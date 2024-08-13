Робот-пылесос с влажной уборкой и Алисой. Обзор и тест BBK BV3504

Коробка из плотного картона черного цвета с данными по особенностям, спецификациям и производителю. Комплект включает как все необходимое для эксплуатации сразу после распаковки, так и сменные расходники на будущее. Общий набор следующий – блок для влажной уборки, сменная салфетка из микрофибры, четыре кисточки, магнитная лента, щетка для проведения чистки, сменный HEPA-фильтр, блок питания, напольная зарядная станция, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.
Переднюю сторону занимает подвижный бампер с ИК-датчиками, служащими основными органами ориентации в пространстве. На боковой стороне выпускная вентиляционная решетка.
С тыльной стороны отсек для контейнера. В комплекте с BBK BV3504 они идут двух видов. Один для проведения сухой уборки с объемом 600 мл, второй для влажной уборки.
Контейнер для сухой уборки с HEPA-фильтром, обеспечивающими тонкую очистку. Для влажной уборки отличает наличие емкости в которую заливается жидкость объемом 350 мл. Снизу прикрепляется салфетка из микрофибры, на которую во время уборки равномерно во время движения.
На основании спереди направляющий ролик и контакты для зарядки. По периметру датчики, отвечающие за определения перепадов высоты и предотвращающие падения с лестницы.
Впереди по краям ставятся кисточки, которые во время вращения направляют сухие загрязнение в сопло по центру. В самом сопле вращается валик с рядами из искусственного форма и ламелями.
Ведущие колеса с внедорожным протектором, обеспечивающим сцеплением на разном типе покрытия, включая ламинат, ковры с низким ворсом. Шаг подвески от 8 до 35 мм, преодолевает неровности и пороги.
Базовая станция с подпружиненными контактами в верхней части, сверху башня с инфракрасными сенсорами, позволяющая робот-пылесосу находить его при завершении уборки или разряде аккумулятора.
В комплекте с ним идет пульт управления с жидкокристаллическим экраном. Он дает возможность выбирать режимы работы, направление движения вручную, а также настройки расписания.
При уборе создается примерная схема помещения с общей схемой, данными по площади, времени уборки и текущему проценту заряда аккумулятора. Кнопки старта, паузы и остановки уборка, выбора режима.
Доступны следующие режимы – интеллектуальный, вдоль стен, влажная уборка, точечная, ручное управление.
Создания расписание уборки, уровень подачи воды, голосовое оповещение на русском, журнал. Три мощности всасывания – интенсивный, стандартный и тихий.
Это удобно когда в одном доме используются продукты разного типа и производителей, всем этим можно управлять одним общим приложением. Здесь также можно выбрать мощность, режим, поставить на паузу. Использовать пылесос в сценариях и задавать команды голосом.
При ежедневном запуске заметно увеличить интервалы между необходимостью проведения ручной уборки, обеспечивая отсутствие волос животных, мелких загрязнений. Используя же приложение или пульт все это можно автоматизировать, запуская его в то время когда дома никого нет.
Аккумулятор с емкостью 2600 мАч, его хватало для уборки в трехкомнатной квартире. После уборки корректно возвращался на зарядную станцию.