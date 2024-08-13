Робот-пылесос с влажной уборкой и Алисой. Обзор и тест BBK BV3504

Робот-пылесосом сейчас не удивить, этот тип бытовой техники стал привычным помощником в российских домах и квартирах, взяв на себя выполнение рутинной задачи – поддержании чистоты пола. Изучаемый же сегодня BBK BV3504 поддерживает сухую и влажную уборки с 4 режимами, оснащен мощным двигателем, а также поддерживает интеграцию в систему умного дома с голосовым ассистентом Алиса.

BBK BV3504

Комплектация

BBK BV3504

Коробка из плотного картона черного цвета с данными по особенностям, спецификациям и производителю. Комплект включает как все необходимое для эксплуатации сразу после распаковки, так и сменные расходники на будущее. Общий набор следующий – блок для влажной уборки, сменная салфетка из микрофибры, четыре кисточки, магнитная лента, щетка для проведения чистки, сменный HEPA-фильтр, блок питания, напольная зарядная станция, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

BBK BV3504

Внешний вид

Форма корпуса стандартна. Периметр черный матовый пластик, крышка с текстурным шлифованным рисунком. За счет отсутствие блока лидара у нее невысокий профиль – 7.5 сантиметром, обеспечивая перемещение под кроватями и вдоль шкафов. На верхней крышке светодиодный индикатор статуса соединения Wi-Fi, пара кнопок управления, отвечающих за включение, старт и остановку уборки.

BBK BV3504

Переднюю сторону занимает подвижный бампер с ИК-датчиками, служащими основными органами ориентации в пространстве. На боковой стороне выпускная вентиляционная решетка.

BBK BV3504

С тыльной стороны отсек для контейнера. В комплекте с BBK BV3504 они идут двух видов. Один для проведения сухой уборки с объемом 600 мл, второй для влажной уборки.

BBK BV3504

Контейнер для сухой уборки с HEPA-фильтром, обеспечивающими тонкую очистку. Для влажной уборки отличает наличие емкости в которую заливается жидкость объемом 350 мл. Снизу прикрепляется салфетка из микрофибры, на которую во время уборки равномерно во время движения.

BBK BV3504

На основании спереди направляющий ролик и контакты для зарядки. По периметру датчики, отвечающие за определения перепадов высоты и предотвращающие падения с лестницы.

BBK BV3504

Впереди по краям ставятся кисточки, которые во время вращения направляют сухие загрязнение в сопло по центру. В самом сопле вращается валик с рядами из искусственного форма и ламелями.

BBK BV3504

Ведущие колеса с внедорожным протектором, обеспечивающим сцеплением на разном типе покрытия, включая ламинат, ковры с низким ворсом. Шаг подвески от 8 до 35 мм, преодолевает неровности и пороги.

BBK BV3504

Базовая станция с подпружиненными контактами в верхней части, сверху башня с инфракрасными сенсорами, позволяющая робот-пылесосу находить его при завершении уборки или разряде аккумулятора.

BBK BV3504

В комплекте с ним идет пульт управления с жидкокристаллическим экраном. Он дает возможность выбирать режимы работы, направление движения вручную, а также настройки расписания.

BBK BV3504

Софт

BBK BV3504 оснащен модулем Wi-Fi и им можно управлять с экрана смартфона. Для этого необходимо загрузить бесплатное приложение. Отметим работает на базе облака Smart Life (TUYA).

BBK BV3504

При уборе создается примерная схема помещения с общей схемой, данными по площади, времени уборки и текущему проценту заряда аккумулятора. Кнопки старта, паузы и остановки уборка, выбора режима.

BBK BV3504

Доступны следующие режимы – интеллектуальный, вдоль стен, влажная уборка, точечная, ручное управление.

BBK BV3504

Создания расписание уборки, уровень подачи воды, голосовое оповещение на русском, журнал. Три мощности всасывания – интенсивный, стандартный и тихий.

BBK BV3504

Умной дом Яндекс

Поддерживается интеграция в Умный дом Яндекс с виртуальным помощником Алиса. Процесс проходит быстро, на первом этапе задаются имя и комната размещения.

BBK BV3504

Это удобно когда в одном доме используются продукты разного типа и производителей, всем этим можно управлять одним общим приложением. Здесь также можно выбрать мощность, режим, поставить на паузу. Использовать пылесос в сценариях и задавать команды голосом.

BBK BV3504

Тесты

BBK BV3504 оснащен BLDC-двигателем с мощностью 3500 Па. Мощности тут с запасом, большую часть времени он эксплуатировался в обычном режиме. Этого достаточно для сбора загрязнений с пола, повышение может быть полезно на коврах с низким ворсом. Хорошо собирает пыль не только в основной части, но и вдоль стен, мебели и кроватей. В обычном режиме двигается змейкой, в препятствия не бьется. В зависимости от выбранного режима шум остается на комфортном уровне, не создавая проблем даже в ночное время.

BBK BV3504

При ежедневном запуске заметно увеличить интервалы между необходимостью проведения ручной уборки, обеспечивая отсутствие волос животных, мелких загрязнений. Используя же приложение или пульт все это можно автоматизировать, запуская его в то время когда дома никого нет.

BBK BV3504

Аккумулятор с емкостью 2600 мАч, его хватало для уборки в трехкомнатной квартире. После уборки корректно возвращался на зарядную станцию.

BBK BV3504

Итоги

BBK BV3504 – умный робот-пылесос с влажной и сухой уборкой, поддерживающий интеграцию с Алисой. Маневренность и компактность, расходники в комплекте, длительное время автономной работы, приложение для смартфона, объемный пылесборник. Из особенностей простая навигация без лидара, но с задачей уборки в квартире и доме он справляется без нареканий.
Обзор DreameBot L10s Pro Ultra: робот-пылесос, который захоч…
Роботами-пылесосами сейчас никого не удивишь. По крайней мере, среди жителей крупных городов они получили…
Робот-пылесос с Алисой и влажной уборкой. Обзор Dreame TROUVER M1Робот-пылесос с Алисой и влажной уборкой. Обзор Dreame TROUVER M1
Циклонный пылесос с высокой мощностью. Обзор DOMFY DSC-VC704Циклонный пылесос с высокой мощностью. Обзор DOMFY DSC-VC704
Недорогой вертикальный пылесос 2-в-1. Обзор TopDevice SV1Недорогой вертикальный пылесос 2-в-1. Обзор TopDevice SV1
Беспроводной пылесос на каждый день. Обзор Dreame U20Беспроводной пылесос на каждый день. Обзор Dreame U20
Вертикальный пылесос с тремя насадками. Обзор Hyundai HYV-S7570Вертикальный пылесос с тремя насадками. Обзор Hyundai HYV-S7570
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor