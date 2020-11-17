Обзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPA

Формат пылесосов с проводным вариантом подключения постепенно уходит в историю и теряет свою актуальность, как совсем недавно мешковые пылесосы. Беспроводные пылесосы показали не только эффективность во всех распространённых сценариях, но и общее удобство, как перемещения по комнатам, так и сборки. Тем более сейчас уже сейчас есть качественные решения до 10 тысяч рублей, например, новинка BBK BV2527.

BBK BV2527 обзор

К моменту публикации его уже можно за 7 500 рублей.

Комплектация

Комплект включает основной блок, три насадки, удлинительную трубу, крепление на стену с набором саморезов, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с его изображением в сборе и данными по характеристикам.

Внешний вид

Вышел в двух расцветках темно-серой и бирюзовой. Выглядит технологично и аккуратно.

Моторный блок выполнен из износоустойчивого пластика. Пистолетная ручка под удобный хват.

Расположена ручка под небольшим углом. В верхней зоне курок, отвечающий за включение и изменение мощности всасывания.

В верхней зоне у BBK BV2527 трехзонная зона подсветка, отображающая уровень заряда батареи. Наглядно и информативно.

В основании гнездо под блок питания. У комплектного адаптера есть запас по длине кабеля. Также предусмотрели возможность вертикальной парковки на стене. Аккумулятор несъемный.

Контейнер из прозрачного пластика, внутри которого расположен циклонный элемент с группой фильтров.

Можно извлечь как полностью для последующего промывания, так и открыть только нижнюю крышку для высыпания пыли.

На верхней крышке выпускная решетка, окрашенная в серебристый цвет. В центре логотип производителя.

Насадки

Подключать в зависимости от типа насадки можно как напрямую в моторный блок BBK BV2527, так и в удлинительную трубу. Выполнена она из металла. Места соединений усилены.

Шарнир основной насадки, предназначенной для уборки разных типов половых покрытий, может изгибаться и поворачиваться. Обеспечивается хорошая мобильность.

Оснащена она турбоваликом. Он съемный, упрощая удаление намотавшихся волос и ниток. Есть встроенная подсветка. Для свободного перемещения пара пластиковых колес.

Помимо этого, пылесос комплектуется двумя видами щелевых насадок. Одна из них с удлиненным соплом.

Вторая в формате 2-в-1. Выдвижной блок с рядом из ворса. Эти две насадки можно будет ставить напрямую в моторный блок.

Тесты

Управление пылесосом интуитивное понятно. Включается с помощью кнопки на ручке. Она же переключает между двумя из режимов. Обычный и турбо. Изначально включается на минимальной мощности. Нажатием на клавишу переводит на турбо. При работе отображается уровень текущего уровня заряда.

Перед первой уборкой рекомендуется провести полный цикл зарядки. Встроенного аккумулятора у него хватает в обычном режиме примерно на 30-35 минут. В режиме турбо разрядка произойдет через 12-15 минут.

Большинство задач повседневной уборки решает обычный уровень мощности. Широкая насадка с турбощеткой не требует повторного прохождения одного и того же участка. За время тестов убирали пол с плиткой и ламинатом, а также ковер. Со сбором пыли справляется на отлично.

Щелевые насадки подойдут для уборки загрязнений на мягкой мебели или в труднодоступных участках. В этом же варианте прямой установки насадок подойдет для уборки салона автомобиля. Времени также вполне достаточно для уборки всей площади.

Хват ручки удобный. Вес хорошо сбалансирован. Свободно перемещать его по комнате сможет как взрослый человек, так и подросток. Парковать на время хранения можно как горизонтально, предварительно разобрав, так и в сборе с основной насадкой вертикально.

В пылесосе используется многоступенчатая фильтрация. Поступающий из сопла воздух с загрязнениями попадает в циклонный блок, на этом этапе отсеивается большинство загрязнений. Далее проходит через фильтр грубой и тонкой очисток. Применяемый HEPA отсеивает всю мелкодисперсную пыль.

Итоги по BBK BV2527

Очистка контейнера проходит без контакта с руками. Между несколькими циклами уборки нужно будет промыть контейнер и фильтра. Дать просушиться и собрать в обратной последовательности. Ресурс службы у фильтров высокий.BBK BV2527 – недорогой беспроводной пылесос с циклонным фильтром. Высокое качество исполнения, два варианта расцветки, износоустойчивые материалы, хорошие показатели автономной работы, три насадки в комплекте, металлическая удлинительная труба, турбовалик и подсветка у основной насадки, простое обслуживание, HEPA-фильтр.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".