можно просмотреть и записать в память FM-радиостанции для быстрого переключения между ними. Управление воспроизведением с внешнего накопителя.

Проводятся настройки эквалайзера. Готовые пресеты и ручные корректировки.

Настраивается подсветка. Эффекты и выбор цвета из палитры.

Тесты

Bluetooth в этой колонке работает в двух режимах: один необходим для управления со смартфона, второй классическое подключение к акустике. Процесс сопряжения простой и включает традиционные шаги. Установлен модуль версии 4.2 с кодеком A2DP. Дальность стабильной передачи звука до 10 метров. Проблем с качеством передачи сигнала замечено не было.

Тесты звучания BBK BTA7001

Помимо беспроводного соединения, доступен встроенный MP3-плеер, считывающий аудиофайлы с флешки. Последовательное или случайное воспроизведение. Управлять можно с помощью кнопок на корпусе BBK BTA7001 или с экрана смартфона. Есть FM-радио с памятью на 30 радиостанции. Мы проводили тестирования загородом, прием уверенный. Напомним, есть несъемная антенна. Для того чтобы она не мешалась, можно обмотать ей ручку.

Громкость очень высокая. Одна из самых мощны портативных акустических систем у нас на тестах. С ней легко можно прокачать небольшой зал или участок на открытом воздухе. На верхних уровнях громкости находится с ней некомфортно из-за звукового давления. Артефактов и хрипов не было. Звуковая сцена живая и насыщенная. Отлично отрабатывает современную и классическую музыку. Подойдет для прослушивания аудиоподкастов и просмотра фильмов.

Встроенного аккумулятора с работающей подсветкой и высокой громкостью хватает примерно на 8 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Также зарядом можно будет поделиться со смартфоном или планшетом.

BBK BTA7001 обзор

Но стоит учесть, что это сократит время автономной работы. Для зарядки самой колонки потребуется обычная розетка. Есть возможность прослушивания во время сеанса заряда.

Итоги по BBK BTA7001

BBK BTA7001 – эффектная акустическая система с высокой громкостью. К плюсам отнесем поддержку приложения на iOS и Android, высокую громкость, насыщенное звучание, длительное время автономной работы, функция PowerBank, FM-тюнер с памятью на 30 радиостанций, MP3-плеер, управляемая многоцветная подсветка, встроенный блок питания. Не устроить могут несъемная FM-антенна.