Обзор BBK BV1501. Недорогой циклонный пылесос

Героем обзора будет циклонный пылесос BBK BV1501 с мощностью 1600 Вт. Это недорогая модель, но тем не менее, тут заявлены HEPA-фильтр, система Multi Cyclon, автосматывание сетевого шнура и отсутствие трат на дополнительные расходники. Насколько он хорош в уборке квартиры и дома, предлагаем разобраться в ходе тестирования.

BBK BV1501 обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 3090 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Комплектация

Комплект включает гибкий шланг, телескопическую трубу, основную насадку, маленькую щетку, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением пылесоса и данными по характеристикам.

Внешний вид

Внешний вид у BBK BV1501 аккуратный и выверенный. В оформлении используется сочетание белого и светло-синего.

Основным материалом корпуса выступает пластик с матовым покрытием. Внешние поверхности немаркие.

В тыльной части по краям расположены кнопки управления. Одна из них отвечает за включение/выключение, вторая за сворачивание кабеля.

Основание пылесоса и главные колеса из черного пластика, он лучше скрывает возможные царапины и повреждения, полученные в ходе эксплуатации.

Контейнер выполнен из прозрачного материала, позволяющего контролировать степень наполнения. Снимается простым нажатием на фиксатор.

После этого подносим контейнер к мусорному ведру и остается только открыть нижнюю крышку, не загрязняя окружающее пространство.

Сам контейнер двухсоставной. В верхней части расположен блок с фильтром. В самом же пылесосе используется многоступенчатая система фильтрации, позволяющая рекомендовать его для аллергиков и уборки детских комнат.

Гибкий шланг – пластиковая спирально-гофрированная труба черного цвета. Она фиксируется поворотом, исключая случайное извлечение.

Телескопическая металлическая труба с четкой фиксацией выбранной длины. В комплекте две насадки.

Основная насадка с выдвижным блоком с искусственным ворсом. Идет она с поворотным креплением и несколькими роликами.

Также есть компактная щетка для уборки углов, труднодоступных мест и мягкой мебели.

Для удобства переноски есть ручка, она является составной частью съемного контейнера. Также есть паз в тыльной части пылесоса.

Здесь же расположена съемная решетка, скрывающая HEPA-фильтр.

Тесты

Мощность BBK BV1501 составляет 1600 Вт. Системы регулировки силы всасывания не предусмотрено. В целом пылесос удобен в эксплуатации. Относительно компактен и легок, скольжение по полу без сопротивления. Переносить его удобно за ручку на корпусе или потянув за собой за шланг. Преодолеваются небольшие пороги.

Основная щетка продемонстрировала свою эффективность на разных типах покрытия, среди которых ламинат, плитка, ковер и линолеум. Малая насадка хороша для уборки мягкой мебели. Зазоров в местах стыка нет.

Придраться можно к отсутствию фиксатора на телескопической трубе, позволяющем хранить неиспользуемую в данный момент щетку.

При уборке внутренняя часть нижнего блока контейнера быстро покрывается тонким слоем пыли. В последующем при активной эксплуатации прозрачный пластик будет мутнеть. Очистка контейнера исключает контакт с пылью. Предмоторный фильтр загрязняется умеренно. Уровень шума характерен для пылесосов с таким типом конструкции. Он ровный и нераздражающий.

Итоги по BBK BV1501

BBK BV1501 станет хорошим выбором при поиске циклонного пылесоса с ограниченным бюджетом на покупку. Аккуратный внешний вид, низкий расход электроэнергии, тихая работа, безмешковый принцип сбора пыли, пара насадок в комплекте, простое управление, фильтр HEPA, удобное обслуживание контейнера для мусора. Не устроить может отсутствие фиксатора для хранения насадок и регулировки мощности всасывания.