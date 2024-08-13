Робот-пылесос с влажной уборкой и Алисой. Обзор и тест BBK BV3504

Робот-пылесосом сейчас не удивить, этот тип бытовой техники стал привычным помощником в российских домах и квартирах, взяв на себя выполнение рутинной задачи – поддержании чистоты пола. Изучаемый же сегодня BBK BV3504 поддерживает сухую и влажную уборки с 4 режимами, оснащен мощным двигателем, а также поддерживает интеграцию в систему умного дома с голосовым ассистентом Алиса.

Комплектация

Коробка из плотного картона черного цвета с данными по особенностям, спецификациям и производителю. Комплект включает как все необходимое для эксплуатации сразу после распаковки, так и сменные расходники на будущее. Общий набор следующий – блок для влажной уборки, сменная салфетка из микрофибры, четыре кисточки, магнитная лента, щетка для проведения чистки, сменный HEPA-фильтр, блок питания, напольная зарядная станция, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Форма корпуса стандартна. Периметр черный матовый пластик, крышка с текстурным шлифованным рисунком. За счет отсутствие блока лидара у нее невысокий профиль – 7.5 сантиметром, обеспечивая перемещение под кроватями и вдоль шкафов. На верхней крышке светодиодный индикатор статуса соединения Wi-Fi, пара кнопок управления, отвечающих за включение, старт и остановку уборки.

Переднюю сторону занимает подвижный бампер с ИК-датчиками, служащими основными органами ориентации в пространстве. На боковой стороне выпускная вентиляционная решетка.

С тыльной стороны отсек для контейнера. В комплекте с BBK BV3504 они идут двух видов. Один для проведения сухой уборки с объемом 600 мл, второй для влажной уборки.

Контейнер для сухой уборки с HEPA-фильтром, обеспечивающими тонкую очистку. Для влажной уборки отличает наличие емкости в которую заливается жидкость объемом 350 мл. Снизу прикрепляется салфетка из микрофибры, на которую во время уборки равномерно во время движения.

На основании спереди направляющий ролик и контакты для зарядки. По периметру датчики, отвечающие за определения перепадов высоты и предотвращающие падения с лестницы.

Впереди по краям ставятся кисточки, которые во время вращения направляют сухие загрязнение в сопло по центру. В самом сопле вращается валик с рядами из искусственного форма и ламелями.

Ведущие колеса с внедорожным протектором, обеспечивающим сцеплением на разном типе покрытия, включая ламинат, ковры с низким ворсом. Шаг подвески от 8 до 35 мм, преодолевает неровности и пороги.

Базовая станция с подпружиненными контактами в верхней части, сверху башня с инфракрасными сенсорами, позволяющая робот-пылесосу находить его при завершении уборки или разряде аккумулятора.

В комплекте с ним идет пульт управления с жидкокристаллическим экраном. Он дает возможность выбирать режимы работы, направление движения вручную, а также настройки расписания.

Софт

BBK BV3504 оснащен модулем Wi-Fi и им можно управлять с экрана смартфона. Для этого необходимо загрузить бесплатное приложение. Отметим работает на базе облака Smart Life (TUYA).

При уборе создается примерная схема помещения с общей схемой, данными по площади, времени уборки и текущему проценту заряда аккумулятора. Кнопки старта, паузы и остановки уборка, выбора режима.

Доступны следующие режимы – интеллектуальный, вдоль стен, влажная уборка, точечная, ручное управление.

Создания расписание уборки, уровень подачи воды, голосовое оповещение на русском, журнал. Три мощности всасывания – интенсивный, стандартный и тихий.

Умной дом Яндекс

Поддерживается интеграция в Умный дом Яндекс с виртуальным помощником Алиса. Процесс проходит быстро, на первом этапе задаются имя и комната размещения.

Это удобно когда в одном доме используются продукты разного типа и производителей, всем этим можно управлять одним общим приложением. Здесь также можно выбрать мощность, режим, поставить на паузу. Использовать пылесос в сценариях и задавать команды голосом.

Тесты

BBK BV3504 оснащен BLDC-двигателем с мощностью 3500 Па. Мощности тут с запасом, большую часть времени он эксплуатировался в обычном режиме. Этого достаточно для сбора загрязнений с пола, повышение может быть полезно на коврах с низким ворсом. Хорошо собирает пыль не только в основной части, но и вдоль стен, мебели и кроватей. В обычном режиме двигается змейкой, в препятствия не бьется. В зависимости от выбранного режима шум остается на комфортном уровне, не создавая проблем даже в ночное время.

При ежедневном запуске заметно увеличить интервалы между необходимостью проведения ручной уборки, обеспечивая отсутствие волос животных, мелких загрязнений. Используя же приложение или пульт все это можно автоматизировать, запуская его в то время когда дома никого нет.

Аккумулятор с емкостью 2600 мАч, его хватало для уборки в трехкомнатной квартире. После уборки корректно возвращался на зарядную станцию.

Итоги

BBK BV3504 – умный робот-пылесос с влажной и сухой уборкой, поддерживающий интеграцию с Алисой. Маневренность и компактность, расходники в комплекте, длительное время автономной работы, приложение для смартфона, объемный пылесборник. Из особенностей простая навигация без лидара, но с задачей уборки в квартире и доме он справляется без нареканий.